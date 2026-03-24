Gobierno de Kast le quita piso a Bachelet y retira apoyo a su candidatura en la ONU

Bachelet había sido postulada por el gobierno del expresidente Boric en conjunto con México y Brasil.. Kast justificó su decisión argumentando que la candidatura resulta «inviable»

El gobierno de José Antonio Kast le quitó piso a la expresidenta Michelle Bachelet y retiró el apoyo de Chile a su candidatura para la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La exmandataria (2006-2010 y 2014-2018) había sido postulada por el gobierno del exmandatario Gabriel Boric (2022-2026), en conjunto con México y Brasil.

«El Gobierno de Chile informa que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas hecha en conjunto con Brasil y México», indicó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado publicado en su portal web.

«Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación», añade el texto.

Como parte de la decisión de retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que representan al país en el exterior, «dejarán de participar en los esfuerzos de promoción2 de la candidatura de Bachelet.

En su comunicado, el gobierno del ultraderechista indicó que si la expresidenta continúa adelante con su candidatura, no brindará apoyo a otro contendiente

«Con todo, en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario», señala el texto.

Bachelet es una de las candidatas que aspira a reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo al frente de la secretaría general de la ONU el próximo 31 de diciembre de 2026.

La expresidenta ya ha ejercido altos cargos dentro del organismo internacional. Fue directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

Aunque es una práctica no reglamentada, se contempla que la secretaría general se tune entre regiones y en esta ocasión, podría corresponderle a un representante de América Latina por lo que el nombre de la exmandataria ha venido cobrando fuerza ya que en 80 años, ninguna mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y apenas se registra un representante de América Latina, que es el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991.

Apoyo de Brasil y México a la candidatura de Bachelet

Pese a no contar con el apoyo de Chile, Bachelet de 74 años y médico pediatra de profesión, todavía puede seguir con su candidatura, gracias al apoyo de México y Brasil.

Al momento de anunciar el respaldo a la candidatura a principios de febrero, el expresidente Gabriel Boric destacó que el movimiento tripartito buscaba manifestar una “voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo” y expresar “una esperanza compartida que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”.

Boric fundamentó la postura en la necesidad de un organismo internacional más eficaz, argumentando que “el sistema internacional puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global”.

Para respaldar la nominación, hizo referencia a la vasta trayectoria de Bachelet: dos veces jefa de Estado, ministra de Salud y de Defensa, primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Hoy el Estado de Chile, junto a Brasil y México, tenemos el honor y el orgullo, de oficializar la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet Jeria a la Secretaría General de Naciones Unidas.



La expresidenta Michelle Bachelet encarna fielmente los valores de la ONU, y… pic.twitter.com/WsbazDnQtx — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 2, 2026

“Dan cuenta de una experiencia política y humana que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas, en momento en que el mundo necesita más cooperación, confianza y responsabilidad compartida”, señaló, añadiendo el “reconocimiento, respeto y cariño” que la expresidenta cosecha en foros multilaterales.

Veto de la derecha

Cabe recordar que el pasado viernes 20 de marzo, la exmandataria acudió hasta el Palacio de La Moneda para sostener una reunión con el presidente José Antonio Kast.

Dicho encuentro se produjo en la misma semana en que la administración del ultraderechista designó a Roberto Ampuero como su embajador ante la ONU y en medio de las presiones de los partidos políticos que apoyan al mandatario y que insistían en que declinara su apoyo hacia la expresidenta.

“Si fuera por mí, obviamente no sería la candidata”, afirmó semanas atrás el senador Arturo Squella, timonel del Partido Republicano, tienda política que Kast dejó al momento de asumir la Presidencia.

Esta misma postura había sido expresada por el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, quien en diciembre del año pasado dejó en claro que si él fuera mandatario no la respaldaría a Bachelet.

“Si yo fuera Presidente, no la apoyaría”, afirmó Ramírez en una entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13.

Antes de asumir la Presidencia de Chile, Kast había intentando mantener una posición de perfil bajo sobre el tema, limitándose a señalar: “Ya veré lo que hago”. Sin embargo, tras el comunicado de la Cancillería quedó claro que optó por quitarle piso a la exmandataria en sus aspiraciones en la ONU.