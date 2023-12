José Antonio Kast confirma intención de postularse por tercera vez a la Presidencia: «Uno nunca descarta todo, pero si me preguntan a mí, yo no iría a primarias»

El fundador y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, manifestó este jueves su disposición de postularse por tercera vez a la Presidencia de la Nación, no obstante, descartó su participación en unas posibles primarias con Chile Vamos.

Las declaraciones las realizó durante su participación en el programa Estado Nacional, de 24TVN, donde se abordó la situación política del país tras los resultados del plebiscito del domingo 17 de diciembre.

«Ya dos veces no hemos hecho primarias y hemos sido exitosos en el resultado. Hemos demostrado en los hechos que sin primarias potenciamos el voto del sector. Uno nunca descarta todo, pero si me preguntan a mí, yo no iría a primarias, pero yo no me mando solo, soy parte de un equipo, de un partido. Ya he ido dos veces (sin primarias), no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera», expresó durante el programa.

Consultado por una posible competencia presidencial con Michelle Bachelet, Kast afirmó que no tiene problema en medirse con la expresidenta.

«No tengo problema si ella quiere tomar el desafío, bienvenida. Yo creo que en esto hay libertad de las personas y los conglomerados políticos (…) Sería bastante bueno que ella vuelva a presentarse a la ciudadanía para que de cuenta por su mal Gobierno. Creo que cualquiera que vaya por el Gobierno va a perder», señaló.

Con respecto a los resultados del plebiscito, el fundador del Partido Republicano hizo una autocrítica enfocada en la derrota de la opción «A Favor» y afirmó que «no pudimos comunicar bien».

«La autocrítica es que no pudimos comunicar bien, se instalaron temas que no eran los correctos y que nosotros no hablamos (…) no supimos revertir cierta campaña que nos instalaron y que en algunos minutos vino de gente del sector, entonces, había una confusión», señaló.

