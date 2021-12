KastMiente: Las 21 mentiras del candidato de la ultraderecha en el debate presidencial

Contador de mentiras del ultraderechista José Antonio Kast en el debate Anatel 13/12/202

1.- «La violencia no fue generada por la ciudadanía, sino por agitadores radicales de izquierda, la izquierda avaló la violencia»

Ver violaciones DDHH gobierno Piñera: https://www.ciperchile.cl/2021/10/15/a-dos-anos-del-estallido-los-escasos-avances-en-la-investigacion-al-presidente-pinera-por-eventuales-delitos-de-dd-hh/

2.- «Siempre hemos defendido los derechos de las mujeres (…) proponemos reforzar el Ministerio de la mujer»

Ver: https://www.eldinamo.cl/politica/2021/11/12/kast-dice-que-sus-propuestas-son-discutibles-pero-insiste-cierre-ministerio-mujer/

3.- Sobre Boric, «Se dio cuenta cuando fue a Lota del problema de las termoeléctricas»

4.- «Comunista sostén de la candidatura de Gabriel Boric»

5.- «Que Gabriel diga que está de acuerdo con las AFP, lo he visto todo»

Ver propuesta programa pensiones: https://boricpresidente.cl/propuestas/pensiones/

Ver nota sobre emplazamiento Boric por festival de las mentiras: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/12/13/empezo-el-festival-de-mentiras-boric-emplaza-a-kast-por-cuestionamiento-a-su-postura-sobre-afp.shtml

6.- «Siempre he hablado bien de Daniela Vega (…) respetamos su derecho a percibirse como mujer»

Columna de kast sobre Daniela Vega: https://www.elmostrador.cl/braga/2018/04/10/kast-escribe-columna-donde-senala-que-daniela-vega-es-hombre-y-la-actriz-le-responde-estoy-a-otro-nivel/

7.- Sobre su programa «Nadie ha propuesto eliminar los tratados de libre comercio»

8.- «No va a ser regresivo cuando baja el impuesto a las empresas»

9.- «La farmacia popular quebró, lo más probable es que la inmobiliaria popular quiebre»

Ver nota aclaratoria: https://lavozdelosquesobran.cl/dice-que-las-farmacias-populares-han-fracasado-porque-para-el-no-son-negocio-jadue-responde-a-sutil-mostrando-diferencias-de-precios-de-hasta-42-mil-con-grandes-cadenas/

10.- «Nunca vamos a ir por la cancelación ideológica, como hizo el Municipio de Santiago prohibiendo Lollapalooza (…) lo que ha ocurrido en Las Condes es que los fondos tienen que ser concursables, nunca se han cancelado obras»

11.- «Hay una cancelación ideológica (de Lollapalooza) de la alcaldesa comunista de Santiago»

Aclaración alcaldesa de Santiago: https://www.elciudadano.com/chile/alcaldesa-de-santiago-no-dejo-pasar-nueva-mentira-de-kast-en-debate-de-anatel-no-hemos-suspendido-ni-prohibido-lollapalooza/12/13/

12.- «En el municipio de Santiago ya gobierna el partido comunista es un anticipo de lo que va a ser el gobierno de Gabriel Boric»

13.- Kast hablando sobre la comunidad LGBTIQA+ «Yo siempre he hablado del lobby gay (no de dictadura gay)»

Ver refutación a Kast por dichos sobre “dictadura gay” / https://www.cnnchile.com/elecciones2021/simonetti-responde-kast-dichos-debate-presidente-sin-compasion_20211214/

14.- «No he tenido la acogida de Gabriel de hacernos un test de droga (…) para acreditar que ninguno de los dos consume»

15.- «Habían pymes que querían tener delivery y no podían por el estado de excepción»

Ver permisos del gobierno: https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/Instructivo_desplazamiento_240720.pdf

Ver explosión de delivery durante la pandemia: https://www.t13.cl/videos/nacional/video-ministerio-economia-extiende-horarios-llevaran-delivery-despues-22-horas

16.- «En el primer bloque dijo que iba a eliminar las afp y después dijo que no» (Gabriel Boric hablaba de las Isapres)

17.- Sobre pensión básica garantizada «Teníamos propuesto esto desde antes en nuestro programa de gobierno»

18.- «Yo no defiendo las AFP» /

Ver: https://www.latercera.com/politica/noticia/j-kast-dice-sistema-afp-mejor-invento-se-ha-hecho-nombraria-jose-pinera-ministro-hacienda/447954/?outputType=amp

19.- Sobre el Partido Comunista «te han guiado para que hagas ciertos cambios»

Uno de los principios Nazi de propaganda es el del método de contagio (Joseph Goebbels) que dice: “Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo; Los adversarios han de constituirse en suma individualizada”.

20.- «El Partido comunista defiende y valora la violencia como herramienta política»

Ver nota sobre el PC: https://lavozdelosquesobran.cl/boric-no-es-comunista/

21.- «yo no he mentido ninguna vez y todas las cosas que he dicho se han verificado»

Fuente principal:

Contador de mentiras de Jose Antonio Kast

@KastMentira