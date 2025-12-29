Hertz fulmina a Labbé: “no distingue un tratado de una alcachofa”

El diputado Cristián Labbé Martínez, militante del Partido Nacional Libertario (PNL) y exjefe de campaña en la fallida candidatura presidencial de Johannes Kaiser, participó en el especial navideño del podcast de ultraderecha “La Cofradía”. En ese espacio, el parlamentario emitió declaraciones contra quienes se identifican con ideas de izquierda, en una dinámica que —según el contexto del programa— se apoya en la denostación de personas a las que llaman “woke”, asociadas a posiciones progresistas.

En una de las secciones del capítulo, los panelistas intercambiaron regalos. Cuando fue el turno de Labbé, entregó libros que hacen apología a la dictadura militar, incluyendo un escrito de su padre, Cristián Labbé Galilea, quien —según los antecedentes conocidos por los asistentes al programa— fue acusado y condenado por torturas durante ese período. Los obsequios fueron recibidos con aplausos en el estudio.

Los dichos de Labbé que detonaron la reacción de Hertz

Durante la transmisión, Labbé apareció acompañado de sus hijos. Al referirse a ellos, mencionó que su hija Ignacia es la más “decorosa” y que le pide mesura para evitar funas, a lo que respondió: “mi amor, yo nací funado”.

Más tarde, con su hija sentada en su regazo y ante la cámara, el diputado lanzó un mensaje dirigido a quienes piensan distinto a él. La frase —emitida en el tono eufórico del programa— fue: “Perdón, pero ya que Anabalón (otro panelista) tuvo sus cinco minutos… Puta que es fácil ser feliz, puta que es barato ser feliz, puta que los quiero y puta que quiero al chat y, ¿sabís qué?, que los zurdos me la mamen. Al final del día, nací funado, voy a morir funado”. En ese momento, según se describió en el propio registro, su hija intentó frenarlo.

Hertz fulmina a Labbé en X y se enciende el debate

Tras la circulación del clip, la diputada Carmen Hertz (Partido Comunista) reaccionó en X con un tuit que apuntó de lleno al parlamentario libertario. “Los dichos del diputado nacional libertario @Clabbem no sorprenden, siempre ha sido un sujeto vulgar, un ignorante que no distingue un tratado de una alcachofa, modales de hampón de cuarta y lenguaje de lenocinio”, escribió.

El intercambio volvió a poner en el centro la escalada de discursos de odio y deshumanización en redes y espacios mediáticos, especialmente cuando se dirigen contra colectivos políticos e identidades, y cuando se normalizan en formatos de entretenimiento.