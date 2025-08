Gustavo Gatica quiere llegar al Congreso: “Mi recorrido vital me permite aportar desde otro lugar”

Gustavo Gatica, psicólogo y emblemático referente del estallido social, anunció su intención de competir por un cupo en la Cámara de Diputadas y Diputados en las elecciones de noviembre próximo.

A través de una carta dirigida al Frente Amplio, el joven de 27 años manifestó su interés en integrar la lista oficialista que encabezará la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, argumentando que su trayectoria como activista y profesional lo habilita para aportar “desde otro lugar” a la política nacional.

“Les escribo para manifestarles formalmente mi disposición a ser candidato independiente a diputado de la República, solicitando un cupo del Frente Amplio dentro de la lista oficialista que encabezará la candidata Jeannette Jara”, indicó en la misiva.

Gustavo Gatica se hizo conocido luego de que durante una protesta del estallido social, en noviembre de 2019, recibiera en su rostro impacto de perdigones por parte de las fuerzas de Carabineros. Producto de la brutal agresión, perdió su visión en ambos ojos, mientras que el excarabinero Claudio Crespo fue imputado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas.

“No quiero que mi candidatura se base solo en lo que me tocó vivir”

Este trágico suceso lo posicionó como un símbolo de lucha y resistencia. Sin embargo en la carta dejó en claro que su candidatura no debe centrarse únicamente en su experiencia personal.

“Durante años respondí que no a la posibilidad de asumir un cargo de representación pública, porque sentía que el interés por una eventual candidatura se basaba solo en lo que me tocó vivir durante el estallido social”, planteó.

“Hoy, en cambio, siento que mi recorrido vital —como activista, ciudadano comprometido y psicólogo— me permite aportar desde otro lugar, con una mirada más madura y compleja sobre el país que habitamos”, expuso el profesional titulado de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC).

Se refirió a su labor como sicólogo en la Municipalidad de Estación Central, destacando que “desde mi experiencia profesional y social el dolor y la esperanza de muchas personas“.

Llamado a la unidad en tiempos de desconfianza

El psicólogo, describió un escenario político complejo, marcado por la desafección ciudadana, señalando que ha podido ver “de cerca cómo la desconfianza hacia la política crece cuando las instituciones se alejan de la vida cotidiana de la gente”.

Al respecto, señaló que para “construir un país más justo y digno, necesitamos que las personas vuelvan a sentirse parte de ese proceso”.

A su juicio, los “tiempos no son fáciles”, aludiendo a una etapa de “fuerte desconfianza” en la democracia, así como “fuerzas dispuestas a borrar avances que nos costó demasiado construir como sociedad”.

Según el también músico se requiere de “más convicción, más unidad y más compromiso con el bien común”.

“Quiero ser parte de esa tarea con humildad y responsabilidad, trabajando desde el Congreso para fortalecer la esperanza de quienes aún no creen en la política como herramienta de cambio”, afirmó en la misiva.

“Estoy disponible para asumir este desafío, convencido de que mi trayectoria y mi forma de hacer política pueden ser un aporte real a este proyecto colectivo”, indicó, dejando en claro que su participación dentro de la política nacional “me encantaría poder hacerla desde el Frente Amplio, compartiendo principios y horizontes que nos permitan construir un país más justo, digno y cercano para todas y todos”.

Historia detrás de la candidatura

En diálogo con La Tercera, Gatica se refirió a su motivación para entrar a la política, revelando que un episodio cotidiano —un comentario de un taxista— lo impulsó a dar el paso, al reflexionar sobre su papel en la sociedad y cómo podría canalizar su experiencia para generar un cambio significativo en Chile.

“Tú eres Gustavo Gatica. Mucho gusto, mi hija te admira mucho. (…) Tú deberías ser diputado”, le dijo el conductor.

“Pasó ese día y al otro día desperté en la mañana pensando en esto. Me quedó dando vueltas la idea y no me la podía sacar de la cabeza. Me dije ‘qué extraño, siempre me dicen esto’, gente en la calle o donde sea, y por primera vez me hacía sentido”, recordó.

Aunque señaló que su historia personal lo ha colocado “en un lugar como de ícono o de símbolo” dentro de la ciudadanía insistió en que su campaña no se centrará en su condición de víctima de la violencia policial durante el estallido.

“A mí me gustaría que quizás mucha gente que me conoce por lo que me pasó no se sienta convocada solo por eso, sino más bien por todas estas otras cosas que quiero mostrar en la campaña. Quiero mostrar cuáles son mis ideales, cuáles son mis propuestas”, enfatizó al medio citado.

Al respecto, mencionó que entre sus focos de interés legislativo figuran temas como la salud mental, discapacidad y derechos humanos, áreas en las que ha trabajado activamente desde su rol como psicólogo en la Municipalidad de Estación Central, consignó Bio Bío Chile.