Macaya defiende la frase «que se jodan» que aparece en la campaña del «A Favor» a la nueva Constitución

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió este domingo a la polémica frase «que se jodan», que aparece en la campaña del «A Favor», a la nueva Constitución que será sometida a plebiscito el próximo mes de diciembre.

En concreto, en el espacio del pacto «Ciudadanos a favor de Chile», la frase dicha por una de las actrices, representando a una enfermera, quien dice: «los que creían que Chile se iba a sanar con fuego en las calles ahora quieren seguir con la Constitución que hay. Yo les digo que manden su revolución a cuarentena. Gracias por nada. Yo voy a votar A favor, y que se jodan».

En este sentido, Macaya señaló que la frase busca «interpretar la rabia y frustración» de la ciudadanía contra el Gobierno.

En entrevista a Canal 13, el timonel de la UDI manifestó sentirse optimista sobre la valoración del texto constitucional, que ha causado polémica debido a los retrocesos en derechos fundamentales tales como el aborto en tres causales, el derecho a la huelga, entre otros.

«Estoy optimista. La gente ve que este tema (nueva Constitución) no le cambia la vida(…) conociendo el texto, entendiendo que es la posibilidad de cerrar una etapa, devolver la estabilidad, después de años de harto dolor y polarización, creemos que la podemos sacar adelante», expresó Macaya, citado por el portal Canal 13.

De igual forma, recalcó que la postura del Gobierno ha sido muy clara con respecto a este proceso constitucional, por lo que aseveró que en estas semanas de campaña se observará como, desde diferentes aristas, se apuntará a que la ciudadanía vote «En Contra».

Consultado por la polémica frase «que se jodan», recalcó que es respuesta a «una campaña plagada de mentiras» de quienes están atacando el contenido de la propuesta de la Carta Magna.

«Es parte de la respuesta a una campaña plagada de mentiras respecto al contenido mismo del texto que han hecho los partidarios del En Contra (…). Es tratar de interpretar ese sentimiento de frustración de los millones de chilenos que ven que un gobierno trata de decir ‘yo no tengo incumbencia, no me voy a meter en este’”, pero, sin embargo, “tiene a todos sus partidos desplegados haciendo campaña», puntualizó.

«Hay un sentimiento de interpretar una rabia, una frustración que ven los chilenos a un gobierno que durante los Panamericanos se dedicaban a bailar, a ver competencias deportivas, mientras habían asesinatos, secuestros», agregó.