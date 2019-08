La derecha fracasa nuevamente en intentos de censura contra parlamentarios de oposición

Con votos de mayoría de los senadores Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y del propio senador Alejandro Navarro (PP), la Comisión de Derechos Humanos rechazó la solicitud de censura del titular de la instancia impulsada por los senadores Felipe Kast (Evópoli) e Iván Moreira (UDI).

En una tensa sesión que no estuvo exenta de duros intercambios entre parlamentarios, según detalla la web del Senado, Kast y Moreira fundaron su petición planteada a partir de las públicas expresiones de apoyo del senador Navarro al régimen de Nicolás Maduro en el marco del Foro de Sao Paulo que se realizó en Venezuela.

En ese sentido, el parlamentario UDI señaló que «cuando hablo de consecuencia en política es porque hay cosas que no se pueden hacer: no se puede apoyar a un régimen donde se violan los Derechos Humanos y luego presidir la Comisión de Derechos Humanos del Senado».

En tanto, Kast declaró que «ha llegado el momento de pasar de las palabras a la acción y quienes se llenan la boca con la defensa de los Derechos Humanos, son los mismos que minimizan los atropellos que ocurren en Venezuela».

Por su parte, el senador Latorre -quien votó en apoyo a Navarro- manifestó que «el sufrimiento del pueblo venezolano no puede prestarse para un uso político. Soy respetuoso de la diversidad y así como hay gente que avaló el régimen militar o que apoya abiertamente a Bolsonaro, no soy yo quien tiene la autoridad moral para decidir quién tiene o no que presidir una comisión».

Finalmente, el senador Navarro -tras un tenso intercambio de opiniones con sus pares, y luego de suspender en un par de ocasiones la sesión- sostuvo que «esta votación es un hecho comunicacional». Junto con ello reiteró que siempre ha sido defensor del régimen bolivariano y ha denunciado «la guerra criminal del bloqueo que se lleva en contra de Venezuela».

Cabe destacar que este es un nuevo fracaso de la derecha por censurar a presidentes de distintas comisiones en el parlamento. El pasado 6 de agosto la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados rechazó la moción de censura promovida por la UDI en contra de la presidenta de la instancia, la frenteamplista Gael Yeomans (Convergencia Social).

La acción de los parlamentarios oficialistas tuvo lugar luego de que el 24 de julio, en medio de una discusión por el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, Yeomans no permitiera que el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, expusiera en la instancia.