“Hay que abrir los ojos”: Vallejo advierte que tras Venezuela, EE.UU. podría ir por el cobre y el litio en la región

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, condenó los ataques perpetrados por Estados Unidos contra Venezuela, y señaló que «hay que abrir los ojos» , ya que ponen «en riesgo grave la soberanía» de América Latina, tomando en cuenta que recursos estratégicos como el cobre y el litio también podrían ser amenazados.

«Lo que ha manifestado abiertamente el presidente de los Estados Unidos (Donald Trump) es que lo que buscan es tomar control del petróleo Venezuela, porque ahí está la principal reserva de petróleo del mundo, y no es que lo digamos nosotros lo ha dicho él reiteradamente en más de una oportunidad, haciendo alusión a las palabras petróleo, control y restablecimiento de la industria petrolera con las empresas estadounidenses. Además de pretender tomar control político administrativo», recordó.

Durante un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, la secretaria de Estado planteó Venezuela pueda «perder su petróleo» y advirtió sobre el precedente que esta situación puede marcar para la región.

«No es solo un problema de Venezuela, es un problema para América Latina el precedente que genera este ataque de Estados Unidos y la declaración de querer tomar posesión y control de un recurso natural estratégico en Venezuela y amenazar incluso a otros países de América Latina de hacerles lo mismo, pone en riesgo grave la soberanía de toda una región y la integridad territorial de toda una región», indicó.

«Así como fue Venezuela ahora, mañana (puede ser) el canal de Panamá, Groenlandia y quién sabe, sino también sobre otro recurso estratégico como el cobre, un litio en otros países de nuestra región. Entonces hay que abrir los ojos. Lo están diciendo abierta y directamente, no lo estamos inventando», alertó la vocera del gobierno.

Vallejo dejó en claro que esta advertencia no tiene que ver con posiciones de izquierda, de derecha o de centro y señaló que el mensaje que Washington está enviando es que «por tener la fuerza suficiente pueden hacer lo que quieran en América Latina, porque la consideran su patio trasero».

«Eso es algo que no podemos permitir ningún país ningún sector político, porque la soberanía de las naciones no es negociable y no se puede entregar bajo la excusa o pretexto de cualquier cosa», enfatizó la ministra.

Lamentablemente Venezuela ya había perdido su democracia y ahora puede perder su petróleo sin recuperar su democracia. El precedente que genera este ataque de Estados Unidos y la declaración de querer tomar posesión y control de un recurso natural estratégico en Venezuela y… pic.twitter.com/bMnGQKSkok — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) January 5, 2026

Gobierno de Chile condena intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

Los dichos de Vallejo van en línea con las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien se pronunció el pasado sábado condenando las acciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos en distintos puntos de Venezuela que culminaron con el secuestro del mandatario constitucional de la nación caribeña Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

A través de su cuenta en la red social X, el Jefe de Estado expresó la postura del Gobierno chileno frente a los hechos, señalando que “como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.

Ante este escenario, Boric reafirmó el compromiso de Chile con el Derecho Internacional, destacando que “Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados”.



Finalmente, subrayó que “la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”.