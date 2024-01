Michelle Bachelet descarta una posible candidatura presidencial: «Es tiempo que otro tome esas banderas»

La expresidenta Michelle Bachelet descartó este sábado presentarse nuevamente a una eventual candidatura presidencial, afirmando que es necesario que existan rostros nuevos para dirigir el país.

«Es tiempo ya de dejar que otro tome esas banderas», expresó Bachellet en una entrevista a 13C.

De igual forma, recalcó que «la democracia no merece que la gente repita».

En la entrevista, manifestó que siempre estará dispuesta a ayudar y colaborar a quien solicite su consejo, no obstante, el país necesita a personas que «tenga una mirada diferente» para buscar una mejor solución a los problemas que demande la sociedad.

«Siempre voy a estar disponible para contribuir y ayudar, pero creo que es necesario que existan rostros frescos. No me refiero a juventud solamente, puede ser una persona no más joven que yo, pero que tenga una mirada diferente y que ame al pueblo chileno», recalcó el exmandataria.

Bachelet también abordó su rol como Presidenta de la Nación y destacó su lucha para reinvindar el derecho de las mujeres, así como brindarles «un apoyo simbólico como gobierno paritario, hasta oportunidades concretas, reales, importantes»,

Rememoró que, durante su gestión, recibió varios ataques de su propio sector, “el fuego amigo”, es “lo peor” que le tocó enfrentar, así como los desastres naturales que se registraron durante su rol como mandataria.

«Los desastres naturales, a mí me tocó de todo. Lo único que me faltó es que cayera un meteorito. Tuvimos terremotos, tsunamis, sequías», recalcó.

Durante la entrevista, Bachelet reconoció que durante toda su carrera política, como ministra de Salud y Defensa, como Presidenta, como directora ejecutiva de ONU Mujeres y como alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, nunca ha buscado los cargos, sino que ha llegado a ellos.

Esta no es la primera vez que la exmandataria cierra las puertas a una nueva candidatura presidencial.

Te interesa leer:

Pulso Ciudadano: Sin ser candidatas, Michelle Bachelet y Camila Vallejo asoman en preferencias presidenciales