Gobierno responde a Poduje por críticas al «activismo ambiental»: «Basar la implementación de políticas públicas a través de caricaturas no es productivo»

«El desarrollo no puede pensarse que tiene que ser a costa de lo ambiental, o de lo social», planteó la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, luego de que Iván Poduje cuestionara el rol del activismo ambiental, responsabilizándolo del retraso de proyectos.

Desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric respondieron al futuro titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, de la administración de mandatario electo José Antonio Kast, tras sus críticas contra los defensores del medio ambiente.

Durante su participación en un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM, Poduje se se enfrentó con un asistente tras criticar eñ avance de la reconstrucción tras los incendios en Viña del Mar, que, según el arquitecto, las obras “están paralizadas por el activismo ambiental”.

“Están paralizadas por el activismo ambiental, fanáticos ambientales en el gobierno que tienen paradas viviendas de reconstrucción porque encontraron un árbol. Tenemos un Hospital del Cáncer parado 18 meses porque encontraron un nido de lauchas”, dijo en su exposición el futuro secretario de Estado.

Adelantó que la administración del ultraderechista impulsará cambios profundos al funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales.

«Si los señores del Consejo quieren ser Indiana Jones, y sacar hallazgos que nos cuestan 80 mil millones, que benefician enormemente a los arqueólogos del Consejo y a sus amigos arqueólogos de afuera, van a tener que tener un lugar para disponer los hallazgos, porque lo que no vamos a aceptar es que nos tranquen hospitales o viviendas para tener hallazgos en bodegas», sostuvo.

El tenso cruce se registró cuando un participante, que se presentó como académico, le planteó cuestionamientos vinculados a la Corporación Chilena de la Madera (Corma). Ante esto, Poduje respondió: «¿Cómo dice usted? ¿Usted dice que la Corma tiene la culpa de los problemas con los incendios?».

El asistente le replicó preguntando: «¿Quién más?”, a lo que Poduje a la vez le contestó: “Haga la denuncia en la Fiscalía, párese de acá y haga la denuncia en la Fiscalía (…) Yo he tratado con activistas como usted que nos paralizan proyectos para proteger fauna y flora”.

«Ustedes que le dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario», amenazó el futuro secretario de Estado de Kast.

Gobierno llama a Poduje a evitar “caricaturas”

Este viernes, desde La Moneda respondieron a los dichos de Poduje, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, planteó que “basar el desarrollo y la implementación de una política pública asociada al desarrollo del país a través de caricatura no es productivo”.

“Existe un consenso internacional como nacional de que el país y el mundo enfrentan una triple crisis que se manifiesta en cambio climático, se manifiesta en pérdida de biodiversidad, estoy hablando de extinción de especies, y también se manifiesta en contaminación. El desarrollo no puede pensarse que tiene que ser a costa de lo ambiental, o de lo social”, indicó luego de haber participado junto con el Presidente Boric en un encuentro con representantes de las comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños, en la Región de Antofagasta.

“Caricaturizar la protección de ciertas especies, como que si fueran contrapuestas a objetivos sociales, creo que no contribuye”, recalcó Rojas, en declaraciones recogidas por medios como La Tercera.

En la misma línea, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, indicó que la tarea de “conciliar los derechos, las necesidades de la ciudadanía con la protección del medio ambiente es un camino que es súper posible de conciliar y de caminar”.

“Además es lo que nos resguarda para que en el futuro tengamos un planeta para las siguientes generaciones. Todo se puede congeniar, porque no resguardar elementos climáticos puede producir incluso más riesgos y afectación”, remarcó.