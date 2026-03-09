Machado se suma al cambio de mando de Kast y refuerza el eje de la derecha alineada con Washington

La opositora venezolana de extrema derecha María Corina Machado anunció que viajará a Chile para asistir al cambio de mando entre el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast.

La confirmación fue realizada a través de un comunicado difundido por la vocería oficial de Machado, quien luego de recibir una invitación del republicano, se sumará a lista de actores políticos del eje de la derecha alineada con Washington que participarán en la ceremonia que se desarrollará el próximo miércoles 11 de marzo en el Congreso Nacional de Valparaíso.

#COMUNICADO | La líder venezolana, María Corina Machado (@MariaCorinaYA), asistirá a los Actos de Transmisión de Mando Presidencial en Chile, contemplados los días 11 y 12 de marzo próximos, atendiendo la invitación especial que le ha hecho el Presidente Electo José Antonio Kast.… pic.twitter.com/cIrQey7jkD — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) March 7, 2026

Está previsto que también acuda al lanzamiento de la “Cátedra Sebastián Piñera” de la Universidad del Desarrollo, iniciativa impulsada por la familia del fallecido exmandatario y que coincidirá con una de las primeras agendas oficiales del nuevo gobierno.

Kast se convertirá en el primer mandatario de extrema derecha y en el primer defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en llegar al poder tras el retorno de la democracia en Chile. Está previsto que a su investidura asistan mandatarios de países latinoamericanos de su sector político como los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Honduras, Nasry Asfura y Panamá, José Raúl Mulino.

Ausencia de Trump, Bukele y Meloni

A la ceremonia también acudirán el rey Felipe VI de España y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Así como los mandatarios de Uruguay, Yamandú Orsi y Hungría, Tamás Sulyok; el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé y el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas.

Sin embargo, no asistirá el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien enviará al vicepresidente Félix Ulloa, ni la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Por parte de Estados Unidos, Kast no será acompañado por el presidente Donald Trump, ni por el secretario de Estado, Marco Rubio. La Casa Blanca enviará una comitiva de seis los funcionarios que serán acompañados por Brandon Judd, embajador de Washington en Chile.

La delegación está conformada por Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado;

Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado: Caleb Orr, subsecretario de la Oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Estado;

Joseph Humire: subsecretario de Guerra interino para Defensa del Territorio Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas del Departamento de Guerra; Viviana Bovo, asesora principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y Matthew Rhodes, jefe de Gabinete de la Oficina del Consejero del Departamento de Estado.