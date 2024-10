Joel Olmos, candidato a alcalde de La Cisterna: «Hemos logrado estabilizar la crisis de seguridad»

Una reconstrucción del tejido social, asociaciones estratégicas en materia de seguridad y un incremento histórico en las atenciones médicas de la comuna son los principales logros con los cuales Joel Olmos, alcalde de La Cisterna, busca conquistar un segundo período a la cabeza de la comuna que lo vio crecer.

En entrevista con El Ciudadano, el candidato del pacto oficialista conversó sobre la importancia de las organizaciones sociales en la elaboración de políticas públicas y la experiencia de pasar de ser un candidato independiente a uno apoyado por todo el acto progresista, y muchos temas más.

A raíz del caso Hermosilla se han destapado una serie de irregularidades que han salpicado al poder judicial, al mundo político e incluso al mundo empresarial. ¿Se siente esta crisis institucional a nivel territorial?

Lo que uno percibe es que existe un quiebre de confianza en la política en general que daña a todos los sectores, y eso lo que genera es una distancia y una desafección que aleja a las personas, y allí se instalan otro tipo de discursos más populistas, más chauvinistas. Eso daña la política, porque la saca del contenido y la centra en la pelea más chica, basada en el personalismo, el caudillismo y el clientelismo.

¿Se percibe el hastío en la gente ahora que están en período de campaña?

Afortunadamente, la gente en una elección local se vincula más con la experiencia propia. Entonces, si tú haces un trabajo focalizado, ordenado, planificado, pensando en el futuro y en resolver problemas más sensibles, lo que sucede es que la gente valora eso y te desacopla del problema institucional más profundo. Así que el recibimiento que hemos tenido ha sido bastante bueno, recorriendo ferias, plazas, puerta a puerta, organizaciones. Hemos tenido una muy buena recepción, y eso tiene que ver más que nada con la vinculación que hemos sido capaces de generar.

¿En qué se nota esa vinculación?

Es una vinculación que trata de establecer una línea de comunicación directa entre lo que es el territorio y la institucionalidad, algo que no existía antes. Por ejemplo, creamos gestores territoriales que trabajan directamente con organizaciones, con vecinos, de manera de ver de todos los problemas que hay en una localidad o sector, cuáles son los más urgentes que debemos resolver. Entonces ha habido una buena recepción y también esperanza de continuar estos procesos para el futuro.

Esta es la primera elección municipal con voto obligatorio, lo cual hace que el proceso sea más impredecible que en otras ocasiones, ¿cómo se está abordando esto desde su campaña?

Tenemos el desafío de llegar a todos los sectores y a todos los lugares. Hay un público que vive relacionado con los beneficios y servicios municipales y hay otro, que es cerca del 50%, que nunca va a la municipalidad, que nunca recibe ningún beneficio, que solo paga impuestos, que no va a la feria. Entonces la pregunta es ¿cómo llegar a ese público? Por una parte con información, pero también con un llamado a la responsabilidad de pensar en lo colectivo. Hay que salir de la lógica de lo que me afecta solo a mí, para pensar aquello que nos afecta a todos, de ver cómo el municipio puede tener un rol de contribuir a resolver problemáticas que son más colectivas. Eso es muy difícil si es que no te involucras, si es que no lees, si es que no te informas críticamente. Entonces, nuestro llamado siempre es a politizarse, a acercarse a la política, al Estado, a entender cómo funciona el sistema democrático, el poder en lo local. Necesitamos educarnos para ir avanzando hacia un sujeto político más consciente, más informado y sobre todo más crítico.

¿Qué han hecho durante su gestión como alcalde para ir avanzado en esa vinculación con la ciudadanía?

Lo primero que hicimos fue realizar un ordenamiento institucional. Identificamos inmediatamente que la seguridad era la crisis más importante que tenía la comuna, que había un déficit de equipamiento en el espacio público, desde los hoyos de las calles, las pinturas de los pasos de cebra, las bancas y los juegos de las plazas, las sedes sociales destruidas o cerradas. Y finalmente había una crisis sanitaria donde el sistema de salud estaba muy erosionado, no tenía la capacidad de responder a las necesidades de los vecinos.

