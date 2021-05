La historia de como el PS quiso -por conveniencia y a última hora- reconstruir el histórico eje PS-PC … y fracasó

Un dramático episodio de una teleserie se vivió este miércoles al momento en que los partidos de la oposición debían concretar la inscripción de sus candidatos para las primarias presidenciales que tendrán lugar el próximo 18 de julio.

Desde la Democracia Cristiana, Ximena Rincón decidió bajar su candidatura luego de que dentro del partido se insistiera en la posibilidad de que la presidenta del Senado, Yasna Provoste fuera la representante del partido en las primarias, sin embargo, poco después la propia Provoste afirmó que no es momento de acudir a las urnas asegurando que hoy es tiempo de «construir unidad».

Sin embargo, no descartó que en el futuro pueda ser la candidata de la DC para la primera vuelta que se realizará en noviembre próximo.

Posteriormente, Heraldo Muñoz (PPD) anunció que se bajaba de las primarias para apoyar completamente a la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, quien hasta ese entonces competiría junto a Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA) en julio.

PS carga contra el PC y el Frente Amplio

En un principio, el PS anunció a la DC que rompía su histórica alianza para ir a primarias con Apruebo Dignidad, , pero debido a acusaciones de un supuesto veto contra el PPD, esta unión terminó por disolverse cerca de la hora límite.

Según sostuvo el presidente del partido, Álvaro Elizalde, «no vamos a inscribir una primaria de última hora .nos sentimos engañados, defraudados, lamentamos lo que ha acontecido, pero vamos a continuar trabajando por construir una alternativa para cambiar Chile con las fuerzas políticas que son contrarias a la exclusión»

Según la versión del timonel socialista, la colectividades del FA y los comunistas maniobraron en favor de excluir a los militantes de los partidos afines a la candidatura de Paula Narváez, la exvocera de Michelle Bachelet, pero a última hora el acuerdo de vino al suelo. señalando que incluso se esgrimieron ideas que impedían que los militantes de esos partidos, estuvieran en los registros para poder votar en las primarias, «como si fueran ciudadanos de segunda», según comentó, agregando que «nos parece que lo que ocurrió esta tarde es vergonzoso. Nosotros fuimos de buena fe y hemos sido sorprendidos».

El presidente del PS inclusó recordó que el lidera el partido del fallecido ´presidente Salvador Allende. “En el momento de las definiciones se nos informa que hay un veto para determinadas fuerzas políticas que apoyan a Paula Narváez. Esto es vergonzoso. Nos parece lamentable. No se humilla al partido de Salvador Allende”.

Por su parte, Paula Narváez, quien no aparece mencionada en las encuestas entre las primeras opciones de los electores, aseguró que la primaria amplia asustó a Jadue.

«Lo que pasó es que Daniel Jadue se asustó, y como no puede reconocer públicamente que se asustó, ya que es como de poco líder, probablemente, mejor dice este argumento de que los vetaron», argumentó en conversación con Tele13 Radio.

«No ha habido ningún veto»

Pasadas las 22:00 horas del miércoles, el Partido Comunista y el Frente Amplio llegaron hasta la sede del Servel para inscribir sus candidaturas. Allí, Gabriel Boric y Daniel Jadue afirmaron que los reparos al PPD se debían a que, previo a las elecciones del fin de semana, ellos habían asegurado que no irían a primarias con ambos candidatos.

«El PPD nos notificó que hace menos de una semana excluía a Jadue y a mi de una primaria. Después de los resultados del domingo, es bastante claro que a los partidos políticos más tradicionales como el PPD o la DC, el pueblo les ha dado un mensaje sobre el cual tienen que reflexionar», indicó Boric.

Al ser consultado por la posibilidad de que el Partido Socialista se incluya en estas primarias, el diputado recalcó que «hay plazo hasta unas horas más, espero que el PS decida finalmente dar este giro histórico y ser parte de esta alianza de fuerzas de izquierdas transformadoras, que además tienen que apuntar hacia el pueblo de Chile, no solamente alianzas entre partidos».

Por su parte el alcalde reelecto de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue agradeció la «confianza de los que se manifestaron por las transformaciones sociales, entregándole un apoyo significativo tanto al Frente Amplio como a Chile Digno, Verde y Soberano, dejándonos en una posición tremendamente expectante para asumir el desafío de transformar Chile».

Respecto a que se sume el PS a las primarias, Jadue sostuvo que «hemos hecho los esfuerzos necesarios para conseguir la unidad social y política más amplia, pero esto no puede ser con acciones de contrabando. Nosotros necesitamos, de forma honesta y transparente, a las bases del Partido Socialista, a sus candidatos y su dirigencia, porque reconocíamos en ello una historia que los avala en una medida».

«No ha habido ningún veto de nosotros, el veto ha venido de ellos y nos parece oportunista que porque vivieron un desastre electoral sin precedentes, hayan cambiado de opinión, y hoy día quieran venir a pedir cupos parlamentarios con la calculadora», aseveró Jadue.

