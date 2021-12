Izkia Siches: Gobierno de Gabriel Boric será profundamente regionalista

la doctora Izkia Siches, jefa de campaña del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric; enfatizó que el gobierno que propone el aspirante al Palacio de La Moneda, «será profundamente regionalista», con el fin de poder atender las necesidades de los habitantes de todo el territorio.

«Después de haber recorrido el país, he podido ver los distintos dolores que aquejan sobre todo a regiones que se han sentido postergada por tanto tiempo, es importante partir señalando que el gobierno de nuestro candidato Gabriel Boric, va a ser profundamente regionalista. Hay debates y desafíos que son muy muy grandes en las distintas regiones», expresó Siches, entrevistada por el programa Tolerancia Cero, transmitido por CNN.

En este sentido, proponen eliminar la figura «del legado presidencial» para que los gobernadores regionales puedan fijar algunas prioridades para sus comunidades.

«Eliminando la figura del legado presidencial, creemos que es importantísimo que los propios gobernadores puedan fijar algunas prioridades», recalcó la expresidenta del Colmed.

Durante el despliegue territorial desarrollado de cara a la segunda vuelta presidencial, detalló Siches, se escuchó a todos los vecinos, para abordar temas importantes de seguridad y violencia que se registran en las zonas.

«Hemos recorrido distintos territorios y nos he puesto y conversado con los vecinos de cada una de esas regiones, ,lo hacemos no solamente por un animo electoral, sino para entender fenómenos que hay detrás de conflictos muy complejos», enfatizó.

En este sentido, recalcó que trabajará junto a la Convención Constitucional para poder buscar soluciones a los conflictos y actos de violencia que se registran en el país.

“Creemos que hay que seguir la senda del tremendo liderazgo que ha seguido Elisa Loncon en torno a poder encontrar soluciones, pero también nos ponemos en los zapatos de vecinos y vecinas que se han enfrentado a esta violencia, yo no quiero vivir como madre y mujer esa violencia en nuestro país y obviamente vamos a votar todas las instancias, pero sobre todo no vamos a permitir que el caos se apodere de nuestro Chile», puntualizó.

«Nos vamos a hacer cargo de la agenda de seguridad, migraciones, narcotráficos y vamos a buscar otras alternativas porque creemos que lo que se ha hecho hasta ahora, las mismas recetas de siempre, no han dado resultado», sentenció.

De igual forma, recalcó que el programa de Boric se ha mantenido con los ejes principales, en materia de salud, vivienda, salarios y pensiones, no obstante, recalcó que se mantienen las conversaciones con Mario Enriquez-Ominami y Yasna Provoste, para incluir sus ideas en el próximo gobierno.

«Este futuro gobierno tiene algunos ejes que se han mantenido, y quiero ser muy clara ahí. La conversación con los programas de Mario Enríquez Ominami, de Yasna Provoste, y también el escenario más bien financiero se ha ceñido en poder entender que hay muy buenas ideas de todos los candidatos que han presentado su programa de gobierno», señaló durante la entrevista.

«En esa línea, obviamente, esperamos resolver la materia de pensiones, ir avanzando en materia de sueldo mínimo para poder ampliarlo sin duda, y yo soy una de las más interesadas, que veo día a día que salud sea uno de los ejes prioritarios», agregó la jefa de campaña del abanderado por Apruebo Dignidad.

Apoyo de Bachelet a Boric

Durante la entrevista, Siches se refirió a la visita que realiza la expresidenta de la República y Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, al país y aseveró que “ha venido a Chile a votar y a respaldar a nuestro candidato”.

“Primero, darle la bienvenida a la ex presidenta (Michelle Bachelet), personalmente es una figura que valoro mucho, entiendo que ella tiene algunas limitaciones por su alto cargo internacional, pero es evidente, para todos los que conocen su trayectoria, que ha venido a Chile a votar y, obviamente, a respaldar a nuestro candidato, Gabriel Boric», indicó la jefa de campaña.

«Creo que no son necesarias las explicaciones más profundas en esa línea, si ella se siente con la libertad, ningún problema, bienvenida a poder colaborar con esta candidatura, que esperamos sea lo más amplia posible en nuestro país”, agregó.

Por otra parte, se refirió a las presuntas conversaciones con militantes del Partido de la Gente, de Franco Parisi, haciendo referencia a los ofrecimientos de cargos en un futuro gobierno.

“Los antecedentes que nosotros tenemos es de militantes del Partido de la Gente que tuvieron conversaciones con nuestro encargado y coordinador político en donde hubieron conversaciones en ese tenor (en relación a ofrecimientos de cargos de José Antonio Kast al círculo de Franco Parisi). Evidentemente hay horas en las que participo en esas conversaciones en conjunto con nuestro candidato presidencial y Giorgio Jackson, encargado político, hemos dicho que nosotros no estamos disponibles para ese tipo de conversaciones, lo cual yo agradezco porque es un espacio en el cual he encontrado una coherencia ética de lo que ha sido mi desarrollo previo a llegar a esta lid que son otros espacios de construcción política. Nosotros no íbamos a negociar con ningún sector ninguna de ese tipo de cosas para tener votos más o votos menos”, sentenció.