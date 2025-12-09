Kast no desmiente a su vocero y diputados acuden a UNICEF por propuesta de conmutar penas a violadores de niños

Un grupo transversal de diputadas y diputados, encabezado por Luis Cuello (PC), solicitó un pronunciamiento formal de UNICEF luego de que el vocero de la campaña de José Antonio Kast, el diputado José Carlos Meza, afirmara que la conmutación de penas también podría aplicarse a condenados por violación de niños, sin recibir desmentido del candidato republicano. Las y los parlamentarios advirtieron que este tipo de planteamientos constituye un grave retroceso en la protección de la infancia.

En la misiva enviada a UNICEF, las y los legisladores detallan que las declaraciones del parlamentario republicano —quien en un programa de CNN planteó que no debía haber “distinciones” al aplicar la conmutación de penas, incluso tratándose de condenados por violación de niños— y la negativa de José Antonio Kast a desmarcarse de esa postura constituyen una señal política incompatible con los estándares de protección de la niñez.

Consultado por los dichos de su vocero, el candidato presidencial José Antonio Kast evitó desmarcarse y afirmó que un eventual beneficio dependería del Congreso: “En nuestro programa eso no está hoy. Distinto es si hay una ley aprobada por el Congreso; nosotros vamos a aplicar la ley”.

Para los parlamentarios, ese silencio implica una señal política inaceptable.

Lista completa de diputadas y diputados firmantes

Luis Cuello (PC)

Alejandra Placencia (PC)

Carmen Hertz (PC)

Boris Barrera (PC)

Daniela Serrano (PC)

Lorena Pizarro (PC)

Marisela Santibáñez (PC)

Tomás Hirsch (AH)

Diego Ibáñez (FA)

Ana María Gazmuri (AH)

Héctor Barría (DC)

María Candelaria Acevedo (PC)

Camila Rojas (FA)

Jorge Brito (FA)

Karol Cariola (PC)

Matías Ramírez (PC)

Nathalie Castillo (PC)

“Una propuesta aberrante”

El diputado Luis Cuello calificó las declaraciones de Meza como “aberrantes”, señalando que equivalen a “propiciar la impunidad de los condenados por violación de niños”. Cuello agregó que preocupa especialmente que Kast “no condene esos dichos”.

La diputada Alejandra Placencia fue tajante: “Indultar a violadores de niños es una idea repugnante”. A su juicio, la ausencia de una corrección por parte del candidato republicano demuestra “el riesgo que la ultraderecha representa para Chile”.

Según los firmantes, la gravedad del planteamiento exige la intervención de organismos internacionales especializados en protección de la infancia.

La carta también fue enviada a la Defensoría de la Niñez

Además de UNICEF, el grupo remitió el escrito a la Defensoría de la Niñez, entidad que en 2025 alertó del aumento sostenido de delitos sexuales contra menores.

Solo en 2024:

Más de 39.000 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual.

fueron víctimas de violencia sexual. Esa cifra representa el 71% del total de denuncias por este tipo de delitos.

del total de denuncias por este tipo de delitos. Se registraron 952 casos de explotación sexual y cerca de 2.000 delitos de violencia sexual digital.

Los parlamentarios señalaron que, en un contexto así, “las señales políticas deben ser inequívocas en favor de las víctimas”.

Llamado a frenar retrocesos

En su carta, las y los diputados pidieron a UNICEF que reafirme públicamente las obligaciones del Estado chileno en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente el deber de proteger a niños, niñas y adolescentes de toda forma de abuso sexual, violencia y explotación.

“Retroceder en esto sería abrir una puerta peligrosísima hacia la impunidad”, concluyeron.