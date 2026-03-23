“La codicia pierde la vida”: Petro lanza dardo a Kast por retiro de decretos ambientales

Kast admitió que su administración está dispuesta en ir “más allá de la ley” en ciertos casos, mientras que Petro le recordó a los chilenos que "es más importante la vida que el oro"

“La codicia pierde la vida”: Petro lanza dardo a Kast por retiro de decretos ambientales
Leonardo Buitrago

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó un fuerte dardo hacia José Antonio Kast, después de que el mandatario ordenara retirar más de 40 decretos ambientales, y advirtió que “la codicia pierde la vida”, sumándose a los cuestionamientos realizados por cientos de organizaciones sociales, científicas y de derechos humanos.

El gobierno del ultraderechista pidió a la Contraloría General de la República retirar del trámite de toma de razón esta amplia masa de decretos clave para la protección ambiental del país, en materia de planes de descontaminación, cambio climático, biodiversidad, calidad del aire y protección de ecosistemas, entre otros, que habían sido impulsados por la administración del expresidente Gabriel Boric.

La medida fue oficializada un día después del cambio de mando, a través de un oficio, con fecha de 12 de marzo, dirigido a la contralora Dorothy Pérez, que fue firmado por el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial.

La decisión afectó a 43 trámites de toma de razón de decretos supremos, aunque tras la fuerte controversia, el gobierno dio una señal parcial de retroceso y el ente contralor informó que, tras su reingreso el pasado 18 de marzo, tomó razón del decreto N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Plan RECOGE para la recuperación, conservación y gestión de las Ranitas de Darwin. Una iniciativa que contempla la recuperación del bosque templado austral, el control de la quitridiomicosis —una enfermedad que afecta a la especie— y medidas de investigación y monitoreo.

Sin embargo, la reposición de este decreto (al parecer sin modificaciones), no redujo el nivel de rechazo, las críticas y cuestionamientos por parte de organizaciones sociales, científicas y de derechos humanos que han advertido sobre “retrocesos ambientales”, señalando que el retiro de estos decretos desarma avances que no se construyeron de un día para otro, sino a través de procesos técnicos y participativos que tomaron años.

Kast y sus medidas que van “más allá de la ley”.

Para intentar justificar su decisión, José Antonio Kast planteó que su administración busca generar políticas públicas enfocadas en el pleno empleo y respetando el medio ambiente, aunque admitió que en ciertos casos se debe ir “más allá de la ley”.

«Nosotros queremos generar la mejor política pública posible en torno al pleno empleo. Siempre respetando el medio ambiente. Y en eso hemos señalado desde hace bastante tiempo que vamos a cumplir irrestrictamente la ley, pero también tenemos que señalar que hay oportunidades en que se va más allá de la ley y lo que está establecido en la ley o en el reglamento es interpretado por distintas autoridades a través de las facultades administrativas», dijo en el marco del fin de su gira en Antofagasta, el pasado 18 de marzo.

De este modo, el retiro de los decretos no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una lógica más amplia de reordenamiento institucional, donde la regulación deja de ser un proceso de consolidación para convertirse en un objeto de revisión.

Al frenar la entrada en vigencia de normas que establecen límites, estándares y obligaciones, el gobierno de ultraderecha apunta a reducir la presión regulatoria sobre sectores productivos, cuyas actividades tienen impactos nocivos en los ecosistemas y comunidades.

Petro a Kast: «El que deja reinar la codicia en su corazón pierde la vida»

Los dichos de Kast provocaron una reacción por parte del presidente colombiano Gustavo Petro, quien utilizó su cuenta oficial en X para responder alto y claro al ultraderechista.

El líder progresista le recordó al pueblo chileno que no debía ser más importante el oro o el dinero que la vida misma, en referencia al retiro de los más de 40 decretos ambientales por parte del nuevo gobierno.

“Que puedo decirle al pueblo chileno: nada porque me está prohibido, pero es más importante la vida que el oro. El que deja reinar la codicia en su corazón pierde la vida. Es muy simple de entender ”, escribió en la red social.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

Leonardo Buitrago

Alerta máxima contra Kast: retiro de 43 decretos desata ofensiva de cientos de organizaciones ambientales

Hace 4 días
Leonardo Buitrago

Greenpeace emplaza al Gobierno por retiro de decretos de protección ambiental: "No es un hecho administrativo menor ni común, como el ministerio ha intentado instalar"

Hace 6 días
Leonardo Buitrago

Retroceso brutal: Gobierno retira en masa decretos clave para la protección ambiental

Hace 6 días
Leonardo Buitrago

El nuevo dardo de Petro: “Pinochet representa a los Nazis en la historia latinoamericana” y con Kast vuelven al Cono Sur “las ideas de Hitler”

Hace 3 meses
Leonardo Buitrago

Menos regulación, más intereses económicos: lo que revela el retiro masivo de decretos ambientales

Hace 5 días
Leonardo Buitrago

Exige explicaciones por situación del Lago Villarrica: Diputada Ñanco ofició al Ministerio de Medio Ambiente por retiro de decretos ambientales

Hace 4 días
Leonardo Buitrago

Petro sube el tono contra Kast: “Lo que ha ganado en Chile es la extrema derecha, simple y puro fascismo. Son nazis y aprendieron de Goebbels a mentir”

Hace 3 meses
Leonardo Buitrago

Militares en la frontera y auditoría al Estado: Kast mueve sus primeras fichas desde La Moneda

Hace 2 semanas
Leonardo Buitrago

“Nuestro valle es agua y el agua es vida”: Convocan a ceremonia en Valle del Huasco por el Día del Agua en defensa de sus glaciares y territorio

Hace 2 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano