Kast quiere dar vuelta la página del caso Panamá: “ahora ya estoy liberado de ese tema”

En una llamada telefónica con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, se refirió al caso que por años ha sido una de las principales sombras sobre su patrimonio: las inversiones de su familia en sociedades panameñas. Con una frase, el republicano intentó cerrar un capítulo polémico: “ahora ya estoy liberado de ese tema”.

La conversación, difundida por medios panameños, muestra a Kast abordando el asunto con Mulino aunque minimizando su vínculo personal y actual.

“Presidente, qué gusto más grande. Yo no conozco Panamá. Lo que pasa es que mi familia invirtió en algún momento en Panamá para pasar a Estados Unidos y me hice famoso en Chile por esas inversiones, que no tengo”, se escucha decir al republicano en el registro.

Explicando su anterior reticencia a visitar el país afirmó: “Por eso dije bueno para mí es complejo ir a Panamá no siendo presidente o presidente electo, pero ahora ya estoy liberado de ese tema porque fue hace algún tiempo atrás”.

Ante estos dichos, el mandatario panameño respondió: “Está liberado e invitado para venir a Panamá. Lo coordinamos en el mes de marzo, yo espero estar en su toma de posesión allá en Santiago, y celebrar juntos”.

Los hechos detrás de la “liberación”

La “liberación” a la que alude Kast tiene su origen en una investigación periodística de 2019 de Diario La Tercera, la cual reveló que él y su hermano, Christian Kast, fueron titulares de acciones en tres sociedades constituidas en Panamá en el año 2003: Foods & Merchandising Investments Inc., Latin America Real Estate Investments Co. S.A. y Austral Inversiones S.A.

En esa época, Panamá aún figuraba en la lista de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estas sociedades, que manejaban un capital estimado en unos US$21 millones y se utilizaban para centralizar inversiones familiares en rubros hoteleros y gastronómicos en Chile, nunca fueron declaradas por Kast en sus declaraciones de renta como diputado (entre 2002 y 2018) ni durante su primera candidatura presidencial en 2017.

Tras la controversia generada por este señalamiento, el líder del Partido Republicano–que en ese entonces estaba en formación- aseguró que no había sido ni era accionista de las tres sociedades creadas en el país caribeño frecuentemente referido como un paraíso fiscal debido a su sistema de impuestos territoriales, que ofrece beneficios tanto a personas como a empresas offshore, ya que sus ingresos generados en el exterior no están sujetos a impuestos.

Kast negó cualquier vínculo directo, argumentando que no declaró «porque no existen y uno no puede declarar lo que no existe”, descartando ser accionista

“Mi familia tiene sociedades allá y también hay que decir que hasta el año 2000, esas sociedades tenían acciones al portador. Yo nunca he sido portador de una acción de una sociedad en Panamá. La diferencia es que muchas personas llevan sus recursos a un paraíso fiscal y pagan menos impuestos algunos. Aquí lo que se usó fue una manera de entrar a Estados Unidos”, argumentó..

Acto seguido, La Tercera sacó a la luz las tres escrituras notariales oficiales en las que aparecían José Antonio Kast, junto a su hermano Christian, como los únicos titulares de todas las acciones al portador de las tres sociedades.

En esas oportunidad, el diario dejó en claro que dichos documentos se encontraban disponibles en el Registro Público de Panamá y eran escrituras idénticas correspondientes a una protocolización de las juntas extraordinarias de accionistas realizadas, por las tres firmas offshore el 11 de octubre de 2006.

En las actas había quedado registrado que Christian Kast, en representación del republicano, había modificó los estatutos de las sociedades creadas en 2003 para aumentar el capital de las firmas, el cual a fecha de ese 11 de octubre había llegado a la suma de 36,5 millones de dólares.

Según el medio, los documentos revelaron que los dos hermanos “son los titulares de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voz y voto” de las tres sociedades, aunque sin detallar el porcentaje que tenía cada uno.

Esta publicación provocó que el José Antonio Kast le declarara a La Tercera que “nunca se emitió una acción a mi nombre. Nunca hubo un título accionario a mi nombre”, y ante las tres actas de las juntas extraordinarias de accionistas que derriban su tesis, agregó que “esas acciones fueron traspasadas por mi hermano ese mismo octubre de 2006 a otra persona jurídica”.

De acuerdo con el argumento planteado por la familia Kast, dos días después del aumento de capital realizado en las juntas extraordinarias de accionistas del 13 de octubre de 2006, se emitió un certificado de acciones nominativas para que el 100% del capital sea traspasado a una fundación, donde no figura el presidente electo.

A la par, Christian Kast declaró a dicho medio que “José Antonio no tuvo conocimiento detallado de las operaciones en Panamá que yo realicé y en cuya propiedad José Antonio jamás participó”.

Finalmente, en 2016, el republicano formalizó su salida del holding familiar, dejándolo a su hermano y en ese proceso de separación patrimonial retiró la suma de $4.000 millones de pesos chilenos (aproximadamente US$4.5 millones al cambio de la época), capital que fue ingresado a su nueva sociedad familiar, Inmobiliaria Padua SpA, empresa a través de la cual controla, entre otros activos, el Colegio Campanario de Buin.

La derecha se alinea

La llamada con Mulino no solo sirvió para abordar el caso de las sociedades panameñas. Ambos representantes de la derecha destacaron vínculos comunes en la región y subrayaron la intención conjunta de “relanzar la relación bilateral” entre Chile y Panamá, prometiendo una agenda de trabajo cooperativo una vez que Kast asuma oficialmente el cargo, el próximo 11 de marzo.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Mulino calificó el diálogo como una grata llamada y subrayó la relevancia de dar continuidad a los lazos históricos que unen a ambas naciones, al tiempo que se abren nuevas vías de colaboración.

“Esperamos encontrarnos pronto y seguir fortaleciendo los lazos entre nuestros países, sobre la base de todo lo bueno que ya tenemos en común y generar más oportunidades para ambas naciones”, escribió el mandatario.