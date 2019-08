Gobierno habría pedido renuncia a seremi que trató a mapuches de «intelectualmente limitados»

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, le habría solicitado la renuncia al seremi del ramo en La Araucanía, Ricardo Mege, luego de que la autoridad local tratara al pueblo mapuche de ser «intelectualmente limitado» y de tener problemas a la hora de «aprender matemáticas».

Así informó esta mañana Radio Bío Bío este nuevo antecedente respecto a la polémica generada por Mege, quien realizó estas declaraciones racistas en el marco del evento Compromiso País de la Universidad Mayor.

Tras ser duramente criticado, el seremi de Agricultura quiso bajarle el perfil a sus declaraciones asegurando que había sido sacado de contexto, y que en realidad estaba haciendo alusión a su etapa como estudiante de enseñanza básica, donde -dijo- se había preocupado de enseñar a leer a sus compañeros.

Ricardo Mege

Como su defensa no fue suficiente, Mege realizó posteriormente una particular declaración: «Igual soy mapuche como cualquier otro, soy parte de la tierra. Mapuche significa persona de la tierra; desde niño he jugado con la tierra y todos los fines de semana en las uñas tengo tierra».

Una insólita rectificación que no habría servido de mucho, pues el seremi estaría fuera del cargo, decisión que ha sido exigida además por parlamentarios de la propia derecha, como el diputado de Renovación Nacional (RN), René Manuel García, quien señaló que «cualquier persona que trate así a otras personas no merece estar en un cargo público».