Kast descabeza Conadi tras negativa de director a retirar carpetas de compra de tierras

José Antonio Kast removió al abogado Álvaro Morales Marileo de la dirección nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), tras su negativa a obedecer una instrucción del mandatario que buscaba frenar procesos de compra de tierras ya iniciados.

Para concretar la salida de Morales de la entidad encargada de la política indígena en el país. el ultraderechista se valió de una facultad legal que le permite al jefe de Estado nombrar directamente hasta 12 jefes de servicio durante los primeros tres meses de su gestión, sin tener que recurrir a los mecanismos de Alta Dirección Pública.

El abogado destituido había asumido la dirección nacional en junio de 2024, desempeñándose inicialmente en calidad de subrogante antes de ser confirmado en el cargo. Su trayectoria en el organismo incluyó también el puesto de fiscal del servicio, lo que le otorgaba un conocimiento sobre los procesos administrativos y legales de la institución. Fue precisamente ese conocimiento el que, según sus propias declaraciones, lo llevó a un punto de quiebre con la nueva administración.

Consultado por El Austral, Morales se refirió a los pormenores de su salida, señalando que, pese a la abrupta remoción, comprendía las razones políticas que la motivaron. En ese sentido, reconoció que su perfil ideológico no coincidía con el del gobierno entrante, un factor que, a su juicio, hacía predecible su desvinculación.

José Antonio Kast removió al abogado Álvaro Morales Marileo de la dirección nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

«Me voy con la frente en alto»

Al realizar un balance de ka gestión realizada durante su periodo al frente de la corporación, Morales destacó los avances en materia de ordenamiento interno y restitución territorial, enfatizando el trabajo realizado para despejar la denominada “lista de espera”.

“Me voy con la frente en alto y con la convicción de que se ordenó con criterios de justicia la lista de espera en materia de aplicabilidad y restitución territorial”, declaró el exfuncionario,

Asimismo, ofreció cifras para ilustrar los alcances de su gestión. «Cerramos una administración con más de 260 aplicabilidades, de las cuales tenemos ya ejecutadas compras por 25 mil 696 hectáreas que benefician a 2 mil 593 familias», indicó.

Calificó su paso por la institución como un periodo “histórico”, subrayando los logros alcanzados en materia de compra de tierras y beneficiarios.

En sus declaraciones, reveló que el elemento que habría precipitado su salida se remonta a los días posteriores al cambio de mando, cuando recibió una solicitud directa que contravenía, según su criterio, el mandato legal de la Conadi. “

Al día siguiente, me solicitaron retirar tres carpetas de Contraloría con procesos de compra de tierras que habíamos ingresado entre enero y marzo de este año, instrucción que me negué a cumplir, dado que la misión de Conadi es un mandato legal”, detalló.

Esta negativa a frenar los procesos administrativos ya en curso, los cuales estaban en etapa de revisión por el ente contralor, habría sido el detonante de su destitución por parte de la administración de Kast.

Posible nuevo director del Conadi tendría vínculos con la derecha

Con la vacante en la dirección nacional, en los pasillos de La Moneda y en el seno del sector político afín al mandatario, se barajan nombres para ocupar el puesto.

De acuerdo con Diario U. de Chile, dos nombres emergen como los principales candidatas, ambos cuentan con vínculos con la derecha y experiencia en administraciones anteriores. Se trata de los abogados Richard Caifal e Ignacio Malig, quienes han sostenido reuniones con la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Malig no es un desconocido en el organismo, ya que previamente ocupó la dirección nacional de Conadi entre 2019 y 2022, durante el segundo mandato del expresidente fallecido Sebastián Piñera. Además de ese antecedente, el profesional, quien actualmente ejerce como presidente regional de Evópoli, también se ha desempeñado como seremi de Justicia.

Por su parte, el abogado Richard Caifal, quien se define como independiente y es miembro de la Enama, es recordado por haber sido uno de los rostros del «Rechazo», a proyecto de nueva Carta Magna redactada por la Convención Constitucional, donde fue candidato sin resultar electo.

Un reportaje de TVN reveló que para su postulación recibió un total de $13.160.000 en aportes, «once de los cuales provenían de Evópoli», a los que se sumaron fondos proporcionados por los empresarios Juan Sutil, Luis José Garreaud, Rodrigo Manubens y Rodrigo Paillalef.

Caifal también ejerció como gobernador de la provincia de Cautín durante el segundo gobierno de Sebastian Piñera, y en 2020 asumió como intendente subrogante de La Araucanía, luego que el titular Víctor Manoli arrojara positivo en el test del coronavirus.

Los dos profesionales coincidieron como candidatos al Consejo Regional en las elecciones de 2023 y las reuniones que ambos han mantenido con la titular de Desarrollo Social parecen indicar que la definición del nuevo director podría estar en etapas avanzadas, a la espera de ser oficializada por La Moneda.