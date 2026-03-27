Gatica emplaza a Poduje por ciclovía en el poniente de Santiago: acusa recorte al transporte sustentable y privilegios para la zona oriente

El diputado Gustavo Gatica emplazó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, exigiendo explicaciones por el eventual freno al proyecto de la ciclovía en el sector poniente de Santiago, acusándolo de recortar recursos al transporte sustentable y mantener privilegios para la zona oriente.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en X, el parlamentario informó que ofició al secretario de Estado para que exponga las razones tras su decisión de cortar el financiamiento de algunos gastos comprometidos, incluidos los de obras del proyecto Nueva Alameda-Providencia.

Asimismo, lanzó una dura crítica al gobierno de José Antonio Kast señalando que las decisiones presupuestarias afectan principalmente a los sectores más vulnerables del país.

“¿Por qué la zona poniente no es prioridad y los privilegios de la zona oriente no se tocan?”, cuestionó, al tiempo que arremetió contra el ultraderechista por aplicar medidas como el alza histórica de los combustibles —que incrementó a $370 por litro el precio de la gasolina de 93 octanos y hasta $580 el del diésel— tras la activación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

«Suben la bencina por decreto y recortan recursos al transporte sustentable», planteó Gatica, señalando que bajo el argumento de un supuesto «Estado en quiebra», la administración de Kast aplica recortes que impactan la calidad de vida de las familias trabajadoras.

«»El Estado en quiebra», lo pagan los mismos de siempre», afirmó.

Acabo de oficiar a @MinistroPoduje para que responda por qué la zona poniente no es prioridad y los privilegios de la zona oriente no se tocan. Suben la bencina por decreto y recortan recursos al transporte sustentable.

“""El Estado en quiebra""” lo pagan los mismos de siempre. pic.twitter.com/qgm8Kr3swI — Gustavo Gatica Villarroel (@GustavoGaticaV) March 26, 2026

Poduje anuncia recortes a obras de ciclovía: “No tenemos prioridad para hacerlas”

El oficio enviado por Gatica a la Cámara de Diputadas y Diputados apunta directamente a la posible paralización del proyecto Nueva Alameda-Providencia, luego de que ministro Poduje, informara que su cartera decidió cortar el financiamiento de algunos gastos comprometidos, incluidos los de las obras de desarrollo de la esta ciclovía, la más importante de la Región Metropolitana (RM), que abarca desde Avenida Pajaritos hasta la Plaza Italia , con un recorrido de casi ocho kilómetros.

Durante su participación en la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el secretario de Estado indicó que el ministerio tiene comprometido el 97% del presupuesto y que entre los recortes se encuentran “las obras de la Nueva Alameda-Providencia que son carísimas»

«La verdad es que no tenemos prioridad para hacerlas”, apunto el ministro de Kast.

Los recursos que serán suprimidos contemplan las construcción del último tramo del proyecto, que buscaba recorrer la Alameda y conectar Plaza Italia con Avenida Pajaritos, y que ya contaba con presupuesto aprobado para su ejecución —por más de $8 mil millones entre 2026 y 2027—en beneficio de los habitantes de comunas del sector poniente como Estación Central, Lo Prado y Maipú.

Según consignó ADN, en el oficio el diputado Gustavo Gatica solicitó al ministro Poduje que explique los criterios de priorización de la cartera de Vivienda y aclare si se evalúa retirar el decreto desde Contraloría, además de remitir informes técnicos que justifiquen la decisión.

En el documento planteó que la decisión que cortar recursos y suspender un proyecto en curso como el caso de la ciclovía podría afectar la eficiencia del gasto público y la planificación urbana.