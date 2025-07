Kaiser sin pudor: apoyaría otro golpe de Estado con muertes y todo si se repitieran las condiciones del 73

Sin ningún tipo de pudor, Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, afirmó que de repetirse las circunstancias apoyaría un nuevo golpe de Estado, como el vivido en 1973, con «todas las consecuencias».

En conversación con el periodista Tomas Mosciatti en el programa De frente de Mega, el diputado fue abordado sobre su postura hacia determinados temas, como la democracia y violaciones a los derechos humanos.

A propósito de que en 2019 —cuando era militante del Partido Republicano— estuvo entre los 60 firmantes y financistas del inserto publicado el 11 de septiembre de 2019 en El Mercurio a favor del golpe de Estado de 1973 contra el presidente Salvador Allende, que dio origen a la dictadura de Augusto Pînochet, el comunicador le consultó si apoyaría un nuevo quiebre democrático, a lo que Kaiser le indicó que fue un “pronunciamiento militar”.

El periodista insistió y le preguntó directamente: “¿Usted lo sigue apoyando?”, a lo que el aspirante a La Moneda le respondió: “Sin duda”, respondió Kaiser.

Al escuchar su respuesta, Mosciatti le rebatió preguntándole, «¿Con todas sus consecuencias? ¿Con los muertos que..?», a lo que el diputado contestó de forma categórica: «Con todas las consecuencias, lamentablemente. Y eso es algo que tenemos que hacernos cargo».

«Usted no puede decretar la vía armada como justificación para alcanzar el poder, usted no puede organizar a 10 mil guerrilleros armados, vox del expresidente Frei. Usted no puede desatar la lucha de clases y cuando recibe una respuesta, esperar que ésta sea pacífica», afirmó como argumento para justificar su postura.

“En el caso de que hubiese un conflicto de esa naturaleza, que pudo haber alcanzado los ribetes de una guerra civil de la mano de la gente armada que había, evidentemente que iba a haber muertos y violaciones a los derechos humanos, porque sabe que la gente armada se enfrenta, normalmente se violan los derechos humanos”, enfatizó.

«Johannes, yo no voy a entrar en una discusión histórica muy larga. Solamente le quiero preguntar ¿ si las detenciones, las desapariciones, las torturas, los asesinatos fueron inevitables?», le consultó Mosciatti a Kaiser.

Al respecto, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario le respondió: «No, no creo que hayan sido inevitables. Lo que le dije es que en caso de un conflicto de esa naturaleza, que pudo haber alcanzado ribetes de una guerra civil, de la mano de la cantidad de gente armada que había, evidentemente que iban a haber muertos e iban a haber violaciones de derechos humanos, porque sabe que cuando la gente armada se enfrenta, normalmente se violan los derechos humanos».

A juicio del legislador, en septiembre de 1973, el Ejército de Chile «actuó en su momento de acuerdo con aquello para lo cual había sido entrenado, bajo el control del régimen democrático».

Ante la reacción del periodista, quien le indicó e negaba a pensar que el Ejército estuviese entrenado para torturar, Kaiser afirmó que «efectivamente es así».

«Estados Unidos enseñó a nuestros oficiales a obtener información a través de la tortura», dijo.

Arresto domiciliario para presos de Punta Peuco e ilegalizar el Partido Comunista

Durante la entrevista, Kaiser planteó que los criminales de delitos de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco deberían ser enviados a arresto domiciliario y que de llegar a la Presidencia transformaría el Museo de la Memoria; dejaría sin financiamiento al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al igual que a la Fundación Salvador Allende.

Ante un eventual gobierno del Partido Comunista, planteó que «sería probablemente el fin de la democracia en Chile»

Asimismo, atribuyó el contundente triunfo de Jeannette Jara en las primarias del oficialismo al apoyo de la derecha. “Recibió el respaldo de Chile Vamos para llegar a esta posición”, señaló.

También propuso ilegalizar al Partido Comunista. “Yo personalmente, de todas maneras -lo proscribiría-. Definitivamente, no estoy de acuerdo con que tengan personalidad jurídica si violentan la ley”, expuso.

A su juicio, “el PC debió haber pasado por tribunales hace mucho tiempo (…) La Fiscalía debe revisar sus actividades ilegales”.

“El Partido Comunista de Chile es una organización que hace mucho tiempo debió haber sido revisada con mayor atención”, dijo al tiempo que insistió en investigar a sus dirigentes, “la pregunta es por qué la Fiscalía no lo ha hecho”, agregó.

Kaiser descartó renunciar a su candidatura pese a malos resultados reflejados en las encuestas. “No retiro mi palabra. Aunque quede debiendo, es lo único que tengo: mi credibilidad”, expuso. Del mismo modo, descartó apoyar a José Antonio Kast del Partido Republicano, e incluso a Evelyn Matthei (Chile Vamos) si pasa a segunda vuelta.

“Si doy mi palabra, la cumplo a rajatabla. Cambiar principios o romper confianzas por conveniencia política no es lo mío“, afirmó.

Lluvia de críticas contra Kaiser

Los dichos del aspirante a la Presidencia generaron una serie de reacciones y críticas por parte de actores políticos, analistas y ciudadanos.

«Jonannes Kaiser señala no “dudar” un instante en un nuevo golpe de Estado, no duda en transformar a Chile en un reducto del terror, no duda en asesinar y masacrar a cientos de personas, no duda en hacer desaparecer, prisioneros políticos lanzándonos al mar o enterrándolos en fosas clandestinas, no duda en degollar opositores políticos, no duda en quemar vivos a jóvenes manifestantes, no duda en crear decenas de campos de concentración y exterminio a lo largo del país, éste es el “ plan de acción “ de la derecha en Chile», indicó la abogada y diputada Carmen Hertz (PC), en un mensaje publicado en su cuenta en X.

«¿Qué es la proyección psicológica? Lo explico con un ejemplo: Johannes Kaiser le dice a Mosciatti que el Partido Comunista es un peligro para la democracia… y acto seguido afirma que apoyaría otro golpe de Estado, con todos sus crímenes incluidos. Freud estaría fascinado», planteó el diputado Daniel Manouchehri (PS).

«La democracia en peligro: Johannes Kaiser aseguró que apoyaría un nuevo golpe de Estado “con todas sus consecuencias”. La extrema derecha lleva tres candidatos, todos han hecho referencias a la dictadura.», planteó el tuitero crítico Roberto Kiltro (@RobertoMerken).

«Johannes Kaiser no solo ignora la historia: la insulta. Hablar livianamente de un Golpe de Estado “con todas sus consecuencias” revela una mezcla peligrosa de ignorancia, fanatismo y desprecio por la vida humana. En Chile, durante la dictadura de Pinochet, se torturaron a más de 28 mil personas. Los colgaban. Los amarraban. Les pegaban. Los quemaban con cigarros. Los electrocutaban. A las mujeres las violaban con perros. Les metían ratones en la vagina. A miles los colgaron en rieles y los tiraron al mar.

Una persona que se predispone a romper la democracia no debiese tener cabida en nuestra sociedad», criticó por su parte, el abogado y secretario general del PPD, José Toro Kemp.

Ante la lluvia de críticas, Johannes Kaiser reafirmó sus dichos y cargó contra los medios de comunicación.

«El periodismo flaite titulando que yo apoyaría otro pronunciamiento militar, pero borrando la condición de que se repitieran las mismas circunstancias de 1973. Son una vergüenza todos ellos y sus editores», indicó.