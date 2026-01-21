Gabinete de Kast bajo críticas por improvisación, limitada experiencia política, intereses empresariales y la sombra de Pinochet

El gabinete del ultraderechista generó rechazo por la improvisación en su conformación y la subordinación explícita de buena parte de sus integrantes al poder económico, sumado a la falta de experiencia política de quienes asumirán la conducción de los diferentes ministerios y la inclusión de dos abogados que participaron de la defensa del dictador Augusto Pinochet

Pasadas las 21:30 horas de este martes, el presidente electo José Antonio Kast subió al escenario dispuesto en la denominada “La Moneda chica” para presentar a los integrantes de su primer gabinete,

La revelación del equipó de hombres y mujeres que acompañarán al republicano y que entrará en funciones a partir del próximo 11 de marzo desató una ola de críticas transversales —desde la oposición, desde la derecha tradicional e incluso desde los partidos que lo respaldaron— dejando en evidencia una fragilidad temprana en su futura administración.

El gabinete del ultraderechista generó rechazo por la improvisación en su conformación y la subordinación explícita de buena parte de sus integrantes al poder económico, sumado a la falta de experiencia política de quienes asumirán la conducción de los diferentes ministerios.

Además, se ha cuestionado la coherencia del gabinete y la falta de estructuración de una coalición que le dé sustento al republicano, sin dejar a un lado la herencia política del dictador Augusto Pinochet.

Antes de dar a conocer los nombres, Kast entregó un discurso en el que se refirió al «difícil» escenario que, a su juicio, enfrenta Chile.

“Nuestro país vive horas difíciles. Hay familias con miedo, barrios abandonados, instituciones debilitadas y cuando Chile enfrenta momentos así, no necesita excusas ni diagnósticos eternos que nos tienen acostumbrados. Necesita decisión, necesita carácter, necesita un gobierno que actúe con prontitud como lo que se necesita hoy día”, afirmó.

Bajo esta línea, el mandatario electo definió al equipo como un gabinete de emergencia.

“Por eso hoy les presento un gabinete para un gobierno de emergencia. Un equipo convocado para terminar con la inercia y comenzar a recuperar Chile. No hay tiempo que perder. Aquí se trabaja desde el día uno, desde el primer minuto”, planteó, al tiempo que puso freno a las expectativas y aseguró que su gobierno «no promete lo que no puede cumplir».

Improvisación en la construcción del gabinete

Una de las críticas que más se ha repetido es la forma improvisada en la que se construyó el equipo ministerial. Nombres anunciados y luego descartados, ofrecimientos rechazados, filtraciones previas a la lista oficial y cambios de último minuto caracterizaron el proceso.

El caso más evidentes es el del hasta hoy gerente general (CEO) de Los Andes Copper, Santiago Montt, quien antes del evento en La Moneda chica, había informado que asumiría como ministro de Kast.

“Fui honrado de que me hayan pedido servir a mi país como Ministro de Minería”, anunció al mismo tiempo que la compañía.

“Los Andes Copper anuncia que Santiago Montt ha sido designado como Ministro de Minería del gobierno entrante del Presidente José Antonio Kast en Chile, y ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía”, destacó la empresa.

Sin embargo, cuando se oficializó para la prensa el listado final de ministros, Santiago Montt no apareció entre los nombres y la cartera de Minería terminó recayendo en Diego Mas, quien además estará a cargo de Economía, Fomento y Turismo, como biministro.

«Lo ocurrido con la empresa Andes Copper, que se adelantó al anuncio del presidente electo José Antonio Kast confirmando públicamente el nombre de uno de los futuros ministros, no sólo raya, la verdad es que sobrepasa el conflicto de interés», indicó el senador demócratacristiano, Iván Flores.

También llamó la atención que el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, anunciara que el futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos, sería pasado al tribunal supremo de la colectividad para expulsarlo de sus filas.

“Hasta el momento, no hemos tenido comunicación con Jaime Campos para conocer si él ha presentado su renuncia a su afiliación al Partido Radical. Lamentamos que se integre a un gobierno cuyo candidato no apoyó el partido“, sostuvo el presidente del partido, luego de que el republicano confirmara la presencia en su gabinete del ex ministro de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

“Nos vemos obligados a actuar conforme nos indican los estatutos: será pasado al tribunal supremo para ser expulsado de nuestras filas“, indicó el timonel, mientras que Campos aseveró que “yo soy radical de mucho antes que los actuales dirigentes del partido“.

