Jeannette Jara mantiene su promesa de disminuir los precios de la luz tras renuncia del ministro de Energía

Tras el destape del error metodológico en el cálculo del precio de la luz, Jeannette Jara comentó la situación y mantuvo su propuesta de la reducción de la tarifa eléctrica para todo el país en caso de ser elegida Presidenta.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Un nuevo incendio político azota a La Moneda. La Superintendencia de Energía y Combustibles descubrió el mal funcionamiento de la estrategia para fijar los precios de la luz por parte de la Comisión Nacional de Energía. Por años se mantuvo un alza constante en los precios de la electricidad, lo que a su vez se tradujo en un aumento del costo de vida. Al estar todo el sistema supeditado a lo que cueste la luz, todo tiende a ser más caro.

Es con esta crisis de fondo que Jeannette Jara publicó un post en su cuenta de X, en el que se cuadra con la pronta regulación de los precios.

“La salida del ministro Pardow es una señal importante que reconoce la magnitud del problema. Agradezco la labor que realizó durante sus funciones todo este tiempo. Lo urgente ahora es compensar a las familias afectadas y dar una solución definitiva a un tema que ha golpeado el bolsillo de los hogares chilenos” comentó Jeannette Jara.

La candidata además respaldó su propuesta de disminuir un 20% el valor de la electricidad para la totalidad de los hogares en Chile, la que sería hasta ahora la única propuesta real frente al error metodológico que hizo que los precios subieran durante años.

Pero Jeannette Jara fue más allá, ya que agregó: “Espero poder conversarla (la propuesta) con los demás candidatos. Es momento de defender a las personas y sus bolsillos”. Con esto sentó las bases para que en un próximo gobierno todo el trabajo irá en la dirección para rebajar las tarifas sin importar el color político.

