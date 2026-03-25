Jara encara a Kast por alza de combustibles: “El gobierno está apagando el incendio con bencina”

La excandidata presidencial Jeannette Jara encaró al gobierno de José Antonio Kast por el alza histórica que experimentarán los combustibles y criticó que “está apagando el incendio con bencina”.

Sus declaraciones se producen tras el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien confirmó que el incremento, calificado como «bencinazo» —que alcanzará los $370 por litro en gasolina de 93 octanos y hasta $580 en diésel— se aplicará a partir de este jueves 28 de marzo, tras la activación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Desde el Ministerio de Hacienda justificaron la decisión señalando que “el estado de las finanzas públicas impide hacer frente al enorme impacto de los precios internacionales del petróleo”.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la exministra del Trabajo y Previsión Social apuntó contra el enfoque adoptado por la administración del ultraderechista señalando que por un lado alivia a las grandes empresas, mientras por otro lado hace pagar mayores costos a las familias trabajadoras, sin considerar el impacto del alza.

“El gobierno está apagando el incendio con bencina”, afirmó, agregando que mientras desde el gobierno se argumenta falta de recursos para apoyar a la ciudadanía, dentro de las medidas económicas del denominado Plan de Reconstrucción Nacional se incluye la reducción de la tasa corporativa para las grandes empresas de 27% a 23%.

Jara planteó que Kast «dice “no hay plata” para apoyar a la gente, mientras busca bajar el impuesto al 3% de las empresas más grandes del país».

La excandidata presidencial extendió un llamado al nuevo gobierno revisar la decisión, planteando que aún existe margen para ajustar la política pública antes de que sus repercusiones afecten los hogares de Chile.

«Recapaciten. Aún es tiempo», aseveró.

El gobierno está apagando el incendio con bencina.



Dice “no hay plata” para apoyar a la gente, mientras busca bajar el impuesto al 3% de las empresas más grandes del país.



Recapaciten. Aún es tiempo. — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) March 24, 2026

Con estos señalamientos, Jara se suma a los actores políticos y parlamentarios y parlamentarias de oposición que emplazaron al presidente Kast por el «bencinazo», llamándolo a gobernar «para el país y no para unos pocos».