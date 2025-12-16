Kast gana y Trump se apunta el mérito: “La persona a la que apoyé terminó ganando con bastante facilidad”

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tras su triunfo en el balotaje, y se apuntó el mérito asegurando que había respaldado al republicano cuando “no lideraba” y que finalmente “acabó ganando con bastante facilidad”.

En una rueda de prensa realizada en la Casa Blanca Trump señaló que esperaba saludar pronto a Kast y afirmó haber escuchado que es “una muy buena persona” y ante los periodistas enfatizó que el candidato al que había apoyado terminó imponiéndose con holgura en las urnas.

«Me acabo de enterar de que en Chile la persona a la que había apoyado, que no lideraba, acabó ganando bastante fácilmente. Así que espero poder saludarlo de aquí pronto. He escuchado que es una muy buena persona» declaró desde el Despacho Oval.

🇺🇸🗳️🇨🇱La primera reacción de Trump a la victoria de Kast en Chile



Donald Trump celebró este lunes la victoria del ultraconservador José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, que tuvieron lugar en la víspera.https://t.co/FJFzY2LNyW pic.twitter.com/awEqFOXMyw — RT en Español (@ActualidadRT) December 15, 2025

Con sus declaraciones, Trump incorporó el triunfo de Kast— quien tras obtener el 58,16% en la segunda vuelta presidencial se convirtió en el primer pinochetista desde el retorno a la democracia en llegar al poder en Chile— a una narrativa regional sobre victorias electorales afines a su corriente política.

De hecho, al ser preguntado sobre las diversas victorias electorales conservadoras o ultraderechistas en América Latina en los últimos meses, el magnate republicano siguió adjudicándose méritos en dichos resultados y respondió «bueno, acabamos de obtener una buena (elección) en Honduras. Apoyé a alguien que no lideraba, y acaba de ganar la elección», declaró.

Sin embargo, la elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre en Honduras aún no han arrojador vencedor oficialmente, y son objeto de fuertes denuncias de fraude, irregularidades, retrasos y paralizaciones del escrutinio así como de acusaciones de injerencia por parte del inquilino de la Casa Blanca y el crimen organizado.

Según los resultados preliminares, el candidato que Trump apoyó públicamente, el empresario Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional. tiene una muy corta ventaja por delante del derechista Salvador Nasralla, del Partido Liberal, así como de candidata presidencia del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rixi Moncada.

Marco Rubio llama a José Antonio Kast para felicirtarlo

Antes de las declaraciones de Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya había felicitado vía telefónica al presidente a Kast, refiriéndose a las áreas en las que Washington espera avanzar junto a la nueva administración, como seguridad pública, control de la inmigración ilegal y fortalecimiento de la relación comercial bilateral.

“Complacido de felicitar al presidente electo @joseantoniokast (José Antonio Kast)por su reciente victoria durante nuestra llamada telefónica de hoy”, escribió Rubio en un mensaje publicado en la red social X.

Tras esto, señaló que “Estados Unidos espera profundizar nuestra sólida alianza con Chile en beneficio tanto de nuestros ciudadanos como de nuestra región, incluyendo la expansión de los lazos económicos y el fin de la inmigración ilegal”.