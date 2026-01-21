Ley Alberto es aprobada en Comisión de Transportes y avanza a la sala

El diputado Luis Cuello valoró la aprobación del proyecto que establecen la realización de alcotest y narcotest periódicos y obligatorios a conductores de microbuses urbanos, señalando: “No más muertes en el transporte público

Ley Alberto es aprobada en Comisión de Transportes y avanza a la sala
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El diputado Luis Cuello valoró la aprobación del proyecto que establecen la realización de alcotest y narcotest periódicos y obligatorios a conductores de microbuses urbanos, señalando: “No más muertes en el transporte público. Ahora esperamos que este proyecto pase a Sala lo antes posible para que sea ley de la República”.

En la tarde de ayer, la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, dio luz verde al proyecto que exige alcotest y narcotest periódicos y obligatorios a los conductores de microbuses urbanos, proyectos refundidos conocidos como Ley Alberto, debido al caso del estudiante del liceo Eduardo de la Barra, Mauro Alberto Gómez Estay, quien falleció producto de un chofer que manejaba bajo la influencia de las drogas.

El caso de Alberto, abrió una fuerte movilización en el Liceo Eduardo de la Barra y en la comunidad de Valparaíso, derivando en mociones parlamentarias que constataban la necesidad de controles regulares de drogas a los choferes, siendo una de estas iniciativas la del diputado Luis Cuello (PC), quien solicitó, en su proyecto de ley, controles diarios a conductores de microbuses.

Posteriormente, el fatal atropello en similares circunstancias de Paloma Ulloa, estudiante de la Universidad de Valparaíso, abrió una nueva fase de movilizaciones incorporando a estudiantes y docentes universitarios a la demanda de mayores medidas de seguridad para el transporte público, algo que ayudó a que el ejecutivo se decidiera a reestudiar el proyecto y darle urgencia.

Sobre la aprobación en la Comisión de Transportes, el diputado Luis Cuello se mostró “satisfecho” y destacó: “se ha establecido la obligación de la empresa de transporte público mayor de someter a controles de Narcotest y Alcotest a todos los conductores de una empresa cada cuatro meses, de forma tal de prevenir e impedir que se ejecuten estas conductas criminales que han costado la vida de personas”.

Finalmente, el diputado Cuello realizó el siguiente llamado: “No más muertes en el transporte público mayor. Ahora esperamos que este proyecto pase a sala lo antes posible para que sea ley de la República”.

