¿Indecisa, ambigua o articuladora? La mirada de tres analistas políticos sobre el rol de Matthei en la reforma de pensiones

Durante la tarde de este jueves comenzó a circular en redes sociales un video que mostraba a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), valorando la aprobación de la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados. El registro marcó la primera declaración pública de la exministra de Estado sobre este tema desde que el pasado 16 de enero recomendara tener cautela, asegurando que había que esperar el pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo antes de fijar una posición. Y si bien el organismo terminó recomendando avanzar -con modificaciones- en el proyecto, Matthei no volvió a manifestar su postura.

Desde el oficialismo han criticado el silencio de Matthei respecto a una iniciativa cuya tramitación fue compleja y cargada de costos políticos para ambos sectores. La diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) señaló que la exalcaldesa de Providencia fue «completamente intrascendente para su sector en uno de los debates más importantes para la gente. Su liderazgo quedó en el peor de los dos mundos: ni se opuso, ni promovió los acuerdos. Irrelevante».

En tanto, desde Chile Vamos han defendido la «distancia estratégica» que ha tomado su candidata presidencial respecto de la reforma y asguran que, si bien Matthei ha evitado entrar al debate por un tema electoral, ha recibido en sus oficinas a parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional para discutir en privado ciertos aspectos del proyecto.

En este contexto, El Ciudadano conversó con tres destacados analistas políticos para conocer sus opiniones respecto del impacto que podría tener la aprobación de la reforma de pensiones en la candidatura presidencial de Evelyn Matthei.

Axel Callís: «Tuvo una posición pusilánime»

El sociólogo y director de estudios de la agencia Tú Influyes tiene una evaluación negativa respecto del rol que jugó la exalcaldesa de Providencia en el debate por la reforma de pensiones: «Ella apostó a que podía mantenerse en una posición equidistante del Partido Republicano y Chile Vamos y eso no le resultó», señala.

«Ella apostó a que esto se caía, a que los sectores más conservadores de Chile Vamos la iban a echar abajo. Siempre se mantuvo en una posición bastante ambigua sobre la reforma», agrega.

«Matthei tuvo una posición pusilánime frente a la reforma de pensiones, y ahora llega tarde porque hay un consenso bastante grande en la ciudadanía de que esto es algo bueno. No es lo óptimo, pero es un gran avance, y en ese sentido quedarse tras las líneas de este triunfo es una mala cosa para ella», sentencia.

Marta Lagos: «No jugó ningún rol»

La encuestadora y fundadora de Latinobarómetro y MORI Chile coincide con Axel Callís en que la posición de Matthei sobre la reforma de pensiones fue ambigua. Sin embargo, afirma que la falta de liderazgo es un problema generalizado de nuestro sistema político, lo que se refleja en los más de diez años que se tardó en aprobar la reforma.

«Matthei no jugó ningún rol en la reforma de pensiones. Más bien, al final tuvo una posición indecisa y más bien no positiva hacia la reforma. Ahora se ha pronunciado positivamente, pero tampoco de manera tan categórica. Yo creo que ella tiene serias dudas respecto a las bondades de la reforma y no las expresa tan abiertamente porque puede producirle efectos electorales negativos», sostiene.

«Efectivamente lo que faltan son liderazgos, pero no es un problema solo de Evelyn Matthei, es un problema del sistema político. El mismo hecho de que se haya demorado tanto en salir la reforma es una evidencia muy brutal de la ausencia de liderazgo, porque cuando hay liderazgo esos líderes logran aunar posiciones para avanzar», agrega.

«Lo que hemos vivido aquí en los últimos años es todo lo contrario, es una atomización de posiciones sin liderazgos contundentes. Entonces no es un problema solo de Evelyn Matthei, es un problema de sistema político. Ella va primero, tiene la delantera, pero eso no significa una contundencia de liderazgo», sentencia.

Mario Herrera: «Participó como articuladora de acuerdos»

Distinta es la posición de Mario Herrera, doctor en Estudios Americanos y académico del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca. A juicio de Herrera, Matthei logró resistir los «cantos de sirena» de la ultraderecha y mostró capacidad de llegar a acuerdos, lo que la deja bien posicionada de cara a una segunda vuelta presidencial.

«Ella asume un riesgo, que es apoyar una reforma en el momento en el que están creciendo o están apareciendo más candidatos desde la derecha extrema. Ese es un riesgo porque alimenta el canto de sirena, alimenta a los sectores más polarizados de la derecha. Esa especie de fuego amigo le juega en contra en la interna, le juega en contra de cara a una primaria o a una primera vuelta, pero en el resultado global va a tener un bono electoral para ella», afirma.

«Esta no es la reforma de Evelyn Matthei, pero sí es una reforma en la que participó como una articuladora de acuerdos, entonces su posición dentro del sector sale favorecida también de cara no a los procesos electorales que tenemos de manera inmediata, sino que al proceso electoral definitorio que es el de la segunda vuelta electoral».

«Tanto Matthei como la ministra Jara pueden mostrar esto como un resultado en el cual generan acuerdos, y si hay algo que sabemos es que en general lo que quiere la mayoría de la gente son políticos con capacidad de llegar a acuerdos, de transar en la frontera ideológica por un resultado que es mejor para la ciudadanía», finaliza.