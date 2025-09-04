Góngora sale del directorio de Canal 13 tras ser vinculado a red de “trolls”

El periodista Patricio Góngora Torreblanca renunció este jueves a su puesto como parte del directorio de Canal 13, luego de que un reportaje de CHV Noticias lo sindicara como el presunto operador detrás de una red de cuentas «trolls» o «bots» utilizadas para difamar y desprestigiar a rivales políticos de la candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

La investigación, se centró en las cuentas detrás de discursos de odio y desinformación dirigidos a candidatas presidenciales como Jeannette Jara (Unidad por Chile) y Evelyn Matthei (Chile Vamos). Sin embargo, el hallazgo más impactante fue la presunta identificación del jefe o coordinador de estos contenidos: la cuenta @Patitoo_Verde en X (ex-Twitter), que según la pesquisa periodística de Chilevisión pertenecería a Góngora.

Según se indicó en la emisión televisiva, Góngora ocupaba el alias de @Patitoo_Verde en las redes sociales, y se coordinaba con Ricardo Inaiman Barrios, alias @JackedIn, para llevar a cabo campañas de acoso masivo -utilizando noticias falsas- hacia los adversarios políticos del republicano.

Ante la sospecha, el equipo periodístico de CHV contactó al propio Góngora, quien negó la información.

Sin embargo, la investigación no se detuvo allí. Los periodistas encontraron una publicación específica de la cuenta @Patitoo_Verde, fechada en el año 2020, en la que el usuario proporcionaba su dirección personal a la empresa ENEL para reportar un corte de luz. La dirección entregada públicamente por «Patito Verde» fue cruzada con los registros de propiedad.

Al buscar esta dirección CHV dio con un domicilio en el mismo condominio que Patito Verde entregaba a Enel., cuya propiedad está a nombre de Góngora.

Góngora sale del directorio de Canal 13

Ante el escándalo que sacude al mundo político y comunicacional del país, el exgerente de comunicaciones de la Asociación de AFP y hombre de confianza de Andrónico Luksic, anunció su salida del directorio de la televisora y descartó ser parte de las prácticas denunciadas por el reportaje de CHV.

«Esa cuenta no es mía. Pero optaron por creerle a una fuente anónima y especular con un conjunto de medias verdades que no constituyen una realidad», afirmó.

También cuestionó que se estableciera «un supuesto vínculo que no existe con personas a las que no conozco y se me atribuya la presunta ‘jefatura’ en campañas contra una candidata a la que además aprecio mucho, resulta francamente denigrante».

«No dejare que esta situación afecte al equipo de profesionales de primer nivel, honesto e independiente que integran Canal 13. Por esta razón a partir de este instante he dejado el puesto que ocupaba en el directorio de esa institución», afirmó Góngora.

«Muchas gracias a quienes me han escrito apoyándome. Ellos me conocen y estoy seguro saben que no son correctas las afirmaciones que en estas horas se dicen de mí», expresó,

Posteriormente, la renuncia de Góngora fue ratificada por Canal 13.

«Canal 13 informa que hoy, jueves 4 de septiembre, Patricio Góngora Torreblanca presentó su renuncia al cargo de director de la compañía», indicó la televisora, agradeciendo su gestión y el aporte realizado durante el período en que ejerció el cargo, desde septiembre de 2023 a la fecha.

«Canal 13 reafirma su compromiso con un periodismo independiente y responsable, fiel a su propósito de transformar y enriquecer la vida de las personas a través de contenidos y plataformas que informan, entretienen y emocionan con responsabilidad», acotó la empresa.