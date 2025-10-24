Jara la lleva: primera con 30,1%, Kast 22,3%, Kaiser 17,5% y Matthei 15,4%, según Encuesta Feedback

La última encuesta Feedback confirmó que la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, se mantiene liderando con gran ventaja la carrera a La Moneda.

Ante la pregunta: «En las elecciones presidenciales del domingo 16 de noviembre, ¿Por cuál de los siguientes candidatos presidenciales votará usted?“, el 30,1% de los consultados se decantó por la exministra del Trabajo y Previsión Social, dejando en claro que sigue al frente de las preferencias-

Según la medición, aplicada entre el 18 y el 22 de octubre de 2025, en segundo lugar se ubicó la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 22,3% de la intención de voto.

De este modo, la distancia entre Jara y Kast es de 7,8 puntos porcentuales.

De acuerdo con los resultado del estudio, el abanderado del Partido Nacional Libertario. Johannes Kaiser, alcanzó la tercera posición con 17,5%, desplazando al acuarto lugar a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien alcanzó el 15,4%.

Más atrás aparecen Franco Parisi, del PDG, con 5,9%; Harold Mayne-Nicholls (ind) con 1,6%; Eduardo Artés (ind) con 0,5% y Marco Enríquez-Ominami (ind) con 0,2%.

32,2% de las mujeres respalda a Jara

El estudio que abarcó una muestra de 3.252 casos distribuidos en las 16 regiones del país, representó un desglose de resultados por género y reveló que el 32,2% de las mujeres respaldan la candidatura de Jeannette Jara a La Moneda. En el caso de los hombres, un 27,9% se decanta por la carta del oficialismo.

La exministra del Trabajo y Previsión Social también aglutina las preferencias por edades. En el segmento de votantes de 18 a 39 años alcanzó un 35,0% (Generación Z +Millenials); en el edades comprendidas entre 40 y 59 años (Generación X) obtuvo un respaldo del 25,9% y en el de mayores de 60 años (Bommers) logró un 26,8%.

Según la encuesta Feedback, la carta presidencial de Unidad por Chile es la mejor ponderada en cuanto a sus propuestas para mejorar varios aspectos del país: empleo (26,2%), pensiones (31,1%), inflación (23,2%), pobreza (29,1%, ), delincuencia (27,1%) y sueldos (30,4%).

Puedes ver los resultados completos del estudio en este enlace