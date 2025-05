Gael Yeomans interpela a Quintana y el PPD: “¿Hay o no compromiso con la causa Palestina y los DDHH?

“El Senador Quintana y presidente del PPD considera que la defensa de la causa palestina es una defensa identitaria y de corrección política. ¿Opinará lo mismo de la declaración que emitieron países que son aliados de Israel como lo es Reino Unido, Canadá o Francia, en donde consideraron los ataques de Israel como desproporcionados?”- dijo Yeomans.

Quintana aseguró a fines de abril en una entrevista dada a Radio Cooperativa que “Chile lamentablemente ha sido parte en propagar el antisemitismo, y a veces las expresiones, las declaraciones del gobierno han ido en esa línea”.

Luego agregó que “a ratos también he tenido diferencias en la política hacia el Medio Oriente de parte de este gobierno. No es un misterio para nadie, lo he conversado con el propio gobierno. Creo que se han cometido errores, por supuesto hay horrores en la guerra, naturalmente, pero el Papa no desconoce cómo se origina una guerra, y, por lo tanto, hay que reconocer que hay hechos terroristas”.

Los dichos de Quintana despertaron gran rechazo en el mundo político, incluso miembros de la directiva del PPD salieron a señalar que sus declaraciones eran a título personal.

Las declaraciones vienen justo en momentos en que Israel intensificó su ofensiva en la Franja de Gaza, provocando la semana reciente más de cien civiles muertos. El último fin de semana se supo que el ejército israelí bombardeó la residencial de una pareja de médicos, matando a 9 de sus hijos y dejando al padre en estado de gravedad.

Geomans dijo que “también hay que considerar, y quizás no lo tiene en consideración el Senador Quintana, que tenemos en Chile una de las comunidades de hecho de las más grandes del mundo de palestinos en Chile y por lo tanto su defensa, la defensa de la causa humanitaria palestina, es una defensa también hacia compatriotas chilenos y chilenas”.

Finalmente la parlamentaria frenteamplista mandó una pregunta al senador Quintana en relación a su postura frente a los Derechos Humanos. “¿Defienden realmente la causa palestina frente a esta situación crítica y la defensa de los derechos humanos? Esto no puede ser a conveniencia. O estás con los derechos humanos o no estás”-sostuvo.

El asedio de Israel sobre la Franja de Gaza se inició tras la Inundación de Al-Aqsa protagonizada en octubre de 2023 por el grupo de resistencia Hamas y que propinó una serie de ataques sorpresa a puestos militares en el cerco del enclave palestino, provocando la muerte de 1.195 personas, de los cuales 373 eran militares del ejército israelí. Las otras 766 víctimas, entre las cuales hay 36 menores, fueron asesinadas tanto por la milicia de resistencia, como por el propio ejército israelí que aplicó la Directiva Aníbal y atacó a su propia población. Medios israelíes estiman en por lo menos 14 los asesinados por su propio ejército (1).

El Ciudadano

