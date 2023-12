Gobierno negó 105 solicitudes de indultos: 56 de ellas fueron rechazadas por el ministro Cordero y dos están vinculadas al estallido social

El Gobierno del presidente Gabriel Boric ha negado un total de 105 solicitudes de indultos, de los cuales 56 han sido rechazadas por el actual ministro de Justicia Luis Cordero.

Del total de solicitudes —refiere Radio U.Chile—, 46 de ellas fueron rechazadas por la anterior ministra de Justicia, Marcela Ríos, y otras tres fueron negadas porque los solicitantes se encontraban en libertad.

De igual forma, se detalla que nueve indultos fueron solicitados por mujeres y 96 por hombres, mientras que 87 solicitantes estaban cumpliendo condena, uno permanecía bajo arresto domiciliario, tres permanecían en Centros de Reinserción Social y 11 en Centros de Apoyo para la Integración Social.

Con respecto a los presos políticos del estallido social, el ministro Cordero afirmó que no «está por visar indultos» para aquellas personas que participaron en la revuelta, así como tampoco está contemplado ortogar indultos a condenados por delitos de lesa humanidad.

«El número de indultos ha ido bajando desde la primera administración del expresidente Piñera, de forma progresiva. Y en lo que a mí me ha correspondido en la materia, sólo he otorgado dos por razones estrictamente humanitarias, en circunstancias en las cuales las personas estaban en una situación terminal», comentó el secretario de Estado, citado por el medio.

Sobre los presos por el estallido social, el secretario de Estado enfatizó que los «criterior bajos los cuales se habían otorgado los anteriores (diciembre de 2022) no están vigentes en la actualidad», por lo que se están rechazando dichas solicitudes.

“En casos de delitos de lesa humanidad, se mantienen los criterios que se habían planteado con anterioridad -que vienen de la administración de la presidenta Bachelet- y se toma en cuenta el derecho internacional en derechos humanos, por lo que me parece que son improcedentes. Y lo tercero es que hay un conjunto de solicitudes que en realidad no reúnen mérito. Por eso, a la fecha, he denegado 56 indultos”, añadió.

Por otra parte, desde que inició el Gobierno de Boric, solo se han concedido 17 indultos, de los cuales 12 corresponden a personas vinculadas a la revuelta de 2019.

