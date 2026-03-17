“Iba a visitar a los criminales de Punta Peuco”: Cariola encara a Kast por indulto a represores de la revuelta

A solo días de haberse instalado el nuevo gobierno de José Antonio Kast, la senadora de la bancada comunista Karol Cariola entregó sus primeras impresiones sobre las medidas anunciadas por la administración entrante, realizando un crítico análisis que abordó desde materia tributaria hasta el controversial anuncio de indultos para uniformados involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social de 2019.

La parlamentaria recordó que durante su campaña electoral, el republicano había asegurado que no acogería dicha idea. Sin embargo, ya instalado en La Moneda, dio señales contrarias a lo planteado en ese entonces, reabriendo la puerta a la impunidad.

En una entrevista televisiva, Kast confirmó que su administración se encuentra en una fase de evaluación para conceder el beneficio del indulto presidencial a agentes del Estado —específicamente carabineros y militares— que fueron condenados por la justicia por delitos cometidos durante la ola de proestas sociales que se registraron en el país entre octubre de 2019 y marzo de 2020

Señaló que se encuentra revisando los expedientes judiciales de los uniformados que actualmente cumplen condenas y planteó que su administración busca «partir perdonando».

Al respecto, Cariola profundizó en la contradicción entre el discurso de campaña y las acciones de gobierno, interpelando directamente la coherencia del ultraderechista,

“Uno dice qué coherencia hay entre un presidente que le dijo a un país cuando era candidato, que jamás iba a indultar a criminales y ahora lo que dice es que va a indultar”, expresó, enfatizando la gravedad de lo que considera un giro injustificable en una materia tan sensible para la sociedad chilena.

“Qué más se puede esperar de un presidente que iba a visitar a los criminales de Punta Peuco”, dijo la senadora, recordando los v{vínculos que habría mantenido el republicano con sectores vinculados a violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Kast visitó Punta Peuco, la cárcel donde están encerrados la mayoría de los condenados por delitos de lesa humanidad entre ellos Miguel Krassnoff Marchenko, el ex brigadier del ejército y ex agente de la DINA penalizado a más de mil años de prisión por decenas de ejecuciones, torturas y desapariciones; de quien dijo: “viéndolo, no me imagino todas las cosas que dicen de él” y que “más allá de las condenas, militares y civiles merecen justicia. Hoy en muchos casos prima la venganza por sobre la justicia”.

En entrevista con Radio Nuevo Mundo, Cariola señaló que «el presidente Kast acá nos está planteando indultos criminales, a personas que están presa por haber cometido crímenes complejos y gravísimos», indicó.

La conmutación de penas y el manto de impunidad

Cariola advirtió además que la legislatura de mayoría oficialista estaría empujando otro proyecto igualmente preocupante, que permitiría la conmutación de penas carcelarias, beneficiando directamente a violadores de derechos humanos condenados por crímenes cometidos durante la dictadura militar.

La senadora del PC expresó su estupor ante lo que considera una validación social de estas medidas, preguntándose “cómo puede haber una parte de la población que valide las violaciones y que con eso fortalezca el manto de impunidad que aún tenemos en el país después de tan dolorosa etapa como fue la dictadura militar”, manifestó con evidente preocupación.

Rebaja de impuestos a los más ricos del país

La parlamentaria del Partido Comunista también alertó sobre lo que considera una estrategia del oficialismo para incluir en el proyecto legislativo de Reconstrucción Nacional otros ítems que, a su juicio, no guardan relación con los objetivos declarados de la iniciativ.

En particular, apuntó contra la propuesta de reducción de la tasa corporativa para las grandes empresas, señalando una incongruencia entre el nombre del proyecto y su contenido real.

“No tiene que ver con la reconstrucción de las familias, de las catástrofes. Hablamos de incorporar la reconstrucción económica rebajando el impuesto a los más ricos del país”, expresó la senadora, cuestionando que en un proyecto destinado teóricamente a atender emergencias y desastres se incluyan beneficios tributarios que favorecen exclusivamente a los sectores de mayores ingresos.

En este sentido, Cariola planteó que el retroceso en la recaudación tributaria propuesto por el gobierno apunta más bien a una defensa sesgada del modelo económico por parte de la administración Kast, priorizando los intereses de las grandes empresas por sobre las necesidades de la ciudadanía en un contexto en el que se requiere recursos estatales para enfrentar diversas crisis.

«A mí me parece muy preocupante, sobre todo en la región de Valparaíso en la que me toca representar, que se reduzca el gasto público cuando tenemos grandes problemas en materia de salud, en materia de transporte, se acaba de aprobar una licitación, a través de un proceso que fue largo de transporte público y que requiere de más inversión y no menos. La ciudadanía hoy día necesita más apoyo, más aporte del Estado, más presencia del Estado y no menos», argumentó.

Panorama legislativo “bastante desolador”

Cariola también se refirió a la composición de las mesas del Senado y de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró una predominancia que calificó en términos poco optimistas.

“Lo digo porque hay un ‘centro’ donde algunos son independientes y la verdad es que hay momentos en que van a estar del lado del gobierno y en otros no. El panorama no es alentador”, indicó, advirtiendo la posibilidad de que se respalden propuestas contrarias al interés público o que atenten contra derechos conquistados en períodos anteriores.

El modelo neoliberal de Kast y sus consecuencias

En su análisis, Cariola vinculó las distintas aristas de su crítica, estableciendo una conexión entre la defensa del modelo económico por parte del gobierno entrante y su postura en materia de derechos humanos. A su juicio, ambas dimensiones revelan una continuidad ideológica que privilegia los intereses de élites y sectores conservadores por sobre una justicia social integral.

El retroceso en la recaudación tributaria que implicaría la rebaja del impuesto a las grandes empresas, sumado a los beneficios para uniformados condenados por violaciones a derechos humanos, configurarían, según la lectura de la senadora, un escenario donde el gobierno prioriza consistentemente a quienes han detentado poder económico y político en desmedro de las víctimas y de las mayorías ciudadanas.

Sobre reste particular, Cariola, señaló que apunta una defensa sesgada del modelo por el gobierno entrante:

«El gobierno del presidente Kast sin lugar a dudas es un gobierno profundamente neoliberal que va a generar retrocesos en materia de derechos que hemos venido planteando y donde evidentemente hay un sesgo ideológico», subrayó.

“Hablamos de incorporar la reconstrucción económica rebajando el impuesto a los más ricos del país”, insistió Cariola, reforzando la idea de que el nombre del proyecto de Reconstrucción Nacional encubre un contenido que nada tiene que ver con atender las urgencias de la población afectada por desastres o catástrofes, sino que responde a una agenda programática del oficialismo que busca beneficiar a sus bases de apoyo tradicionales.