Entonces iniciamos un proceso de recuperación institucional, donde empezamos a hacernos cargo en cada área. Por ejemplo, en seguridad pasamos de tener 33 funcionarios a más de 130, con más equipamiento, más implementos y más operaciones. También creamos una asociación de seguridad con Macul y San Joaquín, comunas que tienen un desarrollo mucho mayor al nuestro en política pública. Eso significa equipos de infantería rondando la calle, recuperar los equipos tácticos de acción rápida de las motos, tener un número de seguridad que no teníamos, invertir en más altos autos y más radios, mejorar la central de televigilancia, que cuando llegamos llevaba un montón de años sin implementarse. Y logramos estabilizar la crisis en seguridad

En materia de espacio público, ¿cómo se ha avanzado durante su gestión?

Hay un proceso de reconstrucción y fortalecimiento del tejido social. Hemos tenido un incremento muy importante de la cantidad de personas que participan en alguna organización. Sigue siendo baja, pero ha crecido bastante, y eso te permite hacer una política más focalizada. Hemos recuperado sedes de juntas de vecinos que llevaban años con un candado en la puerta. He visto más actividad en los últimos tres años que en los 30 años anteriores. Entonces se ve que la comunidad se está organizando, está recuperando sus espacios y eso ayuda a hacer retroceder a lo delictivo, ocupando los espacios y también transmitiendo información para generar allanamientos, detenciones, traspasar información a carabineros, desalojar casas, etc.

También hemos hecho cerca de seis veces más iniciativas de municipio en terreno que el municipio anterior, que tenía 50 al año. Nosotros tenemos 300 al año, seis veces más. Es algo impresionante. Creamos 12 sedes de atención de salud en todas las periferias de la comuna, y logramos que se inscribieran más de 15.000 personas sólo en nuestro periodo, un número muy alto. Eso nos permitió generar 10.000 atenciones más de médicos. Es decir, pasamos de 40.000 atenciones médicas a 50.000 atenciones médicas. Yo no sé si hay otra comuna en Chile que tenga un número expansivo tan importante con recursos municipales.

Usted se postuló como independiente en dos ocasiones, pero no resultó electo. Pero finalmente, en 2021, dio la sorpresa y derrotó a los candidatos de los partidos políticos tradicionales. ¿A qué se debió este cambio tan radical en el patrón electoral de la comuna?

Yo fui candidato por primera vez saliendo de la universidad, en un contexto donde había muy poca vinculación entre organizaciones sociales, muy poca actividad en las sedes, y la poca que había estaba muy clientelizada, atomizada, subyugada al poder municipal. Yo fui dos veces candidato a concejal y en ese proceso nunca me fui para la casa, sino que hubo todo un proceso de trabajo con organizaciones sociales, fui presidente de la junta de vecinos, participé formando un montón de organizaciones, varias veces fui presidente de comisión revisora de cuentas, de comisión electoral, trabajé durante la pandemia en las ollas comunes, constituimos organizaciones para trabajar los temas de reciclaje, etc. Finalmente lo que construimos con un grupo de vecinos fue una red de dirigentes, de organizaciones sociales, de comunidades, que encarnaron un ideal de resistencia frente a los abusos del poder constituido. Y en el contexto de la revuelta popular, donde hubo otro nivel de conciencia política y otro nivel de crítica política, logramos ganar, porque veníamos con este impulso de transformación. Hemos mantenido esa línea, nunca hemos renegado de dónde venimos. Y eso también le da confianza a la gente, porque saben con quién está hablando y cómo se va a comportar.

Hoy milita en Acción Humanista y va apoyado por la coalición oficialista, ¿cómo cree que impacta esto en su candidatura o en un eventual segundo período como alcalde?

La gracia de este proyecto es que logra consensuar lo que es la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, con toda la diversidad que ello conlleva. Lo que tiene en común el eje del progresismo es la convicción de que debemos recuperar los espacios sociales, poner la política al servicio de las personas y no de las empresas. Desde otros sectores políticos, existen visiones criminalizadoras de la pobreza. ¿El pobre es pobre porque quiere, porque es flojo, porque es tonto, porque es delincuente, porque es adicto? Nosotros no creemos eso, creemos en la dignidad de las personas, la dignidad de los pobladores, de los vecinos, de las comunidades y en su derecho a establecer un camino de desarrollo propio para vivir mejor colectivamente.

Mira la entrevista completa a continuación: