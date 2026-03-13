Kast reabre la puerta a la impunidad: estudia indultar a uniformados condenados por la revuelta social

Con la llegada de José Antonio Kast a la Presidencia se reabre la puerta a la impunidad, ya que el republicano confirmó que su administración se encuentra en una fase de evaluación para conceder el beneficio del indulto presidencial a agentes del Estado —específicamente carabineros y militares— que fueron condenados por la justicia por delitos cometidos durante la revuelta social de 2019.

En una entrevista con Teletrece, señaló que se encuentra revisando los expedientes judiciales de los uniformados que actualmente cumplen condenas y justificó esta medida apelando al contexto de violencia que, según su visión, marcó aquellas jornadas de protesta.

«Cumplieron con su deber»: los argumentos de Kast

En sus declaraciones, Kast no solo confirmó la evaluación de los indultos, sino que entregó una señal clara sobre el espíritu con el que su gobierno abordará esta materia. Según el mandatario, existe una distinción entre quienes actuaron bajo el mandato del Estado en medio de una crisis de orden público y la violencia desatada en las calles.

“Estamos en eso. Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado”, afirmó durante la entrevista televisiva.

Aunque planteó que las decisiones del Poder Judicial deben ser respetadas, indicó que la herramienta del indulto existe para corregir situaciones que, desde la perspectiva del Ejecutivo, resultan injustas o desproporcionadas.

En esa línea, el republicano fue categórico al afirmar su intención de hacer uso de sus atribuciones constitucionales, independientemente de las resoluciones judiciales. “La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”, aseguró.

Revisión caso a caso y «partir perdonando»

El Mandatario señaló que el Ejecutivo se encuentra analizando cada expediente de manera individual antes de adoptar cualquier tipo de decisión.

“Estamos estudiando cada caso y vamos a avanzar en esa línea para recuperar la paz con diálogo”, indicó en declaraciones recogidas por El Mostrador.

En opinión de Kast, el debate debe mirarse también desde una perspectiva histórica y considerando procesos similares en otros países, por lo que planteó que su administración busca «partir perdonando», en este caso a los carabineros y militares que han sido condenados por delitos relacionados con el estallido social.

“Estamos estudiando cada caso y vamos a avanzar en esa línea para recuperar la paz con diálogo. Yo entiendo que alguien que haya sido, que se sienta víctima de una situación como esa le cueste mucho superar. Pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando”, afirmó.