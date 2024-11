Madre de Jorge Matute Johns acude al Congreso para intentar frenar serie de Fábula basada en el crimen de su hijo

La madre de Jorge Matute Johns llegó este miércoles al Congreso Nacional en Valparaíso para protestar contra la serie de Fábula y Netflix basada en el crimen de su hijo.

La producción nacional cuenta la historia del joven desaparecido en una discoteca de Concepción en 1999 y encontrado sin vida a las orillas del río Biobío en 2004. Si bien el caso fue cerrado sin establecerse responsabilidades en 2010, fue reabierto cuatro años más tarde, luego de que un informe del Servicio Médico legal confirmara que fue asesinado con pentobarbital. Sin embargo, a la fecha siguen sin existir condenas ni sospechosos.

25 años después de iniciado el caso que remeció al país, la productora Fábula -propiedad de los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín- anunció que estaba trabajando en una serie basada en la historia de Matute Johns. La ficción estará protagonizada por Clemente Rodríguez, quien dará vida al joven desaparecido, y Paulina García, quien interpretará a María Teresa Johns, la madre de la víctima.

El resto del elenco está conformado por estrellas de la talla de Alfredo Castro, Lucas Sáez, Héctor Morales y Camila Hirane.

Familia exige suspender el rodaje

Durante la jornada de este miércoles, María Teresa Johns se presentó en el Congreso Nacional acompañada de su hijo Alex Matute, para solicitar la suspensión del rodaje que se está llevando a cabo por estos días en Concepción.

Durante su intervención en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, la madre de la víctima aseguró que la producción de Fábula le ha causado alteraciones emocionales y severos problemas de salud.

“Lo he dicho de todas las maneras posibles, pero me ha dolido profundamente. Esto me ha hecho retroceder, no puedo avanzar”, denunció María Teresa Johns.

“Que hagan lo que quieran, una obra inspirada en los hechos, que cambien algunos detalles y utilicen otros nombres. Pero no pueden usar el nombre de Jorge Matute Johns, ni el de mi madre ni el mío”, señaló por su parte Alex Matute.

Al finalizar la sesión, la comisión de Cultura resolvió enviar oficios a diversas instituciones para indagar si existe financiamiento público para la serie, elaborar una declaración de rechazo contra Fábula, y convocar a la productora para que entregue explicaciones sobre el rodaje.