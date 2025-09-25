Kaiser se tomó una foto en El Ciudadano y dejó la escoba en X: “Detrás de las líneas enemigas”

«Detrás de las líneas enemigas….», con esta frase compartió en X la carta presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, una foto tomada en la sede de El Ciudadano, que generó una ola de reacciones y comentarios diversos por parte de los usuarios de la red social.
El candidato de extrema derecha visitó el miércoles las instalaciones de este medio para participar en el programa de los trabajadores del Sindicato Chuquicamata, La Voz del Cobre, que se transmite a través del Canal Ciudadano.
Tras concluir la visita, Kaiser decidió compartir la imagen en su cuenta @Jou_Kaiser generando un alto impacto en X.
Hasta el momento de la publicación de esta nota, la fotografía suma más de 60..000 visualizaciones y fue compartida en más de 560 ocasiones.
Asimismo, se han registrado más de 170 comentarios y memes, a través de los cuales los internautas expresaron sus opiniones, a favor y en contra, tanto del diputado y candidato presidencial, como de El Ciudadano.
Los militantes del PNL, como aquellos que respaldan a Kaiser en la carrera presidencial, escribieron palabras de apoyo hacia el ultraderechista.
«Como lo has hecho siempre Johannes Con fuerza», «Grande», «Dale Johannes!!!!!!», «Valiente», ·Eso!! Vamos que se puede estar presente en todas partes Presidente 2026″, «Muy bien la Batalla de las ideas a todos lados». expresaron.
«A mis amigos los tengo cerca y a mis enemigos los tengo aún más cerca xd», fue otro de los mesaje que escribió uno de los usuarios al referirse a la imagen.
Otro de los cibernautas se refirió al texto que acompañó la imagen y señaló que hace referencia a la película estrenada en 2001, “Detrás de las líneas enemigas” (Behind enemy lines en inglés), protagonizada por Owen Wilson y Gene Hackman y dirigida por John Moore,
Asimismo, otros decidieron lanzar mensajes en contra de El Ciudadano, cargados de expresiones despectivas.
«En un país democrático y racional no hay enemigos, solo adversarios políticos»
A partir de la frase «detrás de las líneas enemigas…», varios usuarios aprovecharon la ocasión para recordarle al aspirante a La Moneda que «en un país democrático y racional, no hay enemigos, solo adversarios políticos», salvo en el caso de la dictaduras, donde «si hay enemigos de los ciudadanos».
Otros lo criticaron por referirse a «enemigos imaginarios» y de actuar con «paranoia».
En la misma línea, a través de su comentarios los cibernautas le recordaron a Kaiser que debe dar gracias de vivir en democracia y tener la posibilidad de acudir a un lugar (El Ciudadano) donde no «tendrá censura».
Otros cibernautas criticaron al abanderado del Partido Nacional Libertario , por promover la división en el país y le recomendaron seguir en su rol de diputado para «tirar mierda y cobrar».
«Bajo su teoría de división, podría usted gobernar una sola nación. Creo que el negocio es mantenerse donde esta. Tirar mierda y cobrar», señalaron.
En la misma línea, otro de los usuarios de X planteó que «si para un candidato la mitad del país es zurdo enemigo o por el otro lado son fachos nazis, en Chile no existe una sola persona que quiera el bien común de un país, si no el bien común para sus seguidores y por ende nunca nada va a cambiar en Chile».
También Johannes Kaiser fue comparado con el mandatario argentino, Javier Milei, y los ciudadanos plantearon que en supuesto caso en que resultara electo y llegara a La Moneda podría regalarle «nuestra soberanía y recursos naturales» a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Otros cibernautas plantearon que el abanderado del PNL tienen «ninguna posibilidad» de resultar electo presidente de Chile en los próximos comicios.