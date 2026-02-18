La Moneda recurre al Vaticano: Boric escribe al Papa por Cuba y pide poner lo humanitario primero

En la misiva dirigida al Papa León XIV, el jefe de Estado expresó la preocupación de Chile por las condiciones de vida en la isla, mencionando problemas en el abastecimiento de alimentos, el funcionamiento de hospitales, el transporte público y el suministro eléctrico.

El presidente de la República Gabriel Boric envió una carta al Papa León XIV, a través de la cual le solicitó intervenir en la crítica situación que atraviesa Cuba por el endurecimiento del bloqueo económico y energético por parte de Estados Unidos.

Cabe recordar que el pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, emitió una orden mediante la cual Washington declaró una emergencia nacional por una supuesta “amenaza” cubana a su seguridad nacional y autorizó la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que vendan o suministren petróleo a La Habana.

Tras esta medida aplicada por el ultraderechista, la isla enfrenta cortes programados de electricidad y fallas en los servicios vitales.

De acuerdo con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), en la misiva enviada por el presidente Boric al sumo pontífice se planteó “la inquietud de Chile por las condiciones de vida de la población y se señaló que la situación que enfrenta actualmente Cuba ha adquirido una dimensión humanitaria preocupante, impactando directamente en el abastecimiento de alimentos, en la operación de hospitales, en el transporte público y en el suministro eléctrico”.

La carta fue entregada el pasado viernes13 de febrero al nuncio apostólico en Chile, el arzobispo Kurian Mathew Vayalunkal, durante una reunión en el Palacio de La Moneda y según el comunicado compartido por la Segpres, el texto señaló que más allá de las diferencias políticas, el bienestar de la población y el tema humanitario debe estar primero.

“Sin desconocer las diferencias ideológicas, el bienestar humanitario debe situarse por sobre los conflictos entre Estados“, indicó la misiva.

En carta, el mandatario también expresó que “cualquier salida sostenible requerirá avances en materia de democracia y de derechos humanos“.

“Se transmitió la relevancia de avanzar en el respeto de las libertades fundamentales, incluyendo la situación de personas detenidas por motivos políticos”, añadió la Segpres en el comunicado.

Asimismo, destacó que el objetivo de La Moneda es contribuir a generar un clima que permita aliviar tensiones y avanzar hacia soluciones sostenibles para la población cubana.

El envío de esta carta se produce en un contexto en el que el Gobierno chileno anunció la semana pasada el envío de un aporte económico al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) destinado a paliar la crítica situación humanitaria que enfrenta la isla antillana con especial énfasis en la protección de la niñez y adolescencia en la isla.

La medida, adoptada por instrucción directa del presidente Gabriel Boric fue comunicada oficialmente por el canciller Alberto van Klaveren Stork y se canalizará a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, instrumento administrado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) .

Según detalló la Cancillería, la agencia de Naciones Unidas mantiene operaciones activas en la isla desarrollando intervenciones integrales para enfrentar la emergencia. A través de un comunicado de prensa precisó que la ayuda se orientará a «la provisión de agua, atención de salud y nutrición, incluyendo equipamiento e insumos, con el objetivo de asegurar la continuidad de servicios esenciales y con especial foco en la población de niños, niñas y adolescentes» .

La medida busca garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a los sectores más vulnerables de la población cubana

«El Gobierno de Chile solidariza con el pueblo cubano y la catástrofe humanitaria que viven», señala el texto.

Boric por «bloqueo criminal» a Cuba: «Es un atentado a los DD.HH. de todo un pueblo»



El presidente Boric ha lanzado duras crítica a la política exterior estadounidense hacia la isla y expresado su rechazo a las medidas unilaterales de la administración Trump.

«El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes» , planteó el jefe de Estado en sus redes sociales al referirse a los mecanismos institucionales a través de los cuales se materializará la cooperación con la nación caribeña.



«A través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, realizaremos un aporte a UNICEF junto a otros países latinoamericanos», señaló Boric, para luego agregar: «Hacemos un llamado a terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones» .