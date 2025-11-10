Reportea/UDP destapa red pro-AFP ligada a Fontaine (comando de Kast): influencers pagados contra reformas y troll que atacó a Matthei y Jara

La Asociación de AFP (AAFP) habría financiado en secreto campañas digitales dirigidas por la fundación Ciudadanos en Acción, del economista Bernardo Fontaine -actual miembro del comando de José Antonio Kast (Partido Republicano)-, con el objetivo oponerse a cualquier reforma al sistema de pensiones.

Según reveló una investigación colaborativa entre Reportea y Vergara 240, de la Escuela de Periodismo de la UDP, la operación incluyó pagos a influencers para que compartieran mensajes en defensa de la industria, los cuales fueron viralizados en redes sociales gracias al desembolso de más de $200 millones en pautas en Meta (Facebook e Instagram) durante los últimos años.

Dentro de esta red figura el nombre de Matías Lorca, el influencer detrás de la cuenta «Canal de Mati», quien habría participado en la campaña de trolls digitales que difundió desinformación, mensajes agresivos y hostigamiento contra las candidatas presidenciales Evelyn Matthei (UDI) y Jeannette Jara (PC).

Paralelamente, Lorca trabajaba para la fundación de Fontaine, financiada por las AFP, creando videos en defensa de la industria.

Fontaine y su fundación financiada por las AFP

Bernardo Fontaine, exconvencional y economista de derecha, es conocido por su defensa férrea del modelo de AFP, se incorporó en agosto pasado al comando presidencial de José Antonio Kast, donde está a cargo de diseñar medidas para los primeros 100 días de gobierno en caso de llegar a La Moneda, mientras que su hijo, del mismo nombre, va de candidato a diputado en cupo republicano por El Maule.

De acuerdo con la investigación periodística su trabajo en redes sociales ha sido financiado e impulsado con recursos de las aseguradoras a través de la agencia de comunicaciones Artool, fundada por el ex Secom del gobierno de Piñera, Jorge Selume.

Fuentes del interior de la AAFP revelaron que el acuerdo nació cuando Patricio Góngora–quien renunció en septiembre pasado al directorio de Canal 13 tras descubrirse que lideraba un ejército virtual de trolls ultraderechistas–estaba al mando de la Gerencia de Comunicaciones de la entidad gremial.

«El trato incluía un financiamiento a la fundación Ciudadanos en Acción, a través de la agencia de comunicaciones Artool», indicó el reportaje.

«En las reuniones de la Asociación de AFP con Bernardo Fontaine participaban Francisco Lozada, de Artool, y Carolina Simpson, que es la que le lleva las comunicaciones a Fontaine, además de otras personas. Y ahí se hablaba de ‘hacer maldades’, así se le llamaba a este tema», relató una fuente de una agencia de marketing que presenció reuniones de coordinación.

Estas «maldades», según confirmó una persona que ha ocupado cargos directivos en la AAFP, se referían específicamente a «la instalación de mensajes en las redes sociales que fueran beneficiosos para la industria, y también de ataques y ofensas contra quienes promovían reformas».

Las coordinaciones se realizaban tanto por Zoom como en reuniones presenciales en las oficinas de la AAFP en Providencia y de la fundación Ciudadanos en Acción en Vitacura. Según los participantes, la AAFP proporcionaba «insumos técnicos» al equipo de Fontaine para elaborar videos y existían pagos a la fundación a través de la agencia Artool.

Más de $200 millones en anuncios pagos en Instagram y Facebook

El financiamiento de esta operación dejó huellas en los registros públicos de publicidad de Meta y en facturas a las que tuvo acceso la investigación.

Según los antecedentes, en mayo de 2020 Ciudadanos en Acción comenzó a pagar avisos Facebook e Instagram, las redes sociales de Meta, relacionados con una campaña contra el proyecto de un grupo de senadores que querían eliminar a las AFP, a quienes se les tildó de populistas.

