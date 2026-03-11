Machado destapa su cercanía con Kast: “Invitada especial” y “muchos amigos en común”

María Corina Machado destapó su cercanía con el presidente electo José Antonio Kast y la razón por la que viajó a Chile para asistir este miércoles al cambio de mando. La opositora venezolana de extrema derecha señaló que acudirá en calidad de «invitada especial» del republicano, con el que tiene «muchos amigos en común».

Antes de emprender vuelo a Santiago para asistir a la ceremonia que se efectuará en el Congreso Nacional en Valparaíso, Machado conversó con La Tercera y señaló que se siente «emocionada y agradecida con esta invitación del presidente electo».

En sus declaraciones destacó que tiene «un enorme aprecio» por Kast y que se siente «súper agradecida porque me insistió mucho que fuera como su invitada especial».

La opositora venezolana también señaló que tiene poder atender a la invitación tanto del presidente Kast como de la familia Piñeracon el futuro presidente de Chile, entre los que figuran los familiares del fallecido ex mandatario Sebastián Piñera.

«Tú sabes que a mí siempre me ha unido un gran afecto hacia Sebastián Piñera y fue un gran amigo de Venezuela, un gran amigo personal. Sufrí mucho su muerte y seguí siempre muy cercana a su familia», declaró al periodista Fernando Fuentes.

Incluso, recordó que cuando recibió su polémico y criticado Premio Nobel de la Paz 2025 el pasado mes de diciembre en Noruega, Magdalena Piñera, hija del expresidente, «fue a Oslo y me llevó todo el cariño de sus hijos y de su esposa Cecilia (Morel)».

Señaló que fue justo en esa ocasión cuando le comentaron acerca del evento del lanzamiento de la “Cátedra Sebastián Piñera” de la Universidad del Desarrollo, al que asistirá mañana jueves en horas de la tarde.

La agenda de la opositora venezolana de extrema derecha en Chile, también incluye un encuentro con un grupo de venezolanos que tendrá lugar en el Paseo Bulnes, frente al Parque Almagro.

Asimismo, está previsto que visite el Palacio Consistorial para recibir las llaves de la comuna de Santiago de manos del alcalde Mario Desbordes (RN).

En este acto en el que el jefe comunal pretende poner a la capital de Chile al servicio de la derecha continental, Machado será nombrada «Visitante Ilustre».

«Me emociona tanto poder atender a la invitación tanto del presidente Kast como de la familia Piñera», afirmó al medio citado.