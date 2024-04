«Me dispararon en ambos ojos y me dejaron ciego: Sigo protestando»: La columna de Gustavo Gatica en Newsweek sobre el derecho a la manifestación

«I Was Shot in Both Eyes and Blinded—I’m Still Protesting» (Me dispararon en ambos ojos y me dejaron ciego: Sigo protestando), se titula la columna de Gustavo Gatica publicada por el medio estadounidense Newsweek, donde aborda el derecho a la manifestación y la experiencia chilena al respecto, además de contar su propia historia.

«He participado en protestas antes. Solíamos protestar todos los días en Chile, pero luego empezaron a ser solo los viernes. De hecho, me dispararon un viernes», parte señalando Gatica en la publicación.

Luego, continúa: «En 2019, yo, junto con miles de personas, protestamos contra el modelo neoliberal impuesto en Chile durante la dictadura cívico-militar de Pinochet. Me uní a mi amigo en la protesta alrededor de las 5:00 p.m. Estabamos emocionados. Sentimos que nada podía cambiar en Chile, pero la protesta nos dio la esperanza de que de alguna manera podríamos evitar que el gobierno nos maltratara».

«A medida que avanzaba la noche, todo parecía más agresivo de lo habitual», cuenta Gustavo Gatica en el texto.

«El ambiente estaba impregnado de violencia. Mis amigos y yo estábamos tomando fotografías para documentar la protesta (…) había mucha policía desde el principio. La violencia estaba estallando en ambos lados. Me sentí como si estuviera en una guerra», agrega la columna.

Entonces, prosigue, «en algún momento, tal vez alrededor de las 6:00 p.m., un policía me disparó en los ojos con perdigones engomados. Al principio estaba en estado de shock. Pregunté qué estaba pasando y cuando los socorristas no dijeron nada, tuve la sensación de que las cosas no estaban bien. Por su silencio supe que se trataba de una lesión grave. Fue el oftalmólogo quien finalmente me habló de las lesiones y sus implicaciones», indicó.

Lee la columna completa ACÁ (en inglés)

