La derecha también se queda con la Cámara: Jorge Alessandri asume la presidencia

En una votación que rompió los acuerdos previamente establecidos, el diputado Jorge Alessandri (UDI) se impuso en la primera sesión de la nueva legislatura y asumirá como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, en un resultado que consolida el control de la derecha sobre ambas ramas del Poder Legislativo.

El parlamentario consiguió 78 votos, superando por un estrecho margen a Pamela Jiles, representante del Partido de la Gente, quien obtuvo 75 sufragios. Por su parte, las vicepresidencia quedaron en manos de Felipe Camaño (Ind-DC) y Ximena Ossandón (RN).

📌 La nueva Mesa de la Cámara quedó compuesta por los diputados Jorge Alessandri @jalessandri (Presidente), Felipe Camaño @CamanoDiputado (1er Vicepresidente) y Ximena Ossandón @nonaossandon (2a Vicepresidenta). pic.twitter.com/G682I6L0bH — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) March 11, 2026

El desenlace de esta votación representó un revés para las expectativas de la oposición, que esperaba contar con los votos necesarios para instalar a Jiles en la testera de la Cámara Baja. Sin embargo, dos votaciones resultaron determinantes para inclinar la balanza a favor de la derecha: la del diputado Felipe Camaño (Independiente, respaldado por la Democracia Cristiana) y la del diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), quienes decidieron no respaldar a la candidata del PDG y votaron en contra de los acuerdos parlamentarios que se habían sellado en las negociaciones previas.

PDG cuestiona «pirquineo de votos»

Esto generó una reacción por parte de los sectores que habían impulsado la candidatura de Jiles, particularmente en el Partido de la Gente, cuyo líder, Franco Parisi, lanzó duras críticas contra lo que calificó como prácticas políticas contrarias a la transparencia democrática.

«Esto tiene que terminar. El PDG propone que la primera mayoría absoluta nacional sea el presidente de la Cámara y que la primera vicepresidencia sea la primera mayoría relativa, para que termine este pirquineo de votos», declaró Parisi.

El líder del Partido de la Gente señaló que durante las conversaciones previas a la votación habían circulado versiones que apuntaban a posibles compensaciones personales como moneda de cambio para asegurar respaldos.

«Me llegó un rumor horrible de que uno de los miembros de la testera iba a ser compensado con un cargo para un familiar en Santiago (…) eso le hace mal a la democracia», afirmó en declaraciones recogidas por Cooperativa.

«Los fachos y los comunachos no entienden que el pirquineo de votos hace mal a la democracia, ese es nuestro mensaje», enfatizó.

La DC apunta contra Felipe Camaño

Mientras Parisi centraba sus críticas en el proceso de negociación, al interior de la Democracia Cristiana las miradas se dirigieron específicamente hacia una persona: el diputado Felipe Camaño, quien, pese a haber sido respaldado en dos oportunidades por la colectividad como candidato a diputado, decidió actuar al margen de los acuerdos adoptados por el partido.

«Tenemos un lamentable enfrentamiento entre lo comunitario, los acuerdos y el actuar de manera individual», reprochó el jefe de bancada de la DC, Héctor Barría,

El legislador señaló que la colectividad había realizado todos los esfuerzos necesarios para cumplir con lo acordado, pese a las dificultades que surgieron durante el proceso de negociación.

«Todos los militantes de la DC cumplimos con lo pactado. Tuvimos inconvenientes ayer en el camino, eso es de conocimiento también de la comunidad, pero a pesar de algunos errores de los cuales también me hago cargo, logramos ponernos de acuerdo», indicó.

El jefe de bancada de la DC profundizó sus cuestionamientos contra Camaño, exigiendo explicaciones por su decisión al momento de votar.

«Felipe Camaño, lamentablemente, no cumplió con este acuerdo. Él es independiente y tendrá que dar las explicaciones, fue apoyado dos veces por la DC como candidato a diputado», recordó Barría.

El legislador fue aún más explícito al señalar las posibles motivaciones detrás del voto de Camaño, sugiriendo que su decisión habría respondido al interés de obtener algún tipo de beneficio personal, en línea con los rumores que también había mencionado Franco Parisi.

«Lamentamos su accionar, que haya votado para conseguir un privilegio para él mismo cuando uno busca acuerdos para trabajar por la bancada. Es algo que, por supuesto, analizaremos ahora como comité», advirtió-

La derecha amara el contro del Senado

Mientras en la Cámara de Diputados se desarrollaba esta tensa votación que terminó con Alessandri en su presidencia, en el Senado la derecha también lograba consolidar su posición con la elección de una nueva mesa directiva que quedó encabezada por Paulina Núñez (Renovación Nacional) como presidenta de la corporación e Iván Moreira (UDI) como vicepresidente.

Con esta dupla al frente de la Cámara Alta, el sector conservador asegura el control político de la instancia legislativa en un momento especialmente sensible del calendario institucional chileno.

La elección en el Senado se realizó mediante votación nominal en la sala, donde Paulina Núñez obtuvo 39 votos a favor, una cifra que le permitió asumir la conducción del órgano legislativo.

Durante el proceso también se registraron nueve abstenciones provenientes de senadores del Partido Comunista, el Frente Amplio, la Democracia Cristiana y de la senadora independiente Alejandra Sepúlveda, quienes optaron por no respaldar la candidatura de la militante de Renovación Nacional.

En la misma jornada se resolvió la vicepresidencia del Senado, cargo que recaerá en el senador Iván Moreira, quien fue presentado como candidato único para ese puesto.

Nueva mesa en un momento clave del escenario político

La elección de la nueva mesa directiva del Senado ocurre en un contexto político particularmente significativo, marcado por el inminente cambio de mando presidencial. Como parte de sus primeras funciones protocolares, Paulina Núñez, en su calidad de presidenta de la corporación, encabezará la sesión de Congreso Pleno en la que se realizará la ceremonia de traspaso de mando. En esa instancia solemne, será ella quien deba colocar la banda presidencial al mandatario electo, José Antonio Kast.

El nuevo liderazgo del Senado también coincide con un reordenamiento de las fuerzas políticas en el Congreso, que anticipa la correlación de fuerzas con la que deberá gobernar el próximo presidente. Durante la misma jornada en que se eligió la mesa directiva, se informó la conformación de un nuevo comité parlamentario que reúne a legisladores de la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Frente Amplio y representantes regionalistas. Esta nueva articulación entre sectores de oposición dentro de la Cámara Alta sugiere que, pese al control de la derecha sobre la mesa del Senado, se está configurando un bloque con capacidad de interlocución y eventualmente de fiscalización de las iniciativas del próximo gobierno del republicano.