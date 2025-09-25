Kaiser se tomó una foto en El Ciudadano y dejó la escoba en X: “Detrás de las líneas enemigas”

«Detrás de las líneas enemigas….», con esta frase compartió en X la carta presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, una foto tomada en la sede de El Ciudadano, que generó una ola de reacciones y comentarios diversos por parte de los usuarios de la red social.

Detràs de las lineas enemigas…. pic.twitter.com/cDwq5tVuNb — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) September 24, 2025

El candidato de extrema derecha visitó el miércoles las instalaciones de este medio para participar en el programa de los trabajadores del Sindicato Chuquicamata, La Voz del Cobre, que se transmite a través del Canal Ciudadano.

Tras concluir la visita, Kaiser decidió compartir la imagen en su cuenta @Jou_Kaiser generando un alto impacto en X.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la fotografía suma más de 60..000 visualizaciones y fue compartida en más de 560 ocasiones.

Asimismo, se han registrado más de 170 comentarios y memes, a través de los cuales los internautas expresaron sus opiniones, a favor y en contra, tanto del diputado y candidato presidencial, como de El Ciudadano.

Los militantes del PNL, como aquellos que respaldan a Kaiser en la carrera presidencial, escribieron palabras de apoyo hacia el ultraderechista.

Dale Johannes!!!!!! — Marxe Bot 🤖 🇨🇱🦸🏻‍♀️ (@g_marxe) September 24, 2025

Kaiser 2026,el Mejor💯👏👏👍👍👍🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱 — Beatriz M. (@Beatriz10301119) September 24, 2025

«Como lo has hecho siempre Johannes Con fuerza», «Grande», «Dale Johannes!!!!!!», «Valiente», ·Eso!! Vamos que se puede estar presente en todas partes Presidente 2026″, «Muy bien la Batalla de las ideas a todos lados». expresaron.

Muy bien la Batalla de las ideas a todos lados! — Chelero del 22% (@madhendrum) September 24, 2025

«A mis amigos los tengo cerca y a mis enemigos los tengo aún más cerca xd», fue otro de los mesaje que escribió uno de los usuarios al referirse a la imagen.

A mis amigos los tengo cerca y a mis enemigos los tengo aún más cerca xd — Guille (@gmo100) September 25, 2025

Otro de los cibernautas se refirió al texto que acompañó la imagen y señaló que hace referencia a la película estrenada en 2001, “Detrás de las líneas enemigas” (Behind enemy lines en inglés), protagonizada por Owen Wilson y Gene Hackman y dirigida por John Moore,

Behind Enemy Lines, buena referencia a una de mis películas favoritas de todos los tiempos. — Luigi's gonna smash!!!🇨🇱 (@LuisGonzlezBur1) September 24, 2025

Asimismo, otros decidieron lanzar mensajes en contra de El Ciudadano, cargados de expresiones despectivas.

Antes de Llegar a casa te fumigas @Jou_Kaiser — Pancho 🇨🇱 Patriota (@PanchoPatriota1) September 25, 2025

Ufff Jou donde te fuiste a meter. Tienes cojones de sobra. Ten cuidado con las flamas del infierno 🔥🔥🔥 y de la guadaña zurda. Te queremos vivo y a salvo para Chile queda mucha batalla aún 👍💪💪 pic.twitter.com/zxYU2UUiT6 — 4️⃣Vito 🇨🇱⭐️🚜🌾 (@kawally) September 24, 2025

¿Muy fuerte el olor a azufre? — Súbete a La Jamoneta ⭐ (@La_Jamoneta) September 24, 2025

«En un país democrático y racional no hay enemigos, solo adversarios políticos»

A partir de la frase «detrás de las líneas enemigas…», varios usuarios aprovecharon la ocasión para recordarle al aspirante a La Moneda que «en un país democrático y racional, no hay enemigos, solo adversarios políticos», salvo en el caso de la dictaduras, donde «si hay enemigos de los ciudadanos».

En un pais democrático y racional,no hay enemigos,solo adversarios políticos. Salvo en dictaduras,ahi si hay enemigos de los ciudadanos. — caro🪬 (@burbujajas) September 25, 2025

Así que tu contendiente político es tu enemigo? Muy bueno saberlo! — OeMs (@oscar_ems) September 25, 2025

Otros lo criticaron por referirse a «enemigos imaginarios» y de actuar con «paranoia».

Enemigos imaginarios — Jose Cuevas (@Josejeecr) September 24, 2025

Se han dado cuenta como las infancias infelices terminan en adultez paranoica? — Sol_Invictus (@TemplarJacques) September 24, 2025

Él tiene enemigos. Mientras los chilenos esperamos que se pongan de acuerdo para ofrecer soluciones. — Coque 🌹 (@coquecoquillo) September 25, 2025

En la misma línea, a través de su comentarios los cibernautas le recordaron a Kaiser que debe dar gracias de vivir en democracia y tener la posibilidad de acudir a un lugar (El Ciudadano) donde no «tendrá censura».

Da gracias que estás en democracia y que puedes ir a un lugar donde no tendrás censura. — Look mommy there's an airplane up in the sky… (@FelipeU93736191) September 24, 2025

Otros cibernautas criticaron al abanderado del Partido Nacional Libertario , por promover la división en el país y le recomendaron seguir en su rol de diputado para «tirar mierda y cobrar».

«Bajo su teoría de división, podría usted gobernar una sola nación. Creo que el negocio es mantenerse donde esta. Tirar mierda y cobrar», señalaron.

Enemigo, enemigo, enemigo. Es un buen negocio dividir. Bajo su teoría de división, podría usted gobernar 1 sola nación. Creo que el negocio es mantenerse donde esta. Tirar mierda y cobrar. — Don Keko (@El_Kekomenta) September 24, 2025

En la misma línea, otro de los usuarios de X planteó que «si para un candidato la mitad del país es zurdo enemigo o por el otro lado son fachos nazis, en Chile no existe una sola persona que quiera el bien común de un país, si no el bien común para sus seguidores y por ende nunca nada va a cambiar en Chile».

Si para un candidato la mitad del pais es zurdo enemigo o por el otro lado son fachos nazis, en Chile no existe una sola persona que quiera el bien comun de un pais, si no el bien comun para sus seguidores por ende nunca nada va a cambiar en Chile — Julio Diaz (@diaz1en) September 24, 2025

También Johannes Kaiser fue comparado con el mandatario argentino, Javier Milei, y los ciudadanos plantearon que en supuesto caso en que resultara electo y llegara a La Moneda podría regalarle «nuestra soberanía y recursos naturales» a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este dice ser. Patriota! Dice ser chileno.. Chile para los chilenos predica….. Se asoma Trump y es capaz de hacerle 1 helao y regalar nuestra soberania y recursos naturales años gringos… Es el milei chileno. Un ignorante que pretende hablar fuerte — Brereton javier (@TrangoJavier) September 25, 2025

Otros cibernautas plantearon que el abanderado del PNL tienen «ninguna posibilidad» de resultar electo presidente de Chile en los próximos comicios.