Jara lidera primera vuelta: 36% vs 25% de Kast y 20% de Matthei, según La Cosa Nostra

La más reciente encuesta de la firma La Cosa Nostra, correspondiente a la primara quincena de septiembre, situó a la candidata de Unidad por Chile, Jeanette Jara, como líder de la primera vuelta de los comicios presidenciales de noviembre.

Ante la interrogante: «Supongamos que a la primera vuelta para elegir presidente de Chile llegan los siguientes nombres. ¿Por quién votaría?», el 36,16 % respondió que lo haría por la exministra del Trabajo y Previsión Social, por lo que se mantiene al frente de las preferencias.

En segundo lugar se ubicó la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast con 24,66 %, a 11,5 puntos porcentuales de diferencia con Jara.

Según la encuesta el tercero lugar lo ocupa la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 120,16%.-

El aspirante por Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, alcanza el cuarto lugar con 11,33%. y más abajo aparecen Harold Maynne Nicholls (3,16%), Franco Parisi (2,16%), Marco Enríquez-Ominami (1,16%)

y Eduardo Artés (0,66%).

Escenario de segunda vuelta

El estudio del sociólogo Alberto Mayol, se realizó entre el 2 y el 12 de septiembre de 2025 y sus resultados revelan la posible incidencia del voto pragmático en la segunda vuelta.

Ante la siguiente consulta: «Supongamos que Jeannette Jara y Evelyn Matthei pasan a segunda vuelta. ¿Por quién votaría?, el 33,33% respondió que «seguro votaría» por Jara mientras que un 3,5% señaló que «es probable que vote» por la carta de Unidad por Chile.

A su vez, un 48,83% expresó que «seguro votaría por Evelyn Matthei» y 12,5% manifestó que «es probable» que lo haga.

Enel supuesto escenario de un balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, según el estudio de opinión un 38,837% afirmó que «seguro» votaría por candidata del oficialismo y un 4,83% dijo que «es probable». En el caso de la carta de la ultraderecha un 48% «seguro» votaría por él y 7,83% ve esta decisión como «probable».

Ante la pregunta: «¿Por quién votaría? entre Jeannette Jara y Johannes Kaiser en una segunda vuelta, la encuesta arrojó el siguiente resultado: el 41,83% respondió que «seguro votaría» por la exministra del Trabajo y Previsión Social mientras que un 5,66% señaló que «es probable» que la respaldará en las próximas elecciones.

Por su parte, un 40,33% expresó que «seguro votaría» por Kaiser y 12,16% manifestó que «es probable» que lo haga.