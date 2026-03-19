Alerta máxima contra Kast: retiro de 43 decretos desata ofensiva de cientos de organizaciones ambientales

El retiro de 43 decretos ambientales por parte del gobierno de José Kast no pasó piola. La decisión activó una ofensiva de organizaciones socioambientales, científicas y de derechos humanos, que advierten un retroceso en la protección ambiental y alertan por sus efectos directos en la salud de las comunidades y en la respuesta frente a la crisis climática.

En medio de la controversia, el gobierno dio una señal parcial de retroceso. La Contraloría General de la República informó que, tras su reingreso el pasado 18 de marzo, tomó razón del decreto N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Plan RECOGE para la recuperación, conservación y gestión de las Ranitas de Darwin. La iniciativa contempla la recuperación del bosque templado austral, el control de la quitridiomicosis —una enfermedad que afecta a la especie— y medidas de investigación y monitoreo.

Sin embargo, la reposición de este decreto (al parecer sin modificaciones), no desactiva las críticas de fondo, ya que la decisión de retirar el resto de los decretos ambientales sigue generando cuestionamientos desde organizaciones sociales, científicas y de derechos humanos.

Organizaciones advierten retrocesos por retiro de 43 decretos ambientales Kast

La declaración pública —firmada por 247 organizaciones y respaldada por más de cien personas del mundo científico, académico y social— pone el foco en lo que consideran un giro preocupante en la política ambiental del Ejecutivo.

En el documento (adjunto más abajo), las organizaciones hablan derechamente de “retrocesos ambientales”, apuntando a que el retiro de estos decretos desarma avances que no se construyeron de un día para otro, sino a través de procesos técnicos y participativos que tomaron años.

Y no es menor: la articulación incluye actores diversos —desde fundaciones ambientales hasta organizaciones de derechos humanos—, lo que refleja que la preocupación ya no está acotada a un nicho, sino que se expandió a un espectro amplio de la sociedad civil.

Impacto en salud, ecosistemas y crisis climática

El punto de fondo, dicen, no es solo administrativo. Lo que está en juego es mucho más concreto: la calidad del aire, la protección de ecosistemas y la capacidad del país para enfrentar la crisis climática.

Según advierten, debilitar estas normas puede tener consecuencias directas en la vida de las personas, especialmente en territorios que ya cargan con altos niveles de contaminación. En esas zonas, cualquier retroceso normativo no es abstracto: se traduce en más exposición, más riesgo y menos protección.

A eso se suma otra alerta: el posible impacto en los compromisos internacionales de Chile en materia ambiental. En un contexto global marcado por la urgencia climática, decisiones como esta podrían tensionar la posición del país en ese escenario.

Organizaciones socioambientales, científicas y de derechos humanos cuestionaron el retiro de 43 decretos impulsado por el gobierno de José Antonio Kast. (Imagen referencial).

Exigen transparencia y participación

Pero hay otro punto que tensiona el debate: la falta de explicaciones. Las organizaciones cuestionan que no exista claridad sobre por qué se retiraron estos decretos ni cuáles son los criterios detrás de la decisión.

Por lo mismo, el llamado es directo: transparentar el proceso y abrir espacios reales de participación. Porque, advierten, decisiones de este calibre no pueden tomarse entre cuatro paredes ni sin considerar a quienes llevan años trabajando en estos temas.

Presión creciente sobre el gobierno de Kast

El retiro de los 43 decretos no solo encendió alertas ambientales. También abrió un nuevo flanco político para el gobierno de Kast, que ahora enfrenta presión desde una red amplia y articulada de organizaciones.

La magnitud de la respuesta —con cientos de organizaciones y múltiples firmantes— deja en evidencia que el tema ya escaló. Y lo hizo rápido.

En ese escenario, el debate por el retiro de 43 decretos ambientales Kast se instala como un punto crítico en la agenda pública. No solo por lo que implica en términos técnicos, sino por lo que refleja: una tensión cada vez más visible entre el Ejecutivo y quienes defienden la protección ambiental como una prioridad urgente.

Revisa la declaración y quienes la firman aquí:

Declaracion Publica Retrocesos Ambientales Del Gobierno Kast by lahuanche