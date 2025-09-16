Jara no suelta la cima tras debate: 29% vs 27% de Kast, según Criteria

La más reciente encuesta de Criteria Research confirma que la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, no suelta la cima y se mantiene al frente de las preferencias con un 29% de las intenciones de voto, tras el primer debate presidencial realizado el pasado miércoles 10 de septiembre, en el que participaron los ocho aspirantes a La Moneda.

El estudio de opinión correspondiente a septiembre de 2025, cuya fecha de campo fue el 11 de septiembre- ubicó en segundo lugar a la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast con 27%.

La abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se mantiene el tercer lugar, pero experimentó una caída de 4 puntos porcentuales y quedar con 13%.

El aspirante por Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, alcanza el cuarto lugar con 103%, mientras que el candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se ubica en quinta posición con 7%.

Más abajo aparecen, Harold Maynne Nicholls (3%), Marco Enríquez-Ominami (2%) y Eduardo Artés (1%).

Escenarios de segunda vuelta

El estudio de Criteria analiza en los posibles escenarios de segunda vuelta, en el que llama la atención el hecho de que la intención de voto nulo o blanco se erige como una variable a considerar.

En un duelo entre Jara y Kast , el sondeo le da una ventaja al líder del Partido Republicano quien superaría a la exministra del Trabajo y Previsión Social. con 46% (+1) frente a 35% (-1). Sin embargo, in 19% votaría nulo o blanco

Un escenario que incluye a Matthei también le sería favorable a la candidata de Chile Vamos, quien se impondría a Jara con 40% (-2) versus 33% (=). El 27% votaría nulo o blanco (+2).

Contra Franco Parisi, el sondeo indica que Jara obtendría 34% (-2) frente a 31% (+3) al candidato del PDG. Un 35% optaría por nulo o blanco”.

Frente a Johannes Kaiser, la carta de Unidad por Chile se impondría con 36% frente al 34% del abanderado del Partido Nacional Libertario. Un 30% optaría por nulo o blanco.