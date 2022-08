Iván Moreira dice que anular la Ley Longueira «sería inconstitucional»

Luego de la aprobación del proyecto para la anulación de la Ley Longueira en la Cámara de Diputadas y Diputados, esta pasó a su siguiente etapa en el Senado tras ocho años de tramitación.

Fue el pasado 10 de agosto, luego del tramite en la Cámara Baja, que la primera sesión de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, fracasó por falta de quórum.

Los ausentes fueron precisamente los senadores Iván Moreira (UDI), Alejandro Kusanovic (Independiente pro RN), Jorge Soria (Independiente pro PPD) y Fidel Espinoza (PS).

Tras este hecho, el presidente de la comisión, el senador Daniel Nuñez (PC), publicó un vídeo en sus redes sociales, en donde acusó la ausencia de los parlamentarios ante la tramitación «de un proyecto de ley de una envergadura gigantesca, de interés nacional, como es la anulación de la Ley de Pesca«.

Además, recordó que por la misma ley, actualmente el exsenador Jaime Orpis (UDI), está condenado a 5 años y un día de cárcel efectiva por recibir coimas por parte de empresas de la gran industria pesquera para la aprobación del proyecto.

«Los intereses de la industria pesquera no van a meter acá su cola, su acción, para impedir que se debata, y por supuesto que es una muy mala señal que a esta sesión no hayan llegado el resto de los senadores«, mencionó.

«No vamos a aceptar que ocurra lo que ocurrió en la Comisión de Constitución, donde este proyecto de ley estuvo en tabla por cinco años y medio, algo que es absolutamente vergonzoso«, finaliza el registro.

El ofendido senador Moreira

Tras el fracaso de la primera sesión de la comisión, la mañana de este miércoles se desarrolló de manera efectiva el primer debate en el comité de la Cámara Alta por el proyecto de ley.

Uno de los momentos que llamó la atención de la instancia, fue la intervención del representante de la UDI, Iván Moreira, que en sus primeras palabras interpeló al presidente del comité por exponer su ausencia el pasado 10 de agosto.

«Estamos en el Senado, no en la Cámara de Diputados, aquí no aceptamos el matonaje«, partió diciendo en su discurso Moreira, en alusión al registro difundido en redes sociales por parte de Núñez.

Luego, dijo que «si no estuviéramos en periodo de elecciones», él probablemente «hubiera presentado una censura», pero que no lo iba a hacer porque «no quiero victimizarlo como que los parlamentarios de la comisión lo están atacando«.

Pero una de las frases que más llamó atención de sus dichos, fue que declaró «una cosa es una nueva ley, y aquí uso el reglamento para señalar la inconstitucionalidad de este proyecto de ley«, porque, según menciona, «no existe la anulación, sí existe la derogación y (…) esta urgencia se hace con motivo del próximo plebiscito».

Las reacciones

Posterior a este nuevo episodio, no se hicieron esperar las diferentes reacciones de algunas personalidades y los usuarios de internet por los dichos del senador, tras mencionar que consideraría inconstitucional el proyecto de ley para anular la Ley Longueira.

