Gustavo Gatica cuenta que Canal 13 escondió imágenes del día en que perdió la vista a manos de un carabinero

En una entrevista publicada por la revista La Mala, el estudiante Gustavo Gatica, contó que Canal 13 tenía registros visuales de la jornada en que perdió la vista tras un disparo del ex teniente de Carabineros, Claudio Crespo, el 8 de noviembre de 2019, durante una de las jornadas de manifestaciones en Plaza Dignidad, en Santiago de Chile.

Gustavo es uno más de las 445 personas que sufrieron lesiones oculares a manos de la policía tras las manifestaciones iniciadas en Octubre del mismo año tras el alza del pasaje del transporte público y que se extendieron hasta febrero de 2020, las que empujaron al sistema política a convocar a una Convención Constituyente. La cifra oficial es la estimación hecha por el Instituto de Derechos Humanos.

Gustavo cuenta en el escrito que “el 8 de noviembre de 2019, fui al sector de Plaza Italia, hoy Plaza Dignidad, a hacer registros gráficos de la represión policial. En ese momento no dimensionaba tanto el riesgo de andar con una cámara ni del ensañamiento de carabineros con los reporteros gráficos. Ese día había ya más de 200 personas que habían perdido sus ojos por disparos de la policía, pero uno nunca piensa que le va a pasar a uno. Llevaba un par de horas entre la multitud, cuando de pronto recibí dos disparos directo en mis ojos”.

El disparo fue hecho por el ex-teniente Claudio Crespo, integrante de las Fuerzas Especiales (FFEE) de Carabineros, quien según denunció El Ciudadano en junio de 2018, ya tenía un prontuario de abusos contra manifestantes cuando se desempeñó en FFEE de Valparaíso, ciudad en la que era reconocido por los periodistas por su brutalidad policial en las protestas estudiantiles de 2011 y 2012. Incluso, los hinchas del equipo Wanderers de Valparaíso acusan que en un partido entre dicha escuadra y Ñublense, realizado en Playa Ancha, golpeó a un menor de 9 años.

La impunidad que gozó el ex-oficial de carabineros durante casi un año, manteniendo el cargo y apoyo de la institución, también es enfatizada por Gustavo Gatica, quien recordó que “recién en agosto del 2020 Crespo quedó en prisión preventiva, pero en un recinto especial para oficiales, lleno de privilegios. Encuentro injusto que tengan cárceles especiales. Yo tengo ganas de soltar esta etapa, quiero seguir adelante con mi vida, para ello espero que el proceso judicial termine pronto, y que el carabinero que me dejó ciego pague con cárcel, que no siga siendo un peligro para la sociedad”.

Gustavo Gatica llega a Plaza Dignidad entre aplausos y cánticos @Cooperativa pic.twitter.com/ymqCFmP5Gs — Mariano Reyes C (@MarianoIRC) March 11, 2020

Sin embargo, Gustavo convirtió su herida en motivo de lucha. El drástico cambio que produjo la ceguera en la vida de Gustavo no lo dejó enmudecido y, según el mismo cuenta, asumió “la responsabilidad de reunirme con otras víctimas para visibilizar sus casos y activar las redes de solidaridad. Ha sido bonito conocer a otras víctimas, porque compartimos una herida y una historia que nos une”.

CANAL 13 ESCONDIÓ IMÁGENES CLAVES

En el escrito Gustavo también explica por qué no ha dado entrevistas a medios masivos, como el Canal 13, acusando además de que el canal del grupo Luksic no entregó un video realizado por sus reporteros que muestra información clave del día en que recibió el impacto de la policía. Gustavo cuenta que “la prensa tradicional ha jugado un rol importante en la desinformación. Por ello, yo nunca he dado una entrevista a los canales de televisión. Por ejemplo, hace poco Canal 13 emitió un video del día que me atacaron, y lo tenían guardado sin haberlo aportado antes a esta causa que ha sido tan mediática. La PDI tuvo que ir al canal a buscarlo como evidencia”.

Hace pocos días Gustavo volvió a aparecer en los medios, cuando se le vio participando en la votación de los constituyentes. Si bien en la oportunidad hizo un llamado a la participación electoral, de igual modo plantea sus desconfianzas con la justicia en Chile. Sostuvo así que en el país “no existe la justicia. Por un lado, hay una clase privilegiada que haga lo que haga, nunca va ir a la cárcel, y por otro están los agentes represivos del Estado que gozan de total impunidad. Por eso tiene que haber un cambio estructural, para que podamos empezar a creer en algún tipo de justicia. También habría que cambiar a las policías por completo. Yo espero que en este y en todos los casos se haga justicia, pero es difícil, no sé qué es justicia para las víctimas de este tipo de crímenes. Vemos a las generaciones anteriores, a familiares de detenidos desaparecidos que nunca tuvieron justicia. Realmente no soy capaz de dimensionar cómo se imparte justicia para casos como estos. Hay que cambiar Chile para que podamos saber qué es la justicia”.

Además Gustavo invitó a conocer el programa “Música en Resistencia” en el cual trabajo en la producción, y que pueden verse en el portal Evandiendo.cl

El Ciudadano