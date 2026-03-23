“La codicia pierde la vida”: Petro lanza dardo a Kast por retiro de decretos ambientales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó un fuerte dardo hacia José Antonio Kast, después de que el mandatario ordenara retirar más de 40 decretos ambientales, y advirtió que “la codicia pierde la vida”, sumándose a los cuestionamientos realizados por cientos de organizaciones sociales, científicas y de derechos humanos.

El gobierno del ultraderechista pidió a la Contraloría General de la República retirar del trámite de toma de razón esta amplia masa de decretos clave para la protección ambiental del país, en materia de planes de descontaminación, cambio climático, biodiversidad, calidad del aire y protección de ecosistemas, entre otros, que habían sido impulsados por la administración del expresidente Gabriel Boric.

La medida fue oficializada un día después del cambio de mando, a través de un oficio, con fecha de 12 de marzo, dirigido a la contralora Dorothy Pérez, que fue firmado por el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial.

La decisión afectó a 43 trámites de toma de razón de decretos supremos, aunque tras la fuerte controversia, el gobierno dio una señal parcial de retroceso y el ente contralor informó que, tras su reingreso el pasado 18 de marzo, tomó razón del decreto N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Plan RECOGE para la recuperación, conservación y gestión de las Ranitas de Darwin. Una iniciativa que contempla la recuperación del bosque templado austral, el control de la quitridiomicosis —una enfermedad que afecta a la especie— y medidas de investigación y monitoreo.

Sin embargo, la reposición de este decreto (al parecer sin modificaciones), no redujo el nivel de rechazo, las críticas y cuestionamientos por parte de organizaciones sociales, científicas y de derechos humanos que han advertido sobre “retrocesos ambientales”, señalando que el retiro de estos decretos desarma avances que no se construyeron de un día para otro, sino a través de procesos técnicos y participativos que tomaron años.

Kast y sus medidas que van “más allá de la ley”.

Para intentar justificar su decisión, José Antonio Kast planteó que su administración busca generar políticas públicas enfocadas en el pleno empleo y respetando el medio ambiente, aunque admitió que en ciertos casos se debe ir “más allá de la ley”.

«Nosotros queremos generar la mejor política pública posible en torno al pleno empleo. Siempre respetando el medio ambiente. Y en eso hemos señalado desde hace bastante tiempo que vamos a cumplir irrestrictamente la ley, pero también tenemos que señalar que hay oportunidades en que se va más allá de la ley y lo que está establecido en la ley o en el reglamento es interpretado por distintas autoridades a través de las facultades administrativas», dijo en el marco del fin de su gira en Antofagasta, el pasado 18 de marzo.

De este modo, el retiro de los decretos no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una lógica más amplia de reordenamiento institucional, donde la regulación deja de ser un proceso de consolidación para convertirse en un objeto de revisión.

Al frenar la entrada en vigencia de normas que establecen límites, estándares y obligaciones, el gobierno de ultraderecha apunta a reducir la presión regulatoria sobre sectores productivos, cuyas actividades tienen impactos nocivos en los ecosistemas y comunidades.

Petro a Kast: «El que deja reinar la codicia en su corazón pierde la vida»

Los dichos de Kast provocaron una reacción por parte del presidente colombiano Gustavo Petro, quien utilizó su cuenta oficial en X para responder alto y claro al ultraderechista.

El líder progresista le recordó al pueblo chileno que no debía ser más importante el oro o el dinero que la vida misma, en referencia al retiro de los más de 40 decretos ambientales por parte del nuevo gobierno.

“Que puedo decirle al pueblo chileno: nada porque me está prohibido, pero es más importante la vida que el oro. El que deja reinar la codicia en su corazón pierde la vida. Es muy simple de entender ”, escribió en la red social.