“Que me pasen (al tribunal supremo), pues. Ahora, no sé si un partido en extinción tendrá facultades legales para hacerlo“, respondió el próximo secretario de Estado, quien dijo que no tiene intención de dejar su militancia.

Estas situaciones gatillaron críticas por el nivel de improvisación y falta de coordinación previa.

“Demasiada improvisación en la formación del gabinete. Ni que hubiera ganado la presidencia en una lotería la semana pasada. Tuvo un mes para armar el gabinete y termina sacando conejos del sombrero al último minuto. Mal augurio”, cuestionó el analista político Patricio Navia, cercano a la centroderecha.

En la misma línea, el exministro y exlíder de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, sostuvo que «hay varios ministros que van a ser yogures con fecha de vencimiento muy pronto, ojalá esté equivocado».

«Sí me preocupa el nivel de improvisación», subrayó.

Empresarios a cargo de ministerios

Una crítica transversal apunta a la procedencia de varios ministros desde el núcleo del poder económico. Estos exejecutivos y empresarios ahora deberán regular sectores donde ellos mismos desarrollaron su carrera profesional, lo que genera alerta sobre eventuales conflictos de interés.

Para la cartera de Relaciones Exteriores, el republicano se decantó por Francisco Pérez Mackenna, ajeno al mundo diplomático y quien hasta ahora era gerente general de Quiñenco, una de las firmas de Andrónico Luksic.

El propio empresario calificó el nombramiento de Francisco Pérez como una “lamentable pérdida para Quiñenco, pero Chile gana un profesional de excepción”.



Kast también designó a un alto ejecutivo para llevar conjuntamente los ministerios de Economía y Minería: Daniel Mas, quien ejerce el cargo de vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), lo que llama la atención teniendo en cuenta que Chile es el mayor productor mundial de cobre y el segundo de litio.

La diputada Francisca Bello (FA) manifestó su inquietud respecto a esta designación.

“Creo que es una señal de preocupación la que se da al nombrar en Economía a un agrónomo tan ligado al mundo empresarial, con un énfasis puesto en profundizar sobre todo la agenda de permisología en el sector agrícola”, sostuvo.

“Esperamos y espero que esto no se traduzca en retroceso, pero en territorios como Aconcagua, Petorca y Quillota existe un temor de que se debiliten apoyos claves al riego y a la protección del agua. La economía debe pensarse considerando el impacto real en los territorios y, sobre todo, el impacto que tiene en las comunidades”, enfatizó.

El subjefe de la Bancada PPD-Independientes y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, señaló que «Kast priorizó a independientes ligados al empresariado en su gabinete».

«Eso nos preocupa porque ya lo vimos anteriormente, y le hizo daño a nuestro país. Estaremos atentos a eventuales conflictos de interés que perjudiquen a los chilenos, o retrocesos en materia de derechos laborales», indicó.

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de CHile, Mario Aguilar Arévalo, tambíen se pronunció en contra del gabinete.

«Es un riesgo que la mayoría sean tecnócratas, ya que la provienen del ámbito privado. Y, cuando se pretende manejar el Estado, con criterio de empresa privada, los resultados, de experiencias anteriores, no ha sido la mejor», dijo.

Las críticas también apuntan a la limitada trayectoria política de varios ministros, especialmente en áreas donde se requerirá negociación legislativa permanente; así como al hecho de que los que conformarán el equipo de gobierno de Kast lo criticaron duramente meses atrás.

Tal es el caso del arquitecto Iván Poduje quien fue anunciado como nuevo ministro de Vivienda, quien el pasado 15 de octubre, en medio de la campaña presidencial expresó dudas ante la posibilidad de que José Antonio Kast llegara a La Moneda.

Iván Poduje, un hombre de convicciones claras

– Ayer: "Kast no está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país".



– Hoy: Miembro de su gabinete



“No creo que José Antonio Kast sea presidente”, afirmó entonces Poduje, cuestionando su liderazgo y señalando que “no está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país. Creo que es un candidato muy conservador para el país que tenemos hoy día y no han sido afortunadas sus declaraciones en varios temas”.

La sombra de Pinochet

Tal y como anunció Kast, las carteras de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa recaerán, respectivamente, en los abogados Fernando Rabat y Fernando Barros, una decisión que ha sido calificada de “retroceso” y “provocación” por parte de analistas y organizaciones de derechos humanos, tomando en consideración que ambos profesionales participaron en diferentes etapas de la defensa del dictador Augusto Pinochet.

