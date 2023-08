«Los medios ponen énfasis en errores y problemas»: Los lamentos de la presidenta del Consejo Constitucional ante la mala evaluación ciudadana

La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (Partido Republicano), se refirió este sábado a las dudas que existen sobre el éxito del proceso constituyente, esto a raíz del aumento de quienes votarían por la opción «En Contra» según las últimas encuestas y sondeos de opinión.

Durante un encuentro del Partido Republicano, la abogada reconoció que existe el temor de que la propuesta de nueva Constitución sea rechazada en el plebiscito del 17 de diciembre. Sin embargo, Hevia también hizo un llamado a confiar en la dirección del partido y aseguró que no renunciarán a defender sus convicciones.

«Aunque los medios muchas veces ponen énfasis en errores o problemas o en algunos temas que efectivamente no nos gustan tanto -lo cual probablemente a muchos de ustedes los hace dudar o temer de cómo terminará todo esto- los llamo a confiar, porque no tengan dudas de que por ningún segundo hemos dejado de defender los valores, los principios y las convicciones que nos llevaron a tener la mayoría que hoy día tenemos, y no renunciaremos a nada de eso», declaró Hevia durante su discurso.

La Presidenta del #ConsejoConstitucional critica a los medios de comunicación frente a dirigentes republicanos porque "muchas veces pone énfasis en errores, problemas o en temas que no nos gustan tanto". @beaheviaw @reconsejeros #ProcesoConstitucional #EncuentroRepublicano pic.twitter.com/nHkOUvya00 — Danilo Herrera (@daniloherrerad) August 20, 2023

Cabe recalcar que la encuesta Criteria del 9 de agosto arrojó un aumento de 10 puntos porcentuales en el número de personas que se inclinaban a marcar la opción «En Contra» en el plebiscito de salida, un total que llegó al 41%. En tanto, quienes se inclinan a aprobar la propuesta son apenas el 15%.

La última encuesta Cadem que midió la evaluación del proceso constitucional arrojó resultados similares: el sondeo publicado el 23 de julio registró que un 57% de los encuestados se inclinaba a rechazar el texto, mientras que solo el 26% lo aprobaría.

Con estos antecedentes sobre la mesa, el Partido Republicano ha optado por redoblar sus esfuerzos comunicacionales para defender sus enmiendas al interior del órgano, las cuales incluyen la prohibición del aborto, la limitación del derecho a huelga y un «perdonazo» a los presos de Punta Peuco. Sin embargo, hasta ahora no han tenido el resultado esperado.