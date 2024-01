Marlén Olivari sobre el collar Swarovski que le regaló Cathy Barriga: «Pensé que era una cosa artesanal. Eso para mí no es una joya»

Marlén Olivari fue parte de las celebridades mencionadas por la Fiscalía, que aparecían como destinatarios de los polémicos collares que habrían sido comprados por la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, con fondos públicos.

Entrevistada por el diario Las Últimas Noticias (LUN), la exrostro de televisión manifestó que el collar se lo regaló la exalcadesa de Maipú en una actividad por el Día de la Mujer en 2018.

«Siempre, lo más común en la vida, es que, después de un evento y sobre el escenario cuando el alcalde despide al artista, te entreguen un presente, por ejemplo, un jarrito de greda, un cacharrito hecho por artesanos», expresó Olivarí, citada por MegaNoticias.

En este sentido, Olivari señaló que durante las investigaciones fue contactada por la Fiscalía para preguntar por el collar.

En ese momento, relató Olivari, se sorprendió porque ella consideraba que ese collar —uno de los mil que compró Barriga— era una «cosa artesanal».

«Cuando me llaman preguntándome qué pasó con la joya que me regalaron, dije ¿qué joya? Pensé que era una cosa artesanal (…) Eso para mí no es una joya, yo he tenido joyas, lo que sí me gusto fue el monito (peluche) que lo encontré muy amoroso», recalcó la exintegrante de «Morandé de Compañía»

Al respecto, reveló que no conoce el paradero del collar. «Si se quedó en el camarín o se lo regalé a una señora de un negocio de artesanía, no me acuerdo», afirmó.

Cabe recordar que, durante la audiencia de formalización de Cathy Barriga el pasado miércoles, la Fiscalía manifestó que «los collares no tenían un propósito municipal alguno. Contraloría determinó que fue una compra improcedente, por lo que inició un juicio de cuenta en contra de la exalcaldesa y de quienes tomaron la decisión porque no lograron justificar de forma alguna a quiénes habían sido entregados».

En esete sentido, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, explicó que las joyas fueron entregadas a diversas autoridades, diputados y exministros, además de diversas figuras públicas.

Otra de las personas que fueron nombradas a quien se le entregó este collar fue a la diputada Carmen Hertz, quien dio explicaciones sobre el paradero de este accesorio.

A través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter), Hertz indicó que «la cadena» fue enviada vía correo en junio de 2018 y fue registrada en la plataforma del Lobby.

Posteriormente, indicó que «fue devuelto en la oficina de parte de dicha municipalidad».