Desde esa fecha y hasta septiembre de 2025, los registros de Meta demuestran que la fundación ha gastado $152,4 millones en difundir propaganda en Facebook e Instagram. A eso cifra habrñia que sumarle $50,6 millones gastados en publicidad desde Con Mi Plata No, que es otra de las organizaciones dirigidas por Fontaine empleadas para defender el actual sistema previsional. De este modo el monto total supera los $203 millones, recursos provenientes —según la investigación— de financiamiento indirecto del gremio de las AFP.

Ejecutivos de Artool reconocieron abiertamente el trabajo conjunto: «Nosotros le hacemos pega de performance a la Fundación Ciudadanos en Acción. Nosotros hacemos la promoción de contenido. Ellos publican contenido permanentemente y Bernardo Fontaine tiene una voz y nosotros ayudamos a promocionar esos videos».

Los influencers de las AFP y la red de trolls

El reportaje identificó a varios influencers que recibían pagos por crear contenido para la fundación de Fontaine sin transparentar que se trataba de campañas financiadas por las AFP:

Entre ellos figura Catalina Olivares («Cata Libre»), jefa regional de la Fundación Para el Progreso. el think tank ultraliberal financiado por el empresario Nicolás Ibáñez, en Valparaíso.

Según constató la investigación, Olivares constantemente interactuaba con la red de trolls «que difundía noticias falsas y agresiones, y a la que el comando de Evelyn Matthei acusó de estar vinculada con el Partido Republicano».

En el artículo también se hace mención el nombre de Benjamín Peña y Lillo («Benjapyl»), actual asesor legislativo del diputado republicano Luis Sánchez, y quien apareció en videos de Ciudadanos en Acción haciendo «crítica técnica» al proyecto de reforma previsional del gobierno que se iba a votar en la Cámara de Diputados en enero de 2024.

Otro de los influencers que recibió pagos desde la fundación de Fontaine fue Matías Lorca, a través de su cuenta en X “@Canaldemati_”, difundió un video manipulado donde la candidata Evelyn Matthei se veía aparentemente desorientada, coincidiendo con la campaña de descrédito que insinuaba que la ex alcaldesa de Providencia padecía alzheimer, según acusaron desde el propio comando de la carta de Chile Vamos.

“Esto no luce bien…”, escribió Lorca en el post con que acompañó ese video.

«En paralelo, Lorca protagonizaba videos viralizados en Facebook e Instagram pagados por la Fundación Ciudadanos en Acción. En ese material audiovisual, se lo ve realizando encuestas callejeras con el foco puesto en lo mal que se gasta el dinero de los impuestos en Chile, o con discursos en contra de la reforma previsional», consignó la investigación.

Desde la fundación también se difundieron registro en los que Matías Lorca defendiendo el sistema privado de salud, así como otros en los que lanzó críticas contra la entonces ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, por las cifras de desempleo, las cuales coincidieron con periodo donde el gobierno del presidente Gabriel Boric tramitaba en el Congreso su proyecto de reforma previsional.

La conexión Fontaine-Kast y los trolls republicanos

Cuando en septiembre pasado el reportaje de CHV Noticias expuso la red de trolls, que apoyaba José Antonio Kast y atacaba a sus opositores, incluyendo a Matthei y Jara, desde el comando del republicano negaron cualquier vínculo con campañas digitales de acoso y difusión de noticias falsas. Sin embargo, no se conocía entonces que Lorca trabajaba para la fundación de Fontaine, quien es integrante de lla campaña del ultraderechista.

La mayoría de los videos que vinculaban a los influencers con la fundación de Fontaine fueron borrados después de que los periodistas a cargo de la investigación enviara preguntas a la AAFP. Desde la gremial de las aseguradoras indicaron que no responderían preguntas, e integrantes de la fundación Ciudadanos en Acción no respondieron llamadas ni mensajes.

Matías Lorca, en un video borrado en menos de 24 horas, reconoció haber trabajado para Ciudadanos en Acción desde septiembre de 2024, defendiendo que emitía boletas de honorarios y pagaba impuestos.