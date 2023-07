Jorge Sharp y reforma tributaria: «El resultado no va a cambiar conversando con los mismos que no quieren llegar a acuerdos»

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, reiteró la urgente necesidad de un trabajo coordinado que permita sacar adelante la Reforma Tributaria propuesta por el Gobierno, señalando en ese sentido que conversando con los mismos que no quieren llegar a acuerdos el resultado “no va a cambiar”.

“Soy respetuoso del trabajo del ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero quizás sea necesario sumar a nuevos actores a esta discusión, porque se nota demasiado la intención de frenar las intenciones del Gobierno”, declaró el jefe comunal porteño.

Sharp recordó que esta reforma permitiría contar con recursos mayores y permanentes para fortalecer políticas públicas y programas sociales en ámbitos como seguridad, educación, salud primaria y generación de empleos.

Por ello, hizo un llamado amplio a los diversos sectores políticos a cumplir los compromisos asumidos en diferentes momentos de crisis que ha vivido el país durante los últimos años, donde todos llaman a una serie de acuerdos que, a juicio del edil porteño, “aún no se ven”.

“Siempre que hay una crisis todos muestran disposición, pero cuando se trata de llevarlo a la práctica aparecen las trabas, los argumentos sobre-ideologizados y la defensa de intereses particulares”, dijo Sharp.

“El país necesita más recursos para salud porque con menos de 10 mil pesos mensuales no alcanza para brindar una buena atención; necesitamos más recursos para seguridad, porque después de los asesinatos de Carabineros se juró que iba a existir un acuerdo transversal y eso aún no se ve, los vecinos y vecinas de Valparaíso aún no lo ven”, afirmó el alcalde.

En este contexto, el edil insistió en que el Gobierno debería sumar a nuevos actores al debate, como los municipios y las organizaciones vecinales, “ya que conversando con los mismos que no quieren llegar a acuerdos el resultado no va a cambiar”.