Dos primarias

Finalmente, una hora antes del plazo fatal en el Servel, el Partido Socialista llegó a las oficinas de calle Esmeralda para reafirmar que no participarán junto al FA y el PC al remarcar que no «improvisarán».

De este modo, luego de una jornada telenovelesca, el Servel confirmó que se celebrarán dos primarias presidenciales, la de Apruebo Dignidad y Chile Vamos

Quedó establecido que el próximo 18 de julio se enfrentarán en las urnas el alcalde de Recoleta y el diputado de Convergencia Social. Mientras que por parte de la derecha competirán Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evópoli), Mario Desbordes (RN) y Sebastián Sichel (IND).

Audio filtrado de Ximena Rincón

Las controversias no terminaron con la inscripción de los candidatos a las primarias. Este jueves se viralizó en las redes unn audio de Ximena Rincón en el que acusa al PS y PPD de bullying.

Tras desistir con su carrera presidencial, la senadora dio a conocer su decisión mediante de un íntimo mensaje de WhatsApp, el que fue dirigido a sus cercanos y militantes DC.

«Yo puse mi nombre, mi candidatura, a disposición de la junta porque me parecía impresentable el chantaje, el veto. El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, que ni siquiera ha sido capaz de habar conmigo, y lo he llamado y dejado mensajes en Whatsapp, llama a la presidenta del partido, Carmen Frei; Heraldo Muñoz, llama a la presidenta del partido, y le dicen que ellos no van a una primaria con la DC si yo soy la candidata. ‘Veto’, así se llama eso, bullying», expresó en el audio.

La senadora también resaltó que el PS y el PPD «#van e inscriben, o hacen el intento a esta altura ya, de inscribir candidatura con el PC y el Frente Amplio. Resulta que ahora el PC les dice que no van a inscribir candidaturas si llevan al PPD y a los liberales; Heraldo Muñoz se bajó para hacer esa alianza, y ahora van corriendo a la DC. ¿Y quá va a hacer la DC?».

Audio de Ximena Rincón enviado a un grupo de Whatsapp de la DC

«Me criticaron, hoy día lo plantea otra camarada (Yasna Provoste) y la aplauden. No estaba tan equivocada yo, y lo peor es que estamos perdiendo nuestra dignidad en este camino, y que la gente empiece a creer en nosotros, de verdad me da pena», señaló Rincón.

«Humillación es trabajar hasta los 65 años y tener una pensión de $120 mil»

Durante este jueves, Daniel Jadue, ofreció una respuesta a las declaraciones hechas por Paula Narváez y Álvaro Elizalde al sentirse «defraudados» por el Frente Amplio y el PC.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde reelecto por Recoleta sostuvo que «humillación es trabajar hasta los 65 años y tener una pensión de 120 mil. Es pagar 20 años una carrera universitaria. Es hacer completadas para comprar un medicamento».

Humillación es trabajar hasta los 65 años y tener una pensión de 120 mil; es pagar 20 años una carrera universitaria; es hacer completadas para comprar un medicamento.

Agregó que «la verdadera unidad es con la ciudadanía para superar sus dolores y pesares, a no perderse».

A su vez, la diputada por el distrito 8, Carmen Hertz (PC), también utilizó la red social para criticar los dichos de Elizalde y utilizar la memoria de Salvador Allende en la disputa por las primarias.

La parafernalia dramática montada por algunos dirigentes políticos porque les cantaron claro con quien era el acuerdo para primarias, sin "matute" ni "tapados indeseables" es patético y asimismo una grosería invocar el nombre del Pdte Allende en esta trifulca

«La parafernalia dramática montada por algunos dirigentes políticos porque les cantaron claro con quien era el acuerdo para primarias, sin “matute” ni “tapados indeseables” es patético y asimismo una grosería invocar el nombre del Pdte Allende en esta trifulca», expresó.

Indignación por invocación de Allende

Asimismo, varias ciudadanas y ciudadanos expresaron su indignación y posicionaron la etiqueta #Allende entre las principales tendencias en Twitter, indicando que los líderes del PS utilizan la imagen del expresidente cuando les conviene.

Elizalde: "Nos sentimos usados. No se humilla al partido de Salvador Allende". Se acuerdan de Allende cuando les conviene. Pero no tuvieron problemas con salvar a Pinochet de la justicia en Londres. Ni administrar el modelo neoliberal de la Derecha. El PS traicionó a Allende.

Elizalde habla de Allende,

y en verdá es de no creer.

Cómo corrompe el poder

a quien al poder se vende.

Con sus dichos, el ofende

a la historia y a las bases

que no logran hacer paces

con el PS moderno…

Por más que vista de terno,

se ha mostrado sin disfraces. — Nano Stern (@nanostern) May 20, 2021