Jara tras reportaje sobre AFP y fundación de Fontaine: “Los que decían ‘con tu plata no’ usaban la plata de las y los trabajadores para campañas sucias”

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, se refirió a la publicación del reportaje conjunto de Reportea.cl y Vergara 240 de la Escuela de Periodismo de la U. Diego Portales, en el que se reveló que la Asociación de AFP (AAFP) financió en secreto a la fundación Ciudadanos en Acción del economista Bernardo Fontaine -asesor económico de José Antonio Kast-, que habría articulado campañas digitales contra la reforma previsional y ataques a los oponentes al abanderado del Partido Republicano.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en X (antes Twitter) la exministra del Trabajo y Previsión Social calificó como «indignante» la situación.

“Como muestra este reportaje, los mismos que decían ‘con tu plata no’ usaban justamente la plata de las y los trabajadores para financiar campañas sucias, promover el odio y atacar a quienes piensan distinto“, afirmó.

A lo anterior añadió que “mientras decían defender tus ahorros en las AFP, en realidad los usaban para proteger sus privilegios”.

— Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) November 10, 2025

La investigación periodística titulada «El vínculo secreto de las AFP con fundación de Bernardo Fontaine que le pagaba a uno de los trolls que atacó en redes a Matthei y a Jara», señaló que esa información fue confirmada por “dos personas que han ocupado cargos directivos en esa agrupación gremial, además de otros integrantes de agencias de comunicación que participaron de reuniones donde se coordinó el despliegue digital de la industria para oponerse a las reformas del sistema previsional. Todos coincidieron en que la actual presidenta del gremio, Paulina Yazigi, está al tanto de estas maniobras, al igual que la gerenta general, Constanza Bollmann“.

La operación que involucró a la agencia de comunicaciones Artool, incluyó pagos a influencers para que compartieran mensajes en defensa de la industria, los cuales fueron viralizados en redes sociales gracias al desembolso de más de $200 millones en pautas en Meta (Facebook e Instagram) durante los últimos años.

Dentro de esta red figura el nombre de Matías Lorca, el influencer detrás de la cuenta «Canal de Mati», quien habría participado en la campaña de trolls digitales que difundió desinformación, mensajes agresivos y hostigamiento contra Jara y la candidata presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei.

Paralelamente, Lorca trabajaba para la fundación de Fontaine, financiada por las AFP, creando videos en defensa de la industria.

Jara increpó a Kast por rol de sus asesor en campañas contra la reforma previsional

Durante el último debate presidencial, instancia organizada por Asociación Nacional de Televisión (Anatel), Jeannette Jara increpó a José Antonio Kast por el rol de su asesor económico e integrante de su comando de campaña, Bernardo Fontaine, en el desarrollo y financiamiento de campañas de con trolls y bots en contra de la reforma previsional y defensa del sistema AFP.

«Una de las cosas que voy a impulsar es saber qué pasa con la plata de las AFP, la que se gasta en publicidad. En particular, en el asesor del candidato Kast, Bernardo Fontaine, que además, fue un activo opositor a cualquier reforma previsional», planteó la candidata del oficialismo.

«Eso hay que transparentarlo, porque el movimiento se llamaba ‘Con mi plata no’ y resulta que con la plata de los propios afiliados, hoy día se está financiando trolls y bots que atacan a los otros candidatos», acusó.

El republicano decidió no responder directamente al emplazamiento y optó por cargar contra el Gobierno por el cálculo del presupuesto de la nación.