Rabat, de 53 años, es especialista en derecho civil y forma parte del estudio jurídico de Pablo Rodríguez, el fallecido líder de Patria y Libertad, una organización paramilitar de extrema derecha que combatió mediante violencia política al Gobierno de Salvador Allende.

El jurista fue parte de los equipos que defendieron al dictador Augusto Pinochet en causas como la Operación Colombo o el caso Riggs.

“Es controvertido que Rabat sea ministro de Justicia, considerando su vínculo con Pablo Rodríguez”, declaró a la agencia EFE el académico de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño, quien advirtió que este nombramiento representa “una señal negativa, incluso provocativa” del presidente electo. E

En la misma línea, el politólogo de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinoza, alertó que la designación “puede llegar a ser un foco de conflicto, principalmente con la izquierda”.

Espinoza declaró a EFE que es «habitual» que los mandatarios opten por un primer equipo poco político, pero explicó que la experiencia demuestra que son gabinetes que duran poco y que se tambalean a la primera contingencia política.

«Sebastián Piñera nombró a figuras muy cercanas al inicio de su segundo mandato y que, producto del estallido social y la pandemia, tuvo que remover para crear un gabinete de coalición», recordó.

A la par, dieciséis agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos firmaron una declaración contra la designación de Rabat por constituir “una ofensa directa» a la memoria de las víctimas de la dictadura y a sus familiares.

“Es un retroceso enorme para los avances que hemos tenido en el tema de derechos humanos”, afirmó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira; mientras que desde la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Paine, Flor Lazo adelantó que si la administración del republicano pone fin al Plan Nacional de Búsqueda impulsado por la administración saliente “nos rebelaremos”.

Desde el Frente Amplio cuestionaron la coherencia de la construcción del gabinete, al cual calificaron como un grupo de gobierno “heredero políticamente” del dictador Augusto Pinochet.

«Me parece que este es un gabinete heredero políticamente de Augusto Pinochet. Para muchos de nosotros y nosotras esperábamos que eso hubiera quedado en el pasado y vemos de alguna manera cómo hoy personas que fueron importantes para la dictadura, que fueron importantes para Pinochet, hoy reaparecen y con cargos que son públicos y para todos los chilenos», afirmó la diputada Lorena Fries, jefa de la bancada oficialista.

La parlamentaria también cuestionó “la concentración del poder económico o de gente vinculada al poder económico en el gabinete”, indicando que “tampoco es algo deseado”.

¿Quiénes integran el criticado gabinete de Kast?

Revisa a continuación el listado completo de quienes conformarán el primer gabinete del presidente electo:



Ministerio del Interior: Claudio Alvarado (UDI)

Secretaría General de la Presidencia (Segpres): José García Ruminot (RN)

Secretaría General de Gobierno (Segegob): Mara Sedini (Independiente)

Ministerio de Relaciones Exteriores: Francisco Pérez Mackenna (Independiente)

Ministerio de Defensa: Fernando Barros Tocornal (Independiente)

Ministerio de Seguridad Pública: Trinidad Steinert (Independiente)

Ministerio de Hacienda: Jorge Quiroz (Independiente)

Ministerio de Economía y Mineería: Daniel Mas (Independiente)

Ministerio de Obras Públicas: Martín Arrau (Partido Republicano)

Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau (Independiente)

Ministerio de Agricultura: Jaime Campos (Partido Radical*)

Ministerio de Energía: Ximena Rincón (Demócratas)

Ministerio de Medio Ambiente: Francisca Toledo (Independiente)

Ministerio de Desarrollo Social y Familia: María Jesús Wulf (Partido Republicano)

Ministerio de Educación: María Paz Arzola (Independiente)

Ministerio de Salud: May Chomalí (Independiente)

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Fernando Rabat (Independiente)

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange (Independiente)

Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje (Independiente)

Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot (Independiente)

Ministerio del Deporte: Natalia Duco (Independiente)

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: Judith Marín (Partido Social Cristiano)

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga (Evópoli)

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimientos e Innovación: Ximena Lincolao (Independiente).

Mar de críticas

A continuación, parte de las reacciones y críticas al gabinete de Kast compartidas por analistas y actores políticos a través de las redes sociales.

