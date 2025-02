La nueva máscara del águila

En septiembre del año 2022 fue destituido de su cargo como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acusado de favorecer económicamente a su jefa de gabinete con la que mantenía una relación sentimental: se llama Mauricio Claver-Carone y hoy es el encargado del Departamento de Estado para América Latina del gobierno de Donald Trump.

Las normas del BID son sumamente estrictas y prohíben las relaciones íntimas de personal superior con dependientes directos. Además, el sumario investigativo que se realizó en contra de Claver-Carone fue claro, subió el sueldo de su amante en tantas ocasiones que llegó a los 133.000 dólares en menos de un año, según un informe interno citado por The Associated Press. Claver-Carone, naturalmente, negó las acusaciones, pero al parecer las pruebas fueron tan contundentes que luego de dos años fue sacado del cargo, decisión que se dio a conocer con un escueto comunicado de prensa: “la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), siguiendo la recomendación unánime del directorio ejecutivo, ha resuelto que Mauricio Claver-Carone cesará en sus funciones como presidente del Banco, con efecto el 26 de septiembre de 2022…”.

Más allá de sus asuntos personales –que sí debiesen importar en una figura pública– la historia política de Claver-Carone preocupa también por sus posiciones extremas frente a temas como la inmigración, las relaciones con China, los gobiernos de izquierda y sus declaraciones redundantes en conceptos como orden, sanciones, intereses americanos. Una historia que lamentablemente ya conocemos.

El resurgimiento de Claver-Carone

Claver-Carone es un viejo conocido de la Casa Blanca, se desempeñó como director de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump (2017-2021); luego de su destitución en el BID trabajó en un fondo de capital privado de inversión de Medio Oriente a América Latina, lo que por lo menos debería encender las alertas. Desde allí le llegó el llamado de Trump para volver a colaborar con su administración como experto en la región.

El presidente de EE.UU. no ha ahorrado elogios hacia su empleado estrella; lo calificó como la persona idónea para ocuparse de “ordenar” América Latina; “sabe cómo anteponer los intereses de Estados Unidos”, con el claro y popular/populista objetivo de hacer frente a la inmigración ilegal y la crisis que genera en sus fronteras.

Hace unos días su nombre volvió a surgir –casi en la categoría de superhéroe- tras la crisis que por algunas horas tensó las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, en la que Trump amenazó con aumentar los aranceles comerciales de un 25%, dejando en evidencia algo que todos sabemos: la dependencia de los países latinoamericanos en aspectos como el comercio internacional y la inversión extranjera. La crisis se inició el domingo 26 de enero, cuando el presidente colombiano se negó a permitir el aterrizaje de dos aviones con unos 160 migrantes colombianos que venían esposados, trato que Petro consideró indigno.

Sin embargo, durante esa misma noche, ambos países anunciaron que la crisis estaba superada, teniendo un rol clave el asesor de Trump, Mauricio Claver-Carone.

No olvidar: Estados Unidos no tiene amigos, sólo tiene intereses

Pero quién es el polémico lobista cubano-estadounidense que el gobierno de Trump catapultó a la presidencia del BID en 2020 – ignorando el malestar de muchos gobiernos latinoamericanos. El abogado de 49 años no es un novato en los pasillos de la Casa Blanca; trabajó en el Departamento del Tesoro durante el gobierno de George W. Bush y como director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump.

La desconfianza y dudas sobre el posible desempeño de Claver-Carone no sólo son el resultado de su deshonrosa salida del BID, también fue duramente criticado por ser el primer estadounidense en un ocupar un cargo que siempre había sido reservado a representantes latinoamericanos. No pocos consideraron su nombramiento como una extensión del poder de Trump. Ex presidentes como el mexicano Ernesto Zedillo, el español Felipe González, el colombiano Juan Manuel Santos y el brasileño Fernando Henrique Cardoso calificaron el nombramiento como una “agresión a la dignidad latinoamericana”. La respuesta de Claver-Carone fue reclamar sus raíces cubanas y españolas: “¿Qué me hace a mí menos hispano?”, indicó.

Claver-Carone, nació en Miami, de madre cubana y padre español, es miembro del ala republicana más intransigente y un convencido de que hay que ahogar a los gobiernos de Venezuela y Cuba. En su época como director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental (2017-2021) dejó claro que estaba dispuesto a actuar con políticas de mano dura contra esas administraciones.

Contribuyó en primera persona en el diseño de la política republicana hacia Venezuela, impulsando duras sanciones económicas y apoyando al líder de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, quien pretendía obtener la presidencia de ese país, plan que terminó con Guaidó abandonando Venezuela y con Maduro en el poder. Sólo un traspiés en sus planes, lo que significó una crisis humanitaria y migratoria de enormes dimensiones para toda la región.

Muchos cubanos también lo recuerdan por el incidente que protagonizó frente la sede diplomática de Cuba en Washington en los años 2000; cuando protestaba contra el regreso a la isla del niño de seis años Elián González, uno de los funcionarios cubanos le propinó dos puñetazos en la cara.

Tampoco ha escondido su posición fuertemente anticastrista, su postura a favor del embargo económico y sus críticas hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas impulsadas en 2014 por Barack Obama. Es el creador del Comité de Acción Política Democracia Cuba-Estados Unidos, mecanismo de financiamiento que se calcula que entre 2004 y 2015 recaudó más de cuatro millones de dólares, realizando contribuciones a más de 600 comités de campaña de congresistas y senadores estadounidenses. Imaginamos que sus votos habrán reflejado la ayuda recibida…

Claver-Carone y el futuro de Latinoamérica

Este hombre tendrá en sus manos una parte importante de las relaciones de Estados Unidos con la región y el panorama se ve sombrío. Frente a su objetivo de restaurar el “orden”, defender los intereses americanos, frenar la inmigración y el tráfico de drogas, podemos imaginar que Trump le dará un amplio margen de acción. Su mensaje, a raíz del conflicto con Colombia, es claro: “algo que en cualquier otra administración hubiera tomado 12 meses o 12 semanas en resolver, se resolvió en 12 horas. Se envió un mensaje de que esta administración habla en serio”, dijo Mauricio Claver-Carone.

Intentamos imaginar cómo será su gestión en la región. Es preocupante la posición de enorme poder de un hombre profundamente ideologizado –obsesionado con Cuba y Venezuela- cuestionado moralmente por su comportamiento en el BID, y perfectamente alineado con la política del gobierno Trump, donde nos parece ver el resurgimiento de la política del garrote y la zanahoria.

El nombramiento de Claver-Carone es claramente parte de la línea dura de la administración Trump, línea dura que estamos seguros aplicará para mantener su influencia y supremacía en la región. Como ejemplo: apenas jurado en el cargo, Trump firmó decenas de órdenes ejecutivas para expulsar a miles de migrantes a sus países de origen, congelar la ayuda exterior que aporta Estados Unidos, ahora por 90 días; luego se revisará para decidir cuáles programas humanitarios, de desarrollo y seguridad seguirán recibiendo dinero.

No será fácil, nunca lo ha sido, pero América Latina sabe de resistencia y resiliencia y diremos con fuerza que este continente no está disponible a volver a ser el patio trasero de la potencia del norte. Nunca más el cóndor dejará en nuestras tierras un reguero de sangre, tortura, desapariciones y dolor. Así es que sepa señor Claver-Carone que a sus amenazas, chantajes y dureza responderemos con dignidad y coraje.

Por Félix Madariaga Leiva

Periodista

El Indoamericano, 10 de febrero de 2025